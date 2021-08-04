Отключена от «протеза легких» и пришла в сознание: нейрофизиолог оценил шансы МакSим на восстановление

Певица МакSим. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

38-летняя Марина Максимова (МакSим) несколько недель провела на аппарате ЭКМО - экстракорпоральной мембранной оксигенации. По сути, это протез легких и, при необходимости, сердца - если оно тоже отказывает у тяжелых больных, применяется специальный насос. Кровь пациента прогоняют через устройство-оксигенатор, насыщают кислородом и возвращают обратно.

За время пребывания на ЭКМО у человека могут постепенно в той или иной степени восстановиться легкие. Тогда пациента переводят на другие методы кислородной поддержки - аппарат ИВЛ (искусственной вентиляции легких) и со временем на неинвазивный способ - дыхание с помощью маски.

Насколько сложно восстановиться людям, которые побывали на ЭКМО, ИВЛ, и какие меры реабилитации понадобятся? Об этом kp.ru рассказал врач-невролог, неи рофизиолог, кандидат медицинских наук, член-корреспондент Американскои академии неврологии, заведующий лабораторией физиологии спорта и реабилитации НИИ спорта РГУФК Виктор Косс.

НЕ ПОСТРАДАЛ ЛИ МОЗГ

- Виктор Викторович, прежде всего многих волнует: что происходит с мозгом за время нахождения на ИВЛ и ЭКМО? МакSим будет узнавать знакомых людей, у нее не пострадала память и другие функции мозга?

- Специальная аппаратура в реанимации поддерживает нормальную оксигенацию (насыщение мозга кислородом), поэтому мозг, центральная нервная система, как правило, не страдает. Если только ткани головного мозга не были сильно повреждены самой инфекцией или воспалительными процессами - но к пребыванию на ИВЛ и ЭКМО это отношения не имеет. Безусловно, очень важна квалифицированная работа медицинского персонала, непрерывный контроль за состоянием пациента в реанимации, реакция на малейшие биохимические изменения в организме.

- Известно, что певица была в состоянии медикаментозного сна - какие препараты для этого вводят, какие у них побочные эффекты?

- Обычно для медикаментозного сна применяют пропофол, он, в принципе, не токсичен. Главное - не превысить дозу. Майкл Джексон использовал этот препарат для нормализации сна. И по данным официальных источников умер именно от передозировки.

КАК ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ И УДАСТСЯ ЛИ ВЕРНУТЬСЯ НА СЦЕНУ

- И для нормальной жизни, и для возвращения в профессию, на сцену нужно максимальное восстановление легких и речевого аппарата. Это возможно?

- Все зависит от степени тяжести поражения легких и регенерационных способностей организма. В возрасте 38-40 лет возможности регенерации всех тканей организма, как правило, еще очень высокие. Исходя из этого, могу предположить, что при отсутствии каких-то критичных, непоправимых осложнений, при грамотной реабилитации певица смогла бы вернуться на сцену. Необратимого повреждения речевого аппарата в результате пребывания на ИВЛ и ЭКМО, насколько мне известно, не происходит. Так что проблем с голосом также быть не должно.

- Какие меры нужны для восстановления человеку, который провел много времени в реанимации, будучи подключенным к ИВЛ и ЭКМО?

- Прежде всего нужно разрабывать бронхо-легочную систему. Для этого используется дыхательная гимнастика. Также применяется противоотечная терапия. Эффективный метод восстановления - движение, грамотные физнагрузки. Чем больше человек будет двигаться, тем быстрее наладится и улучшится микроциркуляция крови. Нужны доступные по состоянию кардиотренировки для восстановления работы сердца и кровообращения. Также нужно следить за биохимическими показателями крови, в первую очередь ее свертываемости, чтобы избежать тромбообразования. Плюс требуется работа с центральной нервной системой. Зачастую она страдает из-за самой инфекции. Нужно восстанавливать когнитивные функции, систему сна и бодрствования. Важно улучшать мозговой кровоток. Самое эффективное средство для этого - уже упомянутое движение, те же кардионагрузки, плюс дыхательные тренировки для улучшения насыщения мозга кислородом.

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