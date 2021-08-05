Ким Чен Ын готов к переговорам, способным предотвратить продовольственный кризис в КНДР

Cеверокорейский лидер признал, что в его стране наступил продовольственный кризис Фото: REUTERS

Лидер самой закрытой страны в мире – Северной Кореи - Ким Чен Ын готов начать переговоры, чтобы ослабить международные санкции, введенные мировым сообществом против КНДР.

Ограничения были введены в связи с тем, что Пхеньян активно развивает свою ядерную программу.

Поначалу санкции были ориентированы на запрет поставок в КНДР материалов, применяемых при производстве оружия, затем были распространены на предметы роскоши, банковские операции, транспортное сообщение и продовольствие. Все это сильно ударило по экономике страны и вызвало дефицит базовых продуктов питания.

Центробанк КНДР подтвердил, что в 2020 году экономика страны испытала самый большой спад за последние четверть века. Причиной явились не только санкции, но и закрытие границ с соседним Китаем из-за коронавирусной пандемии, а также череда обрушившихся на Северную Корею природных катаклизмов – наводнений и засухи.

До недавнего времени Ким Чен Ын не признавал наличие проблем в стране. По неофициальным данным, в июне он приказал казнить генерала, отвечавшего за поставки продовольствия в армию.

Высокопоставленный военный узнал, что запасы риса на армейских складах подходят к концу, а новых поставок не предвидится. Он якобы воскликнул, что в скором времени солдаты будут вынуждены есть речной песок, сообщает Le Parisien.

- Где, черт побери, мы собираемся доставать рис? – добавил он. И эти слова привели Ким Чен Ына в бешенство.

И вот северокорейский лидер признал, что в его стране наступил продовольственный кризис, и заявил о своей готовности к переговорам с ООН.

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