Экс-адвокат Добровинский рассказал о покончившем с собой «сыном Утесова»: «Отец стал его навязчивой идеей. Это граничило с безумием»

Известный звездный юрист Александр Добровинский раскрыл некоторые детали о личности покончившего с собой в центре Москвы «сына Утесова». Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Известный звездный юрист Александр Добровинский раскрыл некоторые детали о личности покончившего с собой в центре Москвы «сына Утесова». Ранее сайт kp.ru сообщал, что 56-летний Игорь Утесов свел счеты в одном из столичных стрелковых клубов, прямо на глазах у инструктора. В кармане лежал паспорт на имя Игоря Леонидовича Утесова, а в паспорте - предсмертная записка. Текст: «Меня убил рак. Клуб не виноват».

Об Игоре Утесове российские СМИ много писали в 2016 году. Тогда мужчина (на тот момент - Игорь Анатольевич Пашинин, позже он поменял паспорт на другое имя) рассказывал: генетическая экспертиза подтвердила, что он является внебрачным сыном Леонида Утесова.

По словам Пашинина, его бабушка была домработницей у известного артиста и иногда просила помочь по дому свою 24-летнюю дочь. Якобы на молодую женщину обратил внимание пожилой уже тогда мэтр. Возникла связь, от которой и появился на свет Игорь. Однако певец (на тот момент уже 70-летний вдовец) не стал регистрировать брак. Мать Игоря вышла замуж за дипломата, а сам мужчина в итоге закончил экономический факультет МГУ и МГИМО, работал в международном отделе Союза кинематографистов. Игорь Пашинин-Утесов считал, что на эту работу его взяли именно по протекции настоящего отца, который якобы мог попросить кого-то из друзей присмотреть за своим внебрачным сыном...

Однако Александр Добровинский заявил в интервью «Комсомольской Правде», что версия об отцовстве Леонида Утесова - всего лишь навязчивые фантазии самого Игоря Утесова.

- Я несколько раз встречался с Игорем в своем кабинете. Да, он говорил журналистам, что его кровное родство с известным певцом подтвердила экспертиза ДНК, но на самом деле был несколько экспертиз, которые доказывали, что человек, в браке с которым мать воспитывала Игоря, и есть его биологический отец, - рассказывает Добровинский. - Эти документы мы показали Игорю, но он упорно заявлял, что это фальшивка. Родственники убеждали его, что он не прав. Мать плакала - получалось, что сын ее обвинял в том, что она, всю жизнь любившая своего мужа, изменяла супругу с певцом. Но Игорь был буквально одержим идеей, что он сын Утесова. Я, конечно, не медик, но на мой взгляд эта идея уже даже граничила с чем-то психиатрическим, с безумием.

Об Игоре Утесове российские СМИ много писали в 2016 году. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Говоря о странностях поведения Игоря Пашинина, юрист вспоминает такой случай.

- Вы же знаете, что на самом деле Леонида Осиповича Утесова звали Лазарь Иосифович Вайсбейн. Но Игорь упорно утверждал, что певец всегда был Леонидом Утесовым, а версию про его настоящее имя кто-то выдумал. А я ведь знал Утесова лично - он бывал в доме моих бабушки и дедушки. (Дед юриста по материнской линии был известным коллекционером живописи, - Авт.).

- Вы несколько раз встречались с Игорем Пашининым. То, как он обставил свой уход из жизни, - в его духе?

- Мне сложно судить. Но насколько я понимаю, из-за всех этих метаний вокруг своего происхождения, у человека была затянувшаяся депрессия. Повторюсь, все генетические экспертизы подтверждали - он сын своего отца, а не Утесова. Да даже если логически рассуждать... У Леонида Осиповича был только один ребенок - дочь, у которой своих детей не было. После смерти жены (Елена Голдина скончалась в 1962 году, Игорь Пашинин родился в 1965-м, - Авт.) дочь была для него всем. И детей Леонид Осипович очень любил. Я был совсем маленьким, когда он приходил в гости к моим бабушке и дедушке, и он меня хватал и сажал на колени, играл со мной. И вот представьте, что он бы вдруг узнал, что у него родился сын. Он на тот момент уже давно был вдовцом, без наследников. Что помешало бы ему признать сына? (Леонид Утесов повторно женился в 1981 году, за год для смерти, - Авт.). Увы, но Игорь Пашинин просто заигрался в свои фантазии.