Умерла Лиляна Стефанова, классик болгарской литературы

Лиляна Стефанова
Фото: Евгения КОРОБКОВА
У болгар принято: когда умирает человек, листочки с некрологом приклеивают на стволы дерева. У нас так не делают, но каждый раз, проходя мимо сосен Измайловского парка, обступивших танцплощадку, я думаю о ней.
На 93 году жизни умерла Лиляна Стефанова, выдающийся поэт Болгарии.
Мне повезло встретиться с Лиляной десять лет назад в пансионате "Камчия" на одном писательском съезде. Мы немножко общались, потом был творческий вечер. Она читала без перевода, но, правду говорят, в поэзии главное - музыка. На вечере яблоку негде было упасть. А стихотворения были понятны даже воинствующим российским пенсионерам, отдыхающим там. После выступления они выстроились к ней за автографом и долго раздавали комплименты, какая она стильная и красивая.
В ее жизни было много всего интересного. Учеба в Лондоне, стажировка в Айове. Многочисленные путешествия. Общение с великими, в том числе - с Нобелевским лауреатом Кэндзабуро Оэ. Стефанова работала журналистом и писала очерки, а в восьмидесятые даже какое-то время была заместителем министра культуры Болгарии.
За всю свою долгую жизнь она выпустила пятьдесят сборников, но беру на себя смелость утверждать, что лучшие стихи Лиляны были написаны в годы учебы в Литинституте, либо были посвящены институтским друзьям. Она училась с Гамзатовым, Солоухиным. Очень дружила с нашей Друниной, "Юлкой", как называла подругу. Ее уходу она посвятила пронзительное "Памяти Юлии Друниной":
"Ты закрывала раненых собой, ты, их обняв, склонялась до земли... Зачем, обняв смертельно „жигули”, уснула..."
Лиляна Стефанова (справа) и Юлия Друнина (Юлка, как называла поэтессу болгарская подруга) вместе учились с первого курса и очень дружили. Эта фотография сделана незадолго до самоубийства Друниной в 1991 году. Фото: из архива Лиляны Стефановой
Лиляна Стефанова поступила на семинар поэзии к Павлу Антокольскому, но, как признавалась, большему ее научил Константин Паустовский. Однажды Лиляна, набравшись смелости, подошла к нему и попросила: "Константин Георгиевич, знаю, что вы ведете семинар прозы, а не поэзии, но ваша проза для меня - это стихи. Возьмите меня к себе".
"Почему бы и нет", - ответил Паустовский.
Так Стефанова стала ходить на два семинара.
Как говорил один автор, "поэт живет, не поднимая головы от стыда". Самое известное стихотворение Стефановой "Две по две" - было написано в послевоенной Москве "по мотивам реальных событий" и реальной травмы, полученной здесь.
Молодая Лиляна только поступила учиться и однажды пришла со своим парнем на танцы в Измайловский парк.
- Мама старалась собрать меня получше, - рассказывала поэтесса, - сшила мне платьице, у меня были белые банты и туфельки. Мама даже не представляла, что я увижу в Москве.
В Измайловском парке девочка из Болгарии лицом к лицу столкнулась не только с послевоенной скорбью и нищетой. Ее захлестнуло отчаяние при виде девушек в шинелях и сапогах, исступленно танцевавших друг с другом.
Другой бы увидел это - ужаснулся и отошел. Но не Лиляна. Красивая и нарядная, она вышла в центр танцплощадки и танцевала со своим молодым человеком. Танцевала в окружении несчастных вдов, потерявших все.
Она чувствовала их ненависть, их возмущение, их отчаяние и укор...
Читая это стихотворение, я долгое время не могла понять смысл такого неделикатного поступка. Ведь можно было бы выступить в роли стороннего наблюдателя, сказать, что почувствовала себя лишней и ушла. Этого ухода было бы достаточно, чтобы сделать ровно тот же вывод, какой стоит в стихотворении: с тех пор война ассоциируется у меня с этими женщинами, которые танцуют в парке друг с другом.
А тут - демонстративно выйти и блистать своим счастьем на фоне несчастья других. Зачем?
Чтобы показать свое превосходство?
Нет.
Так поэтесса отказывается от пути наблюдателя и становится участником событий.
Под осуждающие взгляды, в коконе ненависти снаружи и чувстве превосходства внутри, героиня ощущает себя квинтэссенцией войны и, как самое себя, понимает, что это такое. Нет, это не кровь, это не взрывы, не бомбежки. Война - это я, та сволочь, которая танцует с твоим мертвым мужем.
Финал: "две по две, две по две" (то есть, "парами") - многозначен и космичен. Она замыкает женщин на себя, становясь центром, вокруг которого кружат вдовы. "Две по две" - это про нее тоже, ведь она становится одновременно еще и парой для каждой женщины в послевоенном Измайловском парке.
Миссия нелегкая. И этого не забыть и сколько ни говори - не проговорить. Потому стихотворение и сегодня - звучит.
Лиляна Стефанова. Фото: из архива Лиляны Стефановой
Поскольку я живу поблизости, то каждый вечер возвращаюсь домой через Измайловский парк. Если ехать в метро - хорошо слышно, как поют под гармошку . Если идти пешком - можно попасть на танцы. Немолодые женщины. Все также, две по две, как написала когда-то Лиляна Стефанова.
"Вот, что я вижу, когда говорят "Война"", - говорит она в конце стихотворения.
А я, всякий раз, останавливаясь здесь, вижу ее.
Лиляна Стефанова родилась в Софии, в 1929 году. Но поэт Лиляна Стефанова родилась в Измайлово, на этой самой танцплощадке в 1945 году.
Привожу замечательное стихотворение в переводе Владимира Солоухина:
ТАНЦЕВАЛИ ДЕВУШКИ ПАРАМИ
Танцевали девушки парами,
В простеньких ситцевых платьях,
На просторной танцевальной площадке
В парке.
Парами.
Друг с дружкой,
Друг с дружкой,
Пока не закружится голова.
Шаг вперед, шаг назад,
Руки положив
Друг дружке на плечи.
Каждый июньский вечер,
Друг с дружкой,
Друг с дружкой,
Парами,
Парами,
А вокруг
Послевоенная молчала Москва.
Девушки танцевали.
А парни спали
Под Харьковом,
Под Орлом,
Под Житомиром,
В белорусском дальнем Полесье.
Они спали так крепко,
Что им и не снилось, как весело
В парке
Танцуют девушки парами,
Друг с дружкой,
Друг с дружкой,
Пока не закружится голова.
В простеньких ситцевых платьицах,
Сосредоточенно и отчаянно,
А вокруг с фонарями, с трамваями,
С поздними прохожими случайными
Послевоенная дышала Москва.
Лишь одна я
Пришла с болгарином,
Стройным, черноволосым,
И я видела,
Как на него уставились
Синие, карие, зеленые, серые
Глаза.
В них были
Зависть, ревность,
Недоуменье, упреки, вопросы,
Но что я могла поделать
Или хотя бы сказать?
Друг с дружкой,
Друг с дружкой,
Парами.
На танцплощадке в Измайловском парке
Каблучки. Вальс „Дунайские волны”.
В разгуле отчаянном
Стучат дешевые каблучки.
Только одна я
Была виновата невольно,
Ощущая сладкую тяжесть
Мужской ведушей руки,
Только рядом с моими
Легкими, изящными туфельками
Двигались тяжелые башмаки.
На просторной танцевальной площадке
В Измайловском парке
Парами
Милые русские девушки
Танцевали отчаянно
То вальс, то фокстрот.
Танцевали друг с дружкой,
Танцевали друг с дружкой...
Я все забуду,
Но не забуду я вечер тот.
Я танцевала тоже,
С болгарином черноглазым.
Его рука на плече у меня лежала,
Тяжелая, как вина.
Когда говорят „война”,
Не кровь и пожары я вспоминаю сразу,
Я вижу девушек в парке,
Танцующих парами, парами...
Вот что я вспоминаю,
Когда говорят „война”.
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