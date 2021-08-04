«С заботой о будущем»: Как Московский кредитный банк воплощает в жизнь идеи устойчивого развития

29 июля – День экологического долга. Фото: Shutterstock

29 июля – День экологического долга. Крупные компании во всем мире стараются изменить подходы к собственной деятельности – сделать ее более ответственной по отношению к природе и будущим поколениям. Это называется устойчивым развитием. Что это такое на практике? И как может повлиять на нашу жизнь? Об этом в эфире радио «КП» рассказала Юлия Титова, первый вице-президент Московского кредитного банка.

- Наверное, самая главная экологическая проблема, которая сейчас существует, - это так называемый углеродный след, который мы все оставляем. Как банки на этот углеродный след влияют?

- Хочу процитировать моих западных коллег: «Куда идут деньги, там и выбросы». Поэтому, естественно, основное влияние банковской сферы на углеродный след – это финансирование. Но мы видим, что в последнее время меняется отношение к вопросам экологии во всем мире. Что интересно, даже в фэшн-индустрии появился тренд на осознанность. Поэтому, естественно, говоря про банки, мы говорим про концепцию ответственного банкинга.

- Давайте разберем, из чего состоит так называемый углеродный след для банков.

- Поскольку мы не производственное предприятие, непосредственно выбросов от производственной деятельности у нас нет. В первую очередь, для нас банкиров, выбросы парникового газа – это электроэнергия, которую мы потребляем в своих офисах. Плюс сюда входят командировки: топливо от самолетов, поездов и автомобилей, которое используется при перемещении сотрудников из одного конца в другой. А основная и самая важная история для банков – это углеродный экологический след от нашего кредитного портфеля. То есть, по сути, это проекты, которые мы финансируем и тот ущерб, который наносит реализация этих проектов окружающей среде.

- Как с этим углеродным следом работают? То есть, задача – его же каким-то образом уменьшить, правильно?

- Хотела бы рассказать про опыт наших западных партнеров, международных глобальных банков, которые подписались под принципом углеродной нейтральности. Это выполнение целей Парижского соглашения по климату, где основная идея – удержать глобальное потепление в рамках полутора градусов к 2050 году. Здесь есть два блока работы. В первую очередь, это оценка собственного следа и второй большой блок – работа с клиентами. Если говорить про собственный след, то банки работают, главным образом, с энергоэффективностью и переходом на возобновляемые источники энергии. По кредитному портфелю работа гораздо масштабнее. Здесь банки берут публично на себя обязательства по планомерному выходу из грязных или коричневых отраслей с конкретными цифрами, которые они так же раскрывают для общественности. Это очень важный этап – переход на рельсы декарбонизации, снижение углеродного следа от кредитного портфеля. У банков есть стоп-факторы на финансирование отраслей, которые наносят наибольший вред окружающей среде и, в первую очередь, это угольная промышленность. И второй большой блок – планомерная работа с клиентами и помощь в переходе к снижению углеродного следа портфеля.

Юлия Титова, первый вице-президент Московского кредитного банка. Фото: Московский кредитный банк.

- Как непосредственно МКБ работает со своим портфелем?

- У нас в банке есть методика оценки проектов, которая состоит более чем из 200 так называемых ESG-критериев, которые используются для проведения экологической и социальной оценки всех кредитуемых нами проектов. Когда мы выявляем несоответствие или, например, очень большие выбросы, которые этот проект приносит при его реализации, мы клиентам выдаем рекомендации и определяем наиболее комфортный формат для устранения несоответствий. Здесь у нас есть очень хороший опыт и экспертиза. Клиенты, которые прошли через эту процедуру, без дополнительных финансовых затрат получают от банка комплексное представление о том, что они могут сделать, чтобы снизить свой углеродный след и внедрить принципы ESG.

- То есть, финансовый сектор подталкивает, получается, промышленные компании к тому, чтобы вести себя более экологически ответственным образом?

- Да, совершенно верно. И это не только в России, это международный тренд. Банки взяли на себя роль такого акселератора продвижения стратегии устойчивого развития. Это активно приветствуется регуляторами всех развитых стран.

