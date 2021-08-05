Великобритания и страны Содружества готовятся отпраздновать 70-летие пребывания королевы Елизаветы II на троне Фото: REUTERS

В 2022 году Великобритания и страны Содружества готовятся отпраздновать 70-летие пребывания королевы Елизаветы II на троне

За год до юбилея Букингемский дворец объявил конкурс на лучший логотип этого события всемирного масштаба.

Победу в нем одержал британский студент Эдвард Робертс, вся жизнь которого прошла под сенью венца Елизаветы II, передает Der Spiegel.

19-летний парень изучает графический дизайн в одном из университетов.

Он изобразил белую стилизованную корону, в которой на круглом фоне заключены цифры 7 и 0. Логотип напоминает королевскую печать и обрамлен в пурпур.

Робертс отметил, что нарисовал свой проект единой линией, «чтобы обозначить продолжающееся правление королевы».

- Этот чистый графический дизайн прекрасно передает непрерывную нить 70-летнего правления Ее Величества, - говорит член жюри, профессор Лондонского Королевского колледжа искусств Пол Томпсон.

Эксперты высоко оценили работу Робертса. И теперь логотип его авторства будет использоваться на всех торжествах, официальных встречах и праздниках, связанных с юбилеем.

Британский студент представил логотип платинового юбилея правления Елизаветы II Фото: Twitter.com

Сам Эдвард, как победитель, сможет принять участие во всех мероприятиях в качестве почетного гостя.

Соединенное Королевство планирует проведение 4-дневных торжеств со 2 по 5 июня 2022 года. Всех жителей Британии ждут почти недельные выходные, а в календаре государственных праздников запишут новую праздничную дату – 3 июня.

Кстати, это первый случай в истории британской монархии, когда один ее представитель столь долгий срок занимает престол.

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