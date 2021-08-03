Взятки полицейский чин брал прямо на карточку

Не успел утихнуть скандал с «золотым унитазом» полковника - начальника ГИБДД Ставрополья (подробности - на сайте kp.ru), как подоспела новая история - с Камчатки.

«Герой» тамошнего коррупционного блокбастера - тоже полковник полиции. То ли звание такое взяткоемкое, то ли выше - до генералов - чистки в МВД пока не добрались. А то, что чистки идут, заметно. И, кстати, не без подачи службы собственной безопасности министерства.

Но если на Ставрополье гибэдэдэшники крышевали перевозки зерна, то на Камчатке люди в погонах «доили»… ну конечно, рыбаков-контрабандистов.

Подозрительный «запашок» рыбы и икры долетел еще год назад с Камчатки до Москвы, куда вызвали начальника краевой полиции полковника Михаила Киселева. И задержали. Как выяснилось, он чувствовал себя на Камчатке так спокойно, что взятки ему перечисляли прямо на банковскую карту.

Теперь Киселев - уже экс-глава камчатской полиции. Был ли у него свой Версаль с «золотым унитазом», пока неизвестно. От следствия лишь просочилась информация, что обвиняют его во взятке в особо крупном размере - 2 миллиона рублей за незаконное возвращение контрабандистам крупной партии рыбы.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев уже прилетел на Камчатку, где представил нового начальника полиции края Ивана Кокухина. И потребовал от него то, чего никому пока не удавалось: декриминализировать на полуострове добычу и оборот рыбы, краба и икры.

А еще тщательнее подбирать кадры.