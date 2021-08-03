Ким Чен Ын запросил восстановление связи с Южной Кореей

Ким Чен Ын запросил восстановление связей с Южной Кореей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер КНДР Ким Чен Ын предложил Южной Корее восстановить каналы связи, разорванные по инициативе Северной Кореи летом 2020 года. Именно он стал инициатором примирения по данному вопросу. Об этом во вторник, 3 августа, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на депутатов южнокорейского парламента.

"Председатель КНДР Ким Чен Ын запросил (восстановление каналов связи – ред.)", - прокомментировал заявление разведки секретарь парламентского комитета по делам разведки Ким Бён Ги и депутат от партии "Гражданская сила" Ха Тхэ Гён. Согласно их данным главы Южной и Северной Корей еще в апреле дважды обменялись официальными письмами, где выразили желание "восстанавливать доверие" в отношениях.

Напомним, портал kp.ru ранее сообщал, что Южная и Северная Корея 27 июля договорились о восстановлении каналов связей, прерванных в прошлом году. Отношения соседей обострились из-за отправки антипхеньянскими активистами в Южной Корее пропагандистских листовок.