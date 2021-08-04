Специальный выпуск "Комсомольской правды": "Только вместе мы победим!"

Фото: Иван МАКЕЕВ

В августе 2021 года вышел в свет специальный выпуск газеты "Комсомольская правда" "Только вместе мы победим!". Он посвящен прививочной кампании в России и ситуации с коронавирусом в стране. О существующих сегодня в нашей стране вакцинах и особенностях вакцинации рассказали известные врачи, своим мнением о прививках поделились звезды и служители церкви. Прогнозы на дальнейшее течение пандемии на страницах "КП" дают министр здравоохранения Михаил Мурашко и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Одной только медицинской темой спецвыпуск не ограничился: на вопросы корреспондентов "Комсомолки" о ситуации в стране и в мире ответили министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава МИД РФ Сергей Лавров.

В спецвыпуске "КП" "Только вместе мы победим!" читайте:

- Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ: Люди осознают, что нужно сделать, чтобы обезопасить себя и близких

- Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора: Проходим третью волну без локдаунов

- Денис Проценко, главный врач больницы в Коммунарке: Спасибо всей медицинской команде страны!

- Сергей Жигунов, актер: Врачи рубились за каждого из нас, как на фронте!

Спрашивайте газету "Комсомольская правда" со специальным выпуском в киосках вашего города.

Смотрите спецвыпуск (скачать pdf)

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