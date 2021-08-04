Гей-грузины: почему попытка провести марш ЛГБТ в Тбилиси закончилась полным провалом

Фото: REUTERS

В июле Европейский суд по правам человека предписал России найти какую-нибудь форму оформления отношений однополых пар. Такое заявление суда у нас в России, мягко говоря, проигнорировали.

А в соседней Грузии, которая вот уже 20 лет как взяла активный курс в ЕС, этот компромисс привел к гомофобным стычкам и кровопролитиям. ЛГБТ-сообщество, щедро проплаченное Америкой, так перестаралось в пропаганде самих себя, что раскололо общество и вообще пошатнуло веру в светлое европейское будущее. Люди в открытую жгут флаги ЕС и требуют немедленно «прекратить эту содомию».

Черный металлический православный крест, больше похожий на силуэт ракеты, - вот что я вдруг неожиданно увидела у здания грузинского парламента. И больше ничего и никого, что совершенно удивительно. Потому что, сколько я ни приезжала последние пару лет в Тбилиси, всегда наблюдала в этом месте совершенно другую картину - палаточный лагерь митингующих прямо на горячем асфальте, реющие стяги Америки, Украины и Евросоюза, пыльную от времени физиономию Саакашвили на транспаранте над надписью «Россия - оккупант». А тут вдруг после сорванного гей-парада все разом испарились.

- Почистили город от всякой нечисти и безбожников, - улыбается священник церкви Кашвети, что прямо напротив парламента.

- Устроить тут хотели содомию - парад геев и лесбиянок, - объясняет другой священнослужитель. - Вот народ и поставил крест. Пусть постоит пока.

А крест этот вообще-то теперь не просто крест - это осиновый кол, который летел в геев, а оказался вбит между Грузией и Европой. Как тут не верить в символизм, ей-богу, ведь и стоит он здесь на Руставели прямо посередине между флагами Грузии и Евросоюза.

Вместо парада - побоище

Фото: GLOBA LLOOK PRESS

5 июля 2021 года, в день, когда на площади появился этот крест, в Тбилиси должно было состояться совсем другое событие. Знаковый и эпохальный для всего ЛГБТ-мира, как заявляли его организаторы, гей-парад. Первый в истории на Кавказе. И название у него было помпезное - «Марш достоинства». Анонсировалось, что все будет мирно и цивилизованно, без надувных резиновых половых органов, а все больше за права людей, европейские ценности и достойную жизнь для всех.

Это, естественно, далеко не первая попытка провести марш ЛГБТ в Тбилиси. Начиная с 2000-х страна семимильными шагами, как заявляется, идет в Европу, а там гей-парады и гей-браки - норма. Но эта попытка, пожалуй, самая серьезная за все годы.

Мероприятие было заранее анонсировано, согласовано с МВД, которое пообещало обеспечить порядок во время акции. О важности ЛГБТ-шествия высказалась экс-гражданка Франции, а ныне президент Грузии Саломе Зурабишвили. Да и многие парламентарии и политики поддержали «Марш достоинства». Ну и, конечно, будущий гей-парад был на ура воспринят дипкорпусом Евросоюза и США. Посол Америки Келли Дэгнан не уставала делать хвалебные заявления по этому поводу. И даже собиралась провести встречу с представителями секс-меньшинств, чтобы «оказать им поддержку Вашингтона». Провела или нет - не понятно. Так же как и не ясно, собиралась ли она лично пройтись по главной улице грузинской столицы вместе с геями, лесбиянками, трансгендерами, транссексуалами и прочими «транс», так нежно опекаемыми ею. На этот счет никаких заявлений не было.