- Что происходит дальше? Нам же нужно не только снизить выбросы, но и каким-то образом поглощать их…

- После этого наступает процедура так называемого оффсеттинга. Это очень значимая часть процесса перехода к углеродной нейтральности, которая позволяет компенсировать выбросы парниковых газов. Опять же пример нашего банка: в первую очередь, мы сокращаем выбросы парниковых газов, реализуя мероприятия по энергоэффективности. Это важная работа, потому что она помогает нам снижать потребление энергии. Также многие банки и промышленные предприятия, особенно наши западные контрагенты, всецело приветствуют переход на возобновляемые источники энергии. Второе большое направление – компенсация выбросов парниковых газов через высадку лесов в регионах, где такие мероприятия являются наиболее эффективными и необходимыми. В ближайшее время наш банк опубликует отчет о корпоративной социальной ответственности, где мы покажем свои выбросы от прямой деятельности, посчитаем и публично расскажем, какое количество лесов нам будет необходимо высадить, чтобы снизить выбросы или перейти к углеродной нейтральности.

- Термин ESG включает в себя не только углеродный след, но и другие важные факторы. Какие еще проекты в рамках этой глобальной тенденции вы реализуете?

- Главный проект – это, безусловно, экология. Это проект, связанный с оценкой и управлением, воздействием на климат, это работа с нашим углеродным следом и помощь нашим клиентам по внедрению лучших практик устойчивого развития. А второй очень важный международный принцип ответственного банкинга – взаимодействие с заинтересованными сторонами и прозрачность деятельности. То есть, если говорить просто – это раскрытие информации о работе банка в сфере корпоративной и социальной ответственности. Сюда входит повышение финансовой грамотности наших внешних заинтересованных сторон, а также их осведомленности об ответственном финансировании и инвестировании: регулярная публикация обучающих и справочных материалов по ответственному финансированию и инвестированию в мобильном приложении МКБ, в социальных сетях и пр. Это и продвижение, популяризация принципов устойчивого развития среди наших клиентов и контрагентов и регулярная публикация нефинансовой отчётности банка по направлению ESG. Дальше буква S – social – это работа с сотрудниками. Здесь наш банк ведет большую работу, связанную с повышением вовлеченности персонала в развитие банка. Мы проводим регулярно благотворительные, социальные, экологические инициативы, поддерживаем мотивационные, волонтерские и спортивные программы для наших сотрудников. Также существенной частью нашей стратегии являются добровольные инициативы в области ESG – помощь детям и добровольные экопроекты.

- Про экопроекты можете рассказать подробнее?

- Да, конечно. Наш банк с 2019 года является активным партнером и членом Панда-клуба Всемирного фонда дикой природы (WWF). У нас большое количество совместных проектов, которые можно, условно, разделить на три группы. Первая группа – это защита биоразнообразия, где пилотным проектом для нас стал проект по сохранению популяции сайгака на территории северо-западного Прикаспия. В 2020 году мы стали участником и генеральным партнером новогодней акции WWF, призванной сохранить популяцию дикого северного оленя в заповедниках. Второе направление – охрана окружающей среды, где МКБ поддерживает проект по сохранению ценных лесов в ареале обитания тигра на юге Дальнего Востока. И третье направление – экопросвещение, очень важный вектор на повышение осведомленности об экологических проблемах и возможностях по минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Так же в рамках наших совместных волонтерских мероприятий с нашими сотрудниками мы участвовали в зеленом движении компании ЭКА по восстановлению и посадке лесов в Удмуртии. И моя самая любимая инициатива – мы стали опекуном дальневосточного леопарда в московском зоопарке. Ну и, поскольку наш банк является достаточно прогрессивным во всех банковских технологиях, мы участвуем в совместных проектах с экологическими финтех-стартапами, одним из которых стал проект Trashback, где мы реализуем акцию с повышенным начислением кэшбека или бонусных баллов за экологически ответственное поведение наших клиентов при сборе и сортировке мусора.

- Интересно. Как я понимаю, руководство МКБ настолько восприняло идеи устойчивого развития, что вы даже слоган поменяли, исходя из новой глобальной тенденции…

- Для МКБ повестка устойчивого развития – это часть нашего ДНК. В числе наших акционеров Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – это один из локомотивов устойчивого развития в Европе. Наш основной акционер – Роман Авдеев, известный меценат и основатель благотворительного фонда «Арифметика добра», помогающего детям-сиротам. И наш топ-менеджмент, наш председатель правления Владимир Чубарь тоже очень активно нас поддерживают и воплощают в жизнь принципы устойчивого развития, поэтому, когда мы думали над нашим ESG-слоганом – нам пришло в голову такое лаконичное правильное послание: «МКБ. С заботой о будущем». Это то, ради чего мы предпринимаем все действия по защите окружающей среды и снижению нашего углеродного следа.