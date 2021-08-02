Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире2 августа 2021 8:28

Барак Обама отпразднует свой юбилей, невзирая на коронавирусные ограничения

Бывшему президенту США исполняется 60 лет
Людмила ПЛОТНИКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Бараку Обаме исполняется 60 лет.

Бараку Обаме исполняется 60 лет.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывшему президенту США Бараку Обаме 4 августа исполнится 60 лет. Американский телеканал Fox News утверждает, что ему стало известно о том, что в этот день Обама закатит грандиозную вечеринку на острове Мартас-Винъярд.

Мартас-Винъярд (Виноградники Марты) – остров, расположенный у побережья штата Массачусетс. Он является престижным местом отдыха состоятельных американцев.

В период своего президентства Обама любил проводить здесь отпуск, а в 2019 году приобрел на острове поместье за 12 млн. долларов. Предполагается, что в свои владения Обама и пригласит послезавтра сотни гостей. В списке – телеведущая Опра Уинфри, актер Джордж Клуни.

Но ситуация в Массачусетсе и в целом в США такова, что распространение коронавирусного штамма «дельта» ужесточает нормативы проведения различного рода мероприятий. В Массачусетсе маски в общественных местах и на публичных собраниях должны надевать и те, кто уже прошел вакцинацию.

Пресс-служба бывшего президента не ответила на многочисленные запросы СМИ, но неофициально подтвердила, что торжество запланировано, а гостей обяжут сдать тест на коронавирус или предъявить сертификат о вакцинации.

Свой полувековой юбилей Обама отмечал в Белом доме. Тогда среди гостей были актер Том Хэнкс и музыкант Стиви Уандер.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙБарак Обама: досье KP.RU