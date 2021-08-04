Шокирующий эксперимент, сломавший тысячи судеб: В Западной Германии педофилы годами усыновляли сирот

Изначально автором этой дикой концепции выступил ганноверец Гельмут Кентлер – известный в Германии психолог и «светило» в области сексологии и одновременно открытый гомосексуалист. Фото: wikimedia.org

Невероятная история толерантности: оказывается, несколько десятилетий «уважаемый психолог» из ФРГ помогал педофилам усыновлять детей, причем делал это с полного одобрения и под контролем властей Западного Берлина. Шокирующие подробности эксперимента, который должен был помочь детям, всплыли в результате расследования немецких СМИ, на которое ссылается американское издание The New Yorker.

Изначально автором этой дикой концепции выступил ганноверец Гельмут Кентлер – известный в Германии психолог и «светило» в области сексологии и одновременно открытый гомосексуалист. Именно ему в конце 1960-х годов пришла идея провести эксперимент, в рамках которого беспризорных детей помещали в приемные семьи к педофилам. Под этот проект была подведена и своеобразная научная база. Так, Кентлер утверждал, что сексуальное раскрепощение должно помочь молодым юношам избежать превращения в фашистов. Если говорить буквально словами самого ученого – «это является лучший способом предотвратить появление нового Освенцима».

Причем в послевоенной Германии подобные идеи были очень популярны у творческой и научной интеллигенции. Например, в 60-х годах прошлого века в нескольких десятках городов по всему ФРГ открылись детские сады нового формата, где дети должны были «узнавать тела друг друга», в том числе, находясь полностью обнаженными. В 1969 году немецкие власти отменили наказание за гомосексуальные связи между людьми старше 21 года. А журнал Das Blatt писал о том, что запретное сексуальное влечение в том числе и к детям, является «революционным элементом, способным перевернуть нашу повседневную жизнь, вызывающим всплеск чувств и потрясающим основы нашего мышления».

Такая среда способствовала тому, что идеи Кентлера нашли отзыв не только у интеллигенции, но и у политиков. Особенно ему благотворил Сенат Западного Берлина, то есть исполнительная власть мегаполиса. Профессор возглавил отделение социальной педагогики в международном Педагогическом центре в главном городе Германии, где психолог исследовал вопросы реабилитации и адаптации неблагополучных подростков. Тогда-то он и познакомился с Ульрихом – 13-летним парнем, работавшим проституткой на вокзале, который не умел даже читать.

Именно Ульрих раскрыл глаза Кентлеру на «положительные качества» педофилов как родителей, ведь мальчика и его собратьев по несчастью подкармливал постоянный клиент из числа гомосексуалистов по кличке Матерь-зима.

- Я сказал себе: если проститутки называют этого человека матерью, вряд ли он плохой, - сделал парадоксальный вывод психолог в своих мемуарах, добавив, что «преимуществом Ульриха была его красота и то, что он получал удовольствие от секса, поэтому он мог дать что-то взамен присматривавшим за ним мужчинам-педофилам».

С помощью связей в берлинском Сенате Кентлер смог добиться одобрения властей на устройство Ульриха в семью к одному богатому педофилу. Получив какую-никакую крышу над головой, парень перестал воровать и принимать наркотики. Профессор Кентлер ликовал: эксперимент удался. На психическое состояние своего подопечного, который оказался фактически в сексуальном рабстве, он закрыл глаза.

Детей начали отдавать на усыновление педофилам, при этом имеется один подтвержденный случай, когда «отцом» стал мужчина, уже имевший судимость за развращение детей. Кстати, власти еще и доплачивали опекунам за их «помощь» обществу.

Подобные идеи нашли поддержку в немецком обществе. Как вспоминает «Немецкая волна», в 1979 году в левой газете Tageszeitung вышла статья «Я люблю мальчиков», в которой педофилия была названа «преступлением без жертвы». А уже в 1980 году на своем съезде партией зеленых была выдвинута инициатива по легализации секса с детьми до 14 лет. Через два года представитель той же партии в Европарламенте Даниэль Кон-Бендит (который, кстати, раньше работал воспитателем в детском саду) заявил, что считает фантастическим, когда «девочка пяти или пяти с половиной лет начинает раздевать тебя».

Когда Сенат Западного Берлина вызвал Кентлера для отчета профессор заявил, что эксперимент идет просто прекрасно, и поводов для беспокойства нет. Он объяснил все очень просто: дети не пострадают от сексуальной связи со своими опекунами, так как их «взаимодействие не будет насильственным», даже больше того - последствия будут положительными, в особенности «если сексуальные отношения могут быть охарактеризованы как взаимная любовь».

В реальности, однако, все было не так идеально. Несколько из детей, живших с педофилами, открыто выступили против своих «отцов», утверждая, что их насиловали на протяжении долгих лет. Например, парень по имени Свен попал к опекуну в возрасте 8 лет и с тех пор регулярно подвергался принуждению к сексу. Младший сын самого Кентлера покончил жизнь самоубийством. После этого профессор начал менять свои взгляды на жизнь и признал, что был не прав в отношении «любви взрослых к детям». «Детская личность недостаточно сформирована, чтобы у нее была возможность протестовать, и она просто автоматически подчиняется, дети отождествляют себя с агрессором», - писал Кентлер в одном из своих поздних произведений.

Сейчас уже нынешние власти пытаются разобраться, что же произошло в те роковые десятилетия, когда профессор проводил свой эксперимент. В докладе 2020 года исследователи Хильдесхаймского университета сделали вывод, что «под надзором Сената Западного Берлина находились также приемные семьи и общие квартиры для берлинской молодежи, организованные у педофилов, и в других районах Западной Германии». Теперь правительству еще предстоит установить жертв страшного эксперимента не только в столице, но и по всей стране, тем более, что их может быть несколько тысяч. И для многих политиков новости могут быть неутешительными, ведь в докладе подчеркивается, что «приемные семьи находились под руководством некоторых влиятельных мужчин, живших в одиночестве и получивших свою власть благодаря академическим кругам, исследовательским институтам и иной педагогической среде, принимавшей, поддерживавшей и даже разделявшей склонности к педофилию, а некоторые сотрудники Сената Западного Берлина являлись членами этой сети».

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