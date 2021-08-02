Барак Обама отпразднует свой юбилей, невзирая на коронавирусные ограничения

Бараку Обаме исполняется 60 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывшему президенту США Бараку Обаме 4 августа исполнится 60 лет. Американский телеканал Fox News утверждает, что ему стало известно о том, что в этот день Обама закатит грандиозную вечеринку на острове Мартас-Винъярд.

Мартас-Винъярд (Виноградники Марты) – остров, расположенный у побережья штата Массачусетс. Он является престижным местом отдыха состоятельных американцев.

В период своего президентства Обама любил проводить здесь отпуск, а в 2019 году приобрел на острове поместье за 12 млн. долларов. Предполагается, что в свои владения Обама и пригласит послезавтра сотни гостей. В списке – телеведущая Опра Уинфри, актер Джордж Клуни.

Но ситуация в Массачусетсе и в целом в США такова, что распространение коронавирусного штамма «дельта» ужесточает нормативы проведения различного рода мероприятий. В Массачусетсе маски в общественных местах и на публичных собраниях должны надевать и те, кто уже прошел вакцинацию.

Пресс-служба бывшего президента не ответила на многочисленные запросы СМИ, но неофициально подтвердила, что торжество запланировано, а гостей обяжут сдать тест на коронавирус или предъявить сертификат о вакцинации.

Свой полувековой юбилей Обама отмечал в Белом доме. Тогда среди гостей были актер Том Хэнкс и музыкант Стиви Уандер.