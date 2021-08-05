Москву призвали отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии

От нас требуют предать память русских солдат, отдавших свои жизни, защищая мирное население Южной Осетии Фото: Александр КОЦ

Есть на Западе такая традиция – ближе к августу просить Россию поступиться своими принципами и отказаться от своих слов. Накануне очередной годовщины начала грузинской агрессии против Южной Осетии, нас, как правило, просят отказаться от поддержки Цхинвала и Сухума, вывести свои военные базы, покаяться и, видимо, по новой традиции, встать на колено перед маленьким, но гордым грузинским народом. Естественно, все эти просьбы дипломатично игнорировались.

В этом году сразу семь стран - США, Великобритания, Франция, Ирландия, Норвегия Эстония и новый члена Совета Безопасности ООН – Албания – наравне с привычными требованиями призвали Россию отменить свое решение о признании независимости. Ну ладно – США, Великобритания и Франция… Но Албанию-то чего так «беспокоит Гандурас». Может она хочет отозвать признание независимости Косово. А Ирландия не горит желанием дезавуировать Белфастское соглашение, по которому отказалась от территориальных претензий на шесть графств на севере острова?

А чего вы от нас хотите – забыть о том, как грузинские танки прямой наводкой били по казармам российских миротворцев, предать память русских солдат, отдавших свои жизни, защищая мирное население Южной Осетии, которое утюжили реактивными системами залпового огня, как гнали перепуганную дезорганизованную армию, оставляя послания на заборах брошенных военных баз: «Товарищи грузины, учитесь военному делу настоящим образом. Приедем – проверим»…

Часть подписантов, кстати, только что участвовали в совместных учениях на территории Грузии. Тбилиси теперь только теоретически может отрабатывать возвращение «своих» территорий. 13 лет назад Грузия отлично увидела, что никакой Запад на помощь ее армию не пришел. И не придет, если она решится на подобную авантюру. Совместные пострелушки по мишеням – это тот максимум, на который можно рассчитывать.

Вот только выводов сделано не было. Вместо того, чтобы смириться с горьким поражением и выстраивать взаимовыгодные отношения и с Москвой, и с Цхинвалом, и с Сухумом, Тбилиси продолжает смотреть на Запад, зачем-то исполняя роль цепного пса, постоянно беспокоящего соседей.