Сожгли флаг Евросоюза

Вообще изначально все шло по плану. И накануне, пусть и в секретном, закрытом режиме, но все же удалось провести ряд ЛГБТ-мероприятий «Недели толерантности» - показ фильма, лекции и семинары о правах геев. Вся страна напряженно ждала, что же будет на Руставели? Неужели и правда парад? Страсти накалялись, ведь даже европейцы, так радеющие за права ЛГБТ, признают, что уровень гомофобии в Грузии зашкаливает. Но раз хотите в Европу, будьте добры, как говорится…

Молчала до последнего только Грузинская православная церковь - главный противник ЛГБТ и самый влиятельный институт в патриархальной Грузии, где даже таксисты не устают креститься, проезжая очередной храм. И в самый последний момент, за сутки до часа икс, патриархия сделала-таки свое заявление, назначив на 17.00 молебен здесь же, на Руставели. Это могло означать только одно - призыв защитников традиционных ценностей выйти в этот день на главный проспект «исключительно в мирных целях», говорилось в заявлении священнослужителей. Тут же в центр Тбилиси стали съезжаться разъяренные православные со всей страны. К обеду 5 июля противников ЛГБТ на Руставели было больше 20 000 человек. И цели у некоторых из них, как оказалось, были совсем не мирные, а «поймать и уничтожить этих геюг!».

Недовольные планами властей по проведению марша ЛГБТ устроили беспорядки в Тбилиси. Фото: EAST NEWS

И тут же начали происходить чудеса - геи попрятались, их возгласы и требования были слышны только если в интернете. МВД, которое обещало следить за порядком, вдруг настоятельно порекомендовало парад отменить. Параллельно заявление сделал премьер-министр страны: «Проведение акции неприемлемо для большинства населения. Считаю, что указанная акция не должна проводиться на проспекте Руставели». И это, обратите внимание, несмотря на проевропейский курс и западное покровительство. Естественно, лидеры ЛГБТ отменили парад, обвинив правительство и полицию во всех смертных грехах.

Но толпу «консервативных» уже было не остановить. Под руку попало все - и палатки со сторонниками Саакашвили, и офисы всяких НКО, поддерживающих ЛГБТ. Огромные мужики залезали по стенам на балконы и срывали радужные флаги под одобрительные возгласы толпы. Больше всего в этот день досталось журналистам: около 50 представителей СМИ - и оппозиционных, и госканалов - получили травмы. «Консервативные» отбирали технику, разбивали телефоны и головы с криками: «Надоела эта ваша пропаганда!» Один оператор после рассказывал, что «меня били крестом по голове».

Но, несмотря на то, что гей-парад так и не случился, геи все-таки оказались правы. Эпохальное событие действительно состоялось. Но совсем другого характера.

- Дважды в этот день люди срывали флаг Евросоюза и сжигали его. Это величайший политический акт. Никогда такого не было! Фактически случилась ментальная революция, - считает экс-парламентарий, член Ассоциации адвокатов Грузии, а ныне директор русско-грузинского центра имени Примакова в Тбилиси Дмитрий Лорткипанидзе. - Люди Грузии поняли, что «диалог культур», декларируемый Европой, не такой уж и диалог. Наши патриархальные, традиционные ценности, которых придерживается большинство, почему-то не котируются. И что тоже немаловажно, впервые за долгое время правящая власть почувствовала пульс народа, настоятельно рекомендовав парад отменить. Прямо сейчас в стране формируется новая платформа консервативной, народной демократии. Народ Грузии восстал против главной западной доктрины - свободы ЛГБТ-сообщества.

Директор русско-грузинского центра имени Примакова в Тбилиси Дмитрий Лорткипанидзе. Фото: Youtube

«Если ты завтра объявишь себя лесбиянкой, станешь миллионершей»

Но энтузиазм Лорткипанидзе в грузинском истеблишменте разделяют далеко не все. Многие схватились за голову, а действующие власти оказались теперь в крайне неудобном положении - с одной стороны, народ, который активно против ЛГБТ. С другой - европейские и американские покровители, которые требуют и требуют все больше прав и свобод. В Грузии их уже сейчас больше, чем где-либо на постсоветском пространстве. Постоянно идет активная пропаганда на ТВ и везде. В парламенте на полном серьезе обсуждаются легализация однополых браков, разрешение однополым усыновлять детей, упрощение процедуры смены пола. И многое, многое другое.

