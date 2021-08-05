Европа отказалась наблюдать за выборами в России

Европа отказалась наблюдать за нашими выборами Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

ОБСЕ официально заявила, что не сможет направить своих наблюдателей на российские выборы, которые пройдут 19-17 сентября:

- Мы очень сожалеем о невозможности нашего наблюдения за предстоящими выборами в России, - сказал директор Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи. Российская Федерация пригласила 60 западных наблюдателей, но в ОБСЕ посчитали, что этого очень мало. Хотя, на последних президентских выборах в США, Европу представлял всего лишь десяток наблюдателей и этого вполне хватило для мониторинга.

По словам Маттео Мекаччи, евробюрократы привыкли сами определять, сколько им нужно наблюдателей для «плодотворной и корректной работы». Но, Россия была вынуждена ввести ограничения численности наблюдателей из-за пандемии. Шаг разумный и понятный. Непонятно только, почему Европа вообще отказывается от какого-либо мониторинга выборов в России?

Логично объяснить этот бойкот или демарш директор Бюро ОБСЕ не смог.

Любопытно, что структуры ОБСЕ не в первый раз отказываются от наблюдения за выборами в России. Например, на выборах в 2007 году наблюдателей от Европы не было вообще. В этом году евробюрократы вели долгие изнуряющие переговоры с российской стороной. Сложилось впечатление, что ОБСЕ хотел стать единственным наблюдательным органом, что нашу страну абсолютно не устроило.

Впрочем, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека уже успело поработать перед выборами в России и собрать нужную им информацию, которая позволит придраться к их легитимности. Например, сотрудникам Бюро очень не понравилось, что в России запрещено баллотироваться людям с двойным гражданством. Запрет даже прописан в российской Конституции. Миссия ОБСЕ сочла это нарушением прав человека. И это «домашняя заготовка», о которой стало известно. Возможно, в запасе у Бюро есть еще десяток претензий к будущим выборам. И еще десяток можно будет придумать, а потом транслировать на весь мир из европейского далека. Руки у несостоявшихся наблюдателей будут полностью развязаны. Скорее всего, основным источником преимущественно негативной информации о выборах станет оппозиционная российская пресса и блогеры той же ориентации. Они постараются, помогут ОБСЕ сделать нужные выводы.