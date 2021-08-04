Неизвестные подробности комы МакSим: певицу спасали препаратом, от которого умер Майкл Джексон

Певица МакSим перед концертом, 2011 г. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица МакSим, которую накануне вывели из состояния медикаментозной комы, восстанавливается после тяжелой пневмонии. Несмотря на опасения поклонников, звезда сохранила ясность мышления, все помнит и общается с близкими по видеосвязи. Для врачей это неудивительно: как уверяют специалисты, медикаментозная кома, которую анестезиологи поддерживают с помощью внутривенного введения медикаментов, не наносит вреда организму.

- Никаких последствий для пациента от препаратов быть не может, осложнения развиваются разве что от самой болезни, - заявил kp.ru анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев. - Раньше, когда для седации (погружения в кому. - Ред.) использовали эфир, конечно, вреда было много. Но сейчас есть современные средства, например, ксенон: он максимально бережно сохраняет все функции организма, предохраняет мозг от гипоксии, дает возможность пациенту отдохнуть и восстановиться. В больнице №52, где лечат артистку, используют пропофол. Это тоже довольно безопасное средство.

Медики используют препарат уже много лет, однако, безопасен он лишь в руках специалистов.

- Главное - не превысить дозу, - уточнил в беседе с kp.ru врач-невролог, член-корреспондент Американской академии неврологии, заведующий лабораторией физиологии спорта и реабилитации НИИ спорта РГУФК Виктор Косс. - Так, Майкл Джексон использовал этот препарат для нормализации сна. И по данным официальных источников, умер именно от передозировки.

Сейчас МакSим, которую накануне вывели из состояния медикаментозной комы, восстанавливается после тяжелой пневмонии. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Поп-король, скончавшийся в 2009 году, как выяснилось впоследствии, действительно несколько месяцев употреблял пропофол. Этот сильнодействующий анестетик, спасавший его от бессонницы, Джексон ласково называл «молоком на ночь» из-за похожего цвета и консистенции. За несколько месяцев до смерти артист объявил о возвращении на сцену и принялся самоотверженно репетировать, готовясь к будущему туру. Однако, из-за стимулирующих препаратов, которые помогали ему держать форму, поп-король совсем потерял сон. Обычные снотворные уже не спасали, и тогда лечащий врач Конрад Мюррей на дому стал каждый вечер вводить знаменитому пациенту пропофол, хотя за пределами медицинских учреждений делать это строго запрещено. Так, в России, например, вводить инъекции пропофола может только квалифицированный анестезиолог в условиях реанимации (при наличии аппарата ИВЛ и другой сложной медицинской техники). Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года - его убил коктейль из пропофола и транквилизаторов, которые последовательно ввёл лечащий врач. Мюррея осудили за непредумышленное убийство, в тюрьме он провёл два года и был освобождён условно-досрочно.