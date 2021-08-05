«Откройте, проверка»: Кого и в каких ситуациях россияне обязаны впускать в свои квартиры

Разбираем с экспертом, что делать, если у вас на пороге объявились какие-то проверяльщики, и когда их действительно надо воспринимать всерьез Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«Моя квартира — никого не пущу», - довольно частая реакция граждан на рассказы о том, что к ним придут какие-нибудь проверяльщики. Иногда основания для страхов есть. Поди разбери, газовщик это или вор — беспокоятся многие. В большинстве случаев закон защищает право граждан на «частную жизнь», куда вход посторонним без особо веских причин запрещен. Но есть ситуации, когда лучше представителей официальных структур впустить — иначе вам же грозят проблемы. Разбираем нюансы с экспертом.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Случаи, когда участковый и другие сотрудники правоохранительных органов имеют право войти в квартиру, не спрашивая на это чьего-то согласия, прописаны в законе «О полиции».

Это:

- спасение жизни

- обеспечение безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках

- задержание подозреваемых

- пресечение преступления

- установление обстоятельств несчастного случая.

Просто так, «поговорить для профилактики», даже они вламываться в квартиру не имеют права — только если жильцы по собственной воле откроют дверь.

- Увидев на пороге полицейского, стоит прежде всего узнать цель его визита, -советует ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин. - Процессуальные действия – обыск, осмотр – возможны после того, как вам предъявляют соответствующее решение суда.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ И КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ

- Они должны заранее информировать жильцов о планируемом визите, - инструктирует Павел Уткин. - По закону коммунальщики обязаны согласовывать дату за две недели, собственник жилья вправе не согласиться и предложить удобное ему время. То же самое касается и проверок насчет перепланировок в квартире.

Тот же газовщик неожиданно сваливаться на голову не должен — это нарушение. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

То есть тот же газовщик неожиданно сваливаться на голову не должен — это нарушение.

Но если договориться с жильцами не удалось — например, собственники вообще ни с кем говорить не хотят и впускать кого-то к себе тоже — проверяющие могут решить вопрос через суд. И явиться уже с судебным решением о допуске в квартиру, которое выполнять надо.

Отдельный вопрос — аварийные ситуации. Жилец обязан впустить к себе всех, кто нужен для их устранения. Иначе ему же будет хуже — придется из своего кармана возмещать ущерб, причиненный в противном случае соседям.

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ

Могут войти в квартиру без разрешения хозяина в двух случаях:

– с письменного разрешения старшего судебного пристава, которое должно быть предъявлено при входе,

- при исполнении решения о выселении должника, на руках о приставов должен быть исполнительный документ.

ПОЖАРНЫЕ, МЧС

Они вправе войти в квартиру при устранении чрезвычайных ситуаций – пожара, потопа, наводнения и т.д.

- Если сотрудники МЧС появились на пороге с другими целями, то жилец имеет полное право отказать им, - говорит эксперт.