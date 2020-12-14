Куда пропала актриса Елена Корикова

Елена Корикова давно живет в Черногории Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Актриса Елена Корикова вот уже почти три месяца не выходит на связь с поклонниками. Взволнованные россияне признаются, что очень скучают по кумиру и интересуются, куда пропала их любимица. Они просят дать знак, что со звездой фильмов "Барышня-крестьянка" и "Бедная Настя" все хорошо.

Елена Корикова давно живет в Черногории, где приобрела роскошный дом на берегу моря. Она не общается с прессой, не дает интервью. А в августе 2019 года актриса неожиданно огорошила признанием. Она объявила о том, что вышла замуж. Имя своего избранника актриса скрывает, а вот заветное колечко на безымянном пальце правой руки красавица не прячет.

"Каждая женщина обязательно должна проснуться бессовестно счастливой и выйти из дома нагло красивой!", - говорила 48-летняя актриса.

Вполне возможно, что в период пандемии коронавируса Корикова наслаждается семейной идиллией. Артистка давно живет по принципу: "Счастье любит тишину".

А ведь когда-то о громких романах красавицы гудела вся киношная тусовка. Первые серьезные отношения у Елены Кориковой случились в начале 90-х с однокурсником по ВГИКу актером Дмитрием Рощиным. Узнав о беременности Елены, сын актрисы Екатерины Васильевой и драматурга Михаила Рощина сделал возлюбленной предложение. Однако свадьба так и не состоялась. В отношения пары вмешалась Васильева. В 1993 году сына Арсения юная актриса родила в статусе матери-одиночки. Дмитрий Рощин впоследствии получил сан священника, женился и стал отцом восьмерых детей. Он не поддерживает отношения с Арсением.

Через несколько лет Корикова сошлась с писателем и сценаристом Дмитрием Липскеровым. Он даже хотел усыновить ребенка актрисы. Но и эти отношения не сложились.

11 лет Елена прожила с оператором и режиссером Максимом Осадчим. Именно Максим вырастил Арсения и практически заменил мальчику отца. Ходили слухи, что причиной краха этого союза послужил внезапно вспыхнувший роман актрисы с коллегой по съемочной площадке "Бедной Насти" Даниилом Страховым.

Последним возлюбленным Елены Кориковой, о котором известно, был режиссер Сергей Чёрных. С ним актриса познакомилась на съемках фильма "Путь самца".