- Буквально месяц назад американская неправительственная организация усадила за стол представителей 15 парламентских партий и заставила их подписать меморандум о защите прав ЛГБТ и поднятии вопросов их свобод на высокий политический уровень, - рассказывает Лорткипанидзе. - Но куда же еще выше-то, непонятно? Геев у нас никак нигде не ущемляют, везде им зеленый свет. Если ты завтра объявишь себя в Грузии лесбиянкой, то сразу станешь миллионершей. Вот тебе пример - журналист Ираклий Абсандзе, причем он работает на государственном канале, который финансируется из бюджета, сделал каминг-аут, заявив, что он гей. Все! Зарплата тут же выросла до 3000 долларов. Никто и слова ему сказать не может, иначе это будут считать травлей за его сексуальные наклонности. Контролирует все это посольство США. Такой толерантности к сексменьшинствам, как в Грузии, нет нигде на Кавказе, за что мы уже поплатились своим авторитетом у соседей.

Теперь всех, кто вышел против ЛГБТ, в либеральный прессе называют «ультраконсервативными орками», «агентами Кремля», мешающими продвижению прогрессивных западных ценностей. И на эти ценности здесь, в Тбилиси, я посмотрела своими глазами. Может, я сейчас кого-то удивлю, но я и сама не догадывалась, сколько геев теперь в Грузии.

В рейтинге толерантности «Радужная Европа» Тбилиси в 2021 году стоит на почетном 32-м месте, опережая Италию, Чехию, Литву, Латвию, Румынию.

В интернете полным-полно путеводителей «По лучшим гей-местам Тбилиси» и отзывов проехавшихся по этому маршруту. А там и гей-бары, и клубы, дружественные ЛГБТ, где вышибалы работают в том числе на предотвращение гомофобных стычек. И даже знаменитые серные бани!

- Голубки слетаются в Тбилиси, - горько ухмыляется, глядя на эти кадры, моя грузинская подруга Лола.

Церковь - главное препятствие на пути в светлое европейское будущее

Флаг Евросоюза на следующий же день после сорванного гей-парада лично водрузил на месте председатель парламента Каха Кучава. И заявил, что, несмотря ни на что, Грузия не свернет с намеченного европейского пути. Еврокомиссар, который как раз в этот момент прибыл в Тбилиси обсуждать материальную помощь для восстановления экономики страны (а речь идет ни много ни мало о 3,9 миллиарда евро), был доволен этим жестом. И сказал, что народ-то, может, и снял, но правящий класс все понимает. ЛГБТ-активисты при поддержке «своих» политиков и посла США пытались собрать-таки митинг вечером на Руставели и убрать православный крест. Только ничего не вышло, он так и стоит.

И западные политики до сих пор в ужасе от произошедшего 5 июля. Некоторые после этого открыто заявили, что церковь - главное препятствие на пути Грузии в светлое европейское будущее.

- У нас на одного гея приходится 100 НКО, - рассказывает грузинский журналист Георгий Гаварджашвили. - А всего в стране официально зарегистрировано больше 100 соровских фондов. Гигантская цифра в 60 миллионов долларов ежегодно отправляется в Грузию на поддержку и деятельность всех этих организаций. Плюс еще деньги от мирового ЛГБТ-лобби перепадают, а они тратят на мировую пропаганду порядка 4 миллиардов долларов в год. У нас активная ЛГБТ-пропаганда началась еще при Саакашвили. Сколько уже было попыток провести гей-парад, и все проваливались. Но деньги Запада надо отрабатывать, вот ЛГБТ и стараются изо всех сил. Церковь - главный противник ЛГБТ - тоже под постоянным гнетом. Парламентарии заявляют, что надо прекратить госфинансирование ГПЦ. Нашу патриархию называют филиалом РПЦ и «агентами Кремля».

***

Сама улица Руставели в последние годы превратилась прямо в какую-то улицу раздора и контрастов. Тут и прокремлевские, и антикремлевские. И за ЛГБТ, и против ЛГБТ. Носятся дорогие машины, работают дорогие магазины. А еще тут же очень много пенсионеров - они просят милостыню, роются в помойках в поисках пропитания, продают букетики полевых цветов за копейки. Пенсии в Грузии очень маленькие, старики нищенствуют. Но их права и свободы почему-то мало заботят и правительство, и Европу с Америкой.

В итоге вместо гей-парада в Тбилиси произошло столкновение православных со сторонниками либеральных ценностей.

.В рейтинге толерантности «Радужная Европа» Тбилиси в 2021 году опережает Италию, Чехию, Литву, Латвию, Румынию.