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Звезды4 августа 2021 19:30

Неизвестные подробности комы МакSим: певицу спасали препаратом, от которого умер Майкл Джексон

После полутора месяцев без сознания звезда наконец пришла в себя
Елена ПЕТРОВА
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Певица МакSим перед концертом, 2011 г.

Певица МакSим перед концертом, 2011 г.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица МакSим, которую накануне вывели из состояния медикаментозной комы, восстанавливается после тяжелой пневмонии. Несмотря на опасения поклонников, звезда сохранила ясность мышления, все помнит и общается с близкими по видеосвязи. Для врачей это неудивительно: как уверяют специалисты, медикаментозная кома, которую анестезиологи поддерживают с помощью внутривенного введения медикаментов, не наносит вреда организму.

- Никаких последствий для пациента от препаратов быть не может, осложнения развиваются разве что от самой болезни, - заявил kp.ru анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев. - Раньше, когда для седации (погружения в кому. - Ред.) использовали эфир, конечно, вреда было много. Но сейчас есть современные средства, например, ксенон: он максимально бережно сохраняет все функции организма, предохраняет мозг от гипоксии, дает возможность пациенту отдохнуть и восстановиться. В больнице №52, где лечат артистку, используют пропофол. Это тоже довольно безопасное средство.

Медики используют препарат уже много лет, однако, безопасен он лишь в руках специалистов.

- Главное - не превысить дозу, - уточнил в беседе с kp.ru врач-невролог, член-корреспондент Американской академии неврологии, заведующий лабораторией физиологии спорта и реабилитации НИИ спорта РГУФК Виктор Косс. - Так, Майкл Джексон использовал этот препарат для нормализации сна. И по данным официальных источников, умер именно от передозировки.

Сейчас МакSим, которую накануне вывели из состояния медикаментозной комы, восстанавливается после тяжелой пневмонии.

Сейчас МакSим, которую накануне вывели из состояния медикаментозной комы, восстанавливается после тяжелой пневмонии.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Поп-король, скончавшийся в 2009 году, как выяснилось впоследствии, действительно несколько месяцев употреблял пропофол. Этот сильнодействующий анестетик, спасавший его от бессонницы, Джексон ласково называл «молоком на ночь» из-за похожего цвета и консистенции. За несколько месяцев до смерти артист объявил о возвращении на сцену и принялся самоотверженно репетировать, готовясь к будущему туру. Однако, из-за стимулирующих препаратов, которые помогали ему держать форму, поп-король совсем потерял сон. Обычные снотворные уже не спасали, и тогда лечащий врач Конрад Мюррей на дому стал каждый вечер вводить знаменитому пациенту пропофол, хотя за пределами медицинских учреждений делать это строго запрещено. Так, в России, например, вводить инъекции пропофола может только квалифицированный анестезиолог в условиях реанимации (при наличии аппарата ИВЛ и другой сложной медицинской техники). Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года - его убил коктейль из пропофола и транквилизаторов, которые последовательно ввёл лечащий врач. Мюррея осудили за непредумышленное убийство, в тюрьме он провёл два года и был освобождён условно-досрочно.

Шоу-бизнесКАРТИНА ДНЯПевица МакSим: досье KP.RU