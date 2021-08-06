Что стало с Нахабинским полигоном инженерных войск в Подмосковье: изучили заброшки и даже нашли ракету

По одной из версий, на этом полигоне перед Великой Отечественной войной вырыли целый лабиринт подземных ходов Фото: Иван МАКЕЕВ

Иной раз приедешь на очередную заброшку, нахватаешь в овраге репейников, провалишься пару раз в болото по щиколотку, накормишь лесных комаров и, сев, обессиленный, на какой-нибудь трухлявый пень, подумаешь. Странные люди, эти сталкеры. Едут, понимаешь, в такую глушь, в такую даль. Не жалеют ни сил, ни времени, ни денег. И всё ради чего? Чтобы увидеть облезлые ворота, несколько заросших укрытий, ржавые железяки и желтый армейский металлический щит с инструкцией для подрывников: «...каждый солдат расчета должен знать, что ему нужно делать и в какой последовательности... место взрыва должно быть оцеплено постами, которые следует удалять на безопасное расстояние... оцепление выставляется и снимается специальным разводящим...» (в армии эти прописные истины зубрятся как «Отче наш»).

Однако чуть позже вся это дремота испаряется за секунду. Достаточно вашему другу тихо по-сапёрски проговорить:

- Смотри.

Вы подходите к канаве и видите ракету, торчащую из земли. Ракету. Торчащую из земли.

Несмотря на то, что бывшие военные ангары заброшены, на дверях висят замки Фото: Иван МАКЕЕВ

НЕМЦЫ НЕ ДОШЛИ 6 КМ

Нахабинский полигон инженерных войск, на котором мы оказались, имеет примечательную историю. Именно здесь, в этих подмосковных лесах, зарождалась советская космонавтика. Ни много ни мало. Была такая небезызвестная «группа изучения реактивного движения» (ГИРД), которую сами конструкторы в шутку называли «группой исследователей, работающих даром». Среди них, между прочим, был и сам Королёв. Где-то здесь единомышленники проводили первые испытания и запустили в небо - аж на 18 секунд! - небольшую ракету ГИРД-09. Из Москвы на полигон везли её в электричке как рыбу, завёрнутую в газету «Правда».

Одна из бывших огневых точек Фото: Иван МАКЕЕВ

Позже эти места освоили военные. И тут тоже есть очень любопытные детали.

...Фотокор «КП» Иван Макеев спустился тем временем в канаву и приблизился вплотную к зловещей дуре (ржавой, с хвостовым оперением).

Как сообщит нам чуть позже военный пенсионер и знаменитый кладоискатель Владимир Порываев, она напоминает испытательный образец 1930-х годов. Тогда много чего конструировали. Но далеко не всё брали на вооружение. Скорее всего, учебная болванка, которую демонстрировали бойцам во время занятий.

Несмотря на то, что бывшие военные ангары заброшены, на дверях висят замки Фото: Иван МАКЕЕВ

Проверять как-то не хочется.

Так вот. По одной из версий (которую - в том числе - озвучивали по центральному телевидению), на этом полигоне перед Великой Отечественной войной вырыли целый лабиринт подземных ходов для того, чтобы солдаты могли из одной огневой точки перебегать в другую. И не просто солдаты, а заключенные. Их привезли сюда в 1941 году оборонять Москву. Но немцы до этих укреплений не дошли 6 км. И все эти норы впоследствии уничтожили. Длина ходов была около одного километра, глубина - пять метров. Для того, чтобы зэки не сбежали, выходы из подземки по всему периметру были заминированы. И, кто знает, возможно некоторые участки до сих пор представляют угрозу. По крайней мере, что-то копать в этих местах крайне не рекомендуется. Особенно это касается сталкеров, по сей день пытающихся найти подземный укрепленный район.

До недавних пор слева от желтого щита стояла самоходная артиллерийская установка (ИСУ-152). И даже не одна Фото: Иван МАКЕЕВ

...Как всё-таки одна ржавая железка способна встряхнуть организм. Отныне я шёл по пересечённой местности как по минному полю. Постоянно мерещилось, что вот сейчас на одной из этих лужаек я провалюсь в какой-нибудь блиндаж на ящик с боеприпасами. И взлечу в нахабинское небо не хуже ракеты ГИРД-09.

Наскальная живопись на заброшенном полигоне в Нахабино Фото: Иван МАКЕЕВ

Иван держался увереннее. И жаждал отыскать технику, которой до некоторых пор здесь было полно. Скажем, на фотографиях в интернете напротив инженерного бункера (как раз там, где желтая табличка с инструкцией) стоит самоходная артиллерийская установка (ИСУ-152). Разобранная до мыслимых пределов. С отсутствующим двигателем и коробкой передач. Мы нашли это место и даже следы от гусениц, однако самой «исушки» нет. Вывезли. Если верить сталкерам, в 2010 году.

Залезай - не залезай, а всё равно предназначение некоторых объектов остаётся загадкой Фото: Иван МАКЕЕВ

КРОТЫ УМИРАЮТ, СОБАКИ ПРЯЧУТСЯ

Дальше тоже идёшь как по съёмочной площадке. Мимо укрытий, полуразбитых ангаров, вышек, бронированных домиков, военных тёмно-зелёных ящиков, колючей проволоки. После того, как полигон свернули (в 1990 годы), он тут же начал обрастать легендами. И лично я не назвал бы их откровенной глупостью.

Например, говорят, что по ночам по бывшей военной территории бегают гигантские псы. Бред, не правда ли? Артур Конан Дойл. Вторая четверть. Однако мы с Ваней видели когтистые следы размером с оладушек. Они, как и ракета, тоже несказанно бодрят. Видимо, это и есть те острые ощущения, за которыми охотятся сталкеры. Неизвестность. Опасность. Риск.

Военные следы здесь повсюду Фото: Иван МАКЕЕВ

- - Поехали, - говорю, - домой.

Иван открыл в смартфоне карту и в который раз погрузился в её изучение.

...Ещё одна байка. Якобы местные жители изредка чувствуют лёгкую вибрацию земли и связывают это с бывшим полигоном. В этих местах, говорят, даже кроты не выживают. Можете забросать меня камнями, но на обратном пути Ваня Макеев заметил сдохшего крота. Лежит недалеко от норки на спине. Как на пляже. И не шевелится.

Совпадение?

...Заходим опять в лес. И замечаем издалека несколько железок, похожих на танковый ёж. Подходим ближе - отстрелянные снаряды.

Вот такую ракету корреспонденты «КП» заметили в канаве Фото: Иван МАКЕЕВ

И всё это валяется в открытом доступе. Никаких постов поблизости мы не встретили. Да и какая может быть охрана на закрытом полигоне?

Что ещё попадалось по дороге. Бетонные огневые точки с окошками для оружия. Площадка для проведения взрывных работ. Покосившийся флагшток. Поблёкшая от времени табличка «запретная зона». Армейский деревянный стол (у меня в детстве был такой, потому как отец военный). Балка с лебёдкой, с помощью которой, вероятно, что-то грузили. Несколько подземных укрытий. Три заброшенных домика (внутри мусор, пустые бутылки). Металлический щит на ножках (предположительно, служивший мишенью). Остатки небольшой котельной. Несколько бочек из-под горючего. Чей-то рисунок, выполненный карандашом на бетонной стенке (профиль солдата в каске).

Рядом с бывшим полигоном гуляют местные жители Фото: Иван МАКЕЕВ

Всё.

Где-то здесь - уже в 1960 годы - был установлен памятный обелиск в честь старта первых советских ракет. Но нам он не попался.

Несмотря на то, что место жутковатое, оно пользуется популярностью у игроков страйкбола, а также у любителей внедорожной езды. Между соснами и елями грунт довольно сильно разрыт колёсами, на некоторых участках отсыпаны трамплины.

Следы свежие.

P.S. Самое интересное, что десять лет назад я служил в поселке Нахабино - в инженерной бригаде. И никогда не слышал об этой территории. Стреляли мы на небольшом участке, который и полигоном-то не назовешь. Небольшой дикий луг. Сразу за ним зеленый коридор между елями. И в нём несколько линий с мишенями. Попал в ближнюю - молоток. В среднюю - молодец. В самую дальнюю - ваще красавчик. Но где это было конкретно, сказать не могу. Потому как возили нас туда в закрытом кузове. И дороги я не видел в принципе.

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