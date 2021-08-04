"Настоящий отец - Алексей Баталов": вскрылась шокирующая правда о рождении Марии Голубкиной

Знаменитая Лариса Голубкина никогда не называла имя настоящего отца своей единственной дочери Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Мария Голубкина родилась в 1973 году. Ее мама Лариса Голубкина десять лет была замужем за Андреем Мироновым. Он воспитывал дочь звезды фильма "Гусарская баллада" как родную. Сама Маша именно Миронова называет папой. При этом принято считать, что биологическим отцом актрисы является сценарист Николай Щербинский-Арсеньев. Однако на днях появились шокирующие детали рождения Голубкиной.

Лариса Голубкина несколько лет сожительствовала со сценаристом Николаем Щербинским-Арсеньевым. Он и считается биологическим отцом единственной дочери Ларисы Ивановны - Марии Голубкиной.

Однако 75-летняя Нина Федорова, трудившаяся много лет администратором в "Москонцерте", огорошила признанием. "Я уверена, что настоящий отец Маши - актер Алексей Баталов. Поглядите, как они похожи носами! А еще Мария - вылитая дочка Алексея Владимировича от первого брака", - цитирует пенсионерку "Экспресс газета".

Женщина уверена, что Щербинский-Арсеньев всего лишь пожалел беременную Ларису Ивановну и пустил пожить в свою квартиру. "Все знали, что Лариса и Баталов были возлюбленными на протяжении нескольких лет. Они вместе снялись в фильме «День счастья», а потом Баталов заставил режиссера Юрия Озерова дать Ларе роль в киноэпопее «Освобождение». Покойный папа Ларисы, тренер по стрельбе, тогда с гордостью говорил всем: «Ларка с Баталовым крутит роман!»", - раскрыла она шокирующую правду о рождении Марии.

Сама Лариса Ивановна на тему тайны рождения своей единственной дочери отвечает: "Маша - дочь Андрея Александровича, и нечего тут перемалывать".

Как вспоминала сама Голубкина-младшая, мама и отчим придерживались довольно жестких методов воспитания. Особенно сильно на нее кричал Миронов. "Если говорить честно, то он был истерически-психическим, - рассказывала Мария. - Я понимаю, что у него все время болела голова. У него была аневризма. Но, думаю, это доставляло ему удовольствие. Он все время орал на меня. Морда красная. Мама тоже на меня кричала по любому поводу и доводила до истерики".