Зеленский - Донбассу: «Чемодан, вокзал, Россия!»

Выступление получилось в духе самостийных листовок времен Гражданской войны 100-летней давности Фото: REUTERS

Президент Украины дал интервью телеканалу «Дом», созданному Киевом специально для пропаганды в Крыму и на Донбассе. И попытался убедить русских в этих регионах стать украинцами.

Выступление получилось в духе самостийных листовок времен Гражданской войны 100-летней давности. В то время их обильно выпускали петлюровские атаманы и просто безродные «батьки»: там обычно было много туманных угроз, которые никого не пугали и грязных ругательств никого не оскорбляющих, кроме самих авторов. На самокрутки и для гигиенических надобностей эта пропаганда не годилась из-за качества бумаги. Одним словом - бесполезная вещь, как и этот спич президента Украины. Интересно, какие цели преследовал Зеленский? Какой реакции он ждет от русских Донбасса и Крыма, после этих своих слов?

- Люди, которые живут сегодня на оккупированной части Донбасса и Крыма должны понять: это родина, или ты гость. Если ты считаешь, что "наше дело правое, мы русские!" - это большая ошибка - оставаться жить на Донбассе. Это никогда не будет русской территорией", - заявил