Корикова, Гусева, Будина помолодели после тюнинга: секс-символы «нулевых» инвестировали в лицо и фигуру

Елена Корикова и Екатерина Гусева 17 лет назад всего лишь на 10 кг легче, чем теперь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В начале «нулевых» народ вечерами сидел не в интернете, а у телевизоров. Главные героини сериалов быстро становились популярными и к ним приклеивали только вошедший в моду ярлык «секс-символ». Сравнили фото главных актрис из главных сериалов начала «нулевых» - тогда и сейчас. Заметно, что женщины инвестируют в красоту – многие выглядят лучше, чем в молодости. Узнали секреты красоты актрис.

Екатерина Гусева, 45 лет

Сериал «Бригада» вышел на экраны в 2002-м. После первых серий Екатерина Гусева стала секс-символом, роковой красавицей, примером для подражания молодых девчонок.

Гусева и сейчас в топе – много снимается в кино, играет в театре, поет романсы в Кремлевском дворце, недавно выступала в «Танцах со звездами».

Екатерина Гусева единственная из востребованных актрис ровесниц, кто обходится без диет и уколов красоты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секреты красоты Екатерины Гусевой:

- Принцип актрисы – никаких уколов красоты и ботокса. У актрисы должна быть сохранена мимика. Косметолога Гусева посещает, но делает уходовые процедуры – инъекционные под запретом.

- Диеты Гусева не соблюдает. Единственное ограничение в еде – Великий Пост.

- Вместо спорта – нагрузки на репетициях и во время спектаклей.

- Полноценный сон: с 23 часов до 9 утра. Умение засыпать в любой обстановке – даже на съемках во время обеденного перерыва.

- Периодически использует этот рецепт для очищения организма. Десять дней начинать утро со стакана горячей воды с щепоткой соли.

Елена Корикова, 49 лет

«Бедная Настя» вышла на экраны в 2003-м году, когда Кориковой исполнился 31 год. Хрупкую блондинку с утонченными чертами лицами после этого объявили первой красавицей. Корикова снималась в откровенных фотосессиях, побеждала в рейтингах самых красивых и сексуальных звезд.

Сейчас актриса прибавила в весе, но сохранила соблазнительные формы.

Елена Корикова умело пользуется достижениями инъекционной косметологии Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Секреты красоты Елены Кориковой:

- Никаких пластических операций звезда не делала вопреки слухам. Актриса не стесняется избытка кожи на верхнем веке, у нее естественные носогубные складки, филлеров в лице нет. Объем лица в молодые годы и теперь сохранен. Но есть «следы» инъекционных и других уходовых методик.

- Нет интенсивных спортивных нагрузок. Все занятия в удовольствие – йога, бассейн.

- Много прогулок, соблюдение режима сна. Любимое дело в радость — интерьерные дизайн-проекты.

Ольга Будина, 46 лет

Актриса сыграла в главной мелодраме «нулевых». В 2000-м году вышел сериал «Граница. Таежный роман». Будина получила премии, признания, роли. Но восемь лет назад из актерской профессии ушла: создала благотворительный фонд, делает фестиваль любительских семейных театров. Будина набрала лишний вес, но благодаря отличной генетике выглядит моложе своих лет и без пластики.

Ольга Будина в сериале «Граница. Таежный роман». После выхода картины на экраны артистку и назвали секс-символом

Секреты красоты Ольги Будиной:

- Актриса диетами себя не изнуряет, хотя склонна к полноте. Выбирает дробное, здоровое питание. И ужин не позже шести вечера.

- Инъекции для омоложения не делает. Но косметолога посещает ради уходовых салонных процедур.

- Чередует дорогую, дешевую косметику известных брендов и гомеопатические средства.

- Стрижки, окрашивания и любые другие манипуляции с волосами делает согласно лунному календарю.

Сейчас Будина редко снимается и не стесняется лишних 20 кг

Ольга Дроздова, 56 лет

Артистка сыграла сразу в двух сериалах, которые вышли на экраны в 2000-м году: «Остановка по требованию» и «Бандитский Петербург». Яркая брюнетка поражала «дорогой красотой». Последние годы Дроздова экспериментирует с пепельным блондом и другими холодными оттенками волос – этот цвет добавляет ей лишние лет пять.

Ольга Дроздова 16 лет назад — миниатюрная брюнетка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секреты красоты Ольги Дроздовой:

- Актриса испытала массу диет – гречневую, кефирную, кремлевскую, Дюкана. Теперь на них не сидит, а использует разгрузочные дни перед мероприятиями.

- Дома тренируется на беговой дорожке. Имеет хороший результат после занятий на тренажере виброплатформа.

- Спать ложится до полуночи.

- В косметологических салонах актриса делает две – три процедуры в месяц.

Сейчас Дроздова постоянно экспериментирует с прическами, предпочитая светлые оттенки. Они прибавляют возраст и вес Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наталия Орейро, 44 года

Сериал «Дикий ангел» закончился летом 2000-го года. Исполнительницу главной роли уругвайскую актрису из аргентинского сериала Наталию Орейро наши телезрители к этому времени считали уже членом семьи. Орейро начала сниматься в сериалах с 16 лет. Грим, крашеные волосы, вечная усталость из-за переработок – только природная красота спасала Милагрос.

Наталья Орейро снимается в сериалах с 16 лет Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Теперь 44-летняя артистка распоряжается временем разумно. Орейро спит по графику и правильно питается. «Лет до 26 у меня были акне, которые скрывала под тонной макияжа», - не скрывает Наталия. Косметологи давно вылечили артистке прыщи и делают поддерживающие молодость кожи процедуры.

Теперь Орейро блондинка Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Секреты красоты Натальи Орейро:

- Орейро противник уколов красоты – ни ботокс, ни другие инъекции никогда не делала. Наталия выбрала лазерные процедуры. Аппаратная косметология многим заменила пластику: не травматично, эффективно, не искажает черты лица.

- Актриса вегетарианка, также не ест любые консервированные продукты.

- Занятия спортом у нее регулярные.

- Не боится экспериментов. Недавно ради роли перекрасилась в блондинку и образ понравился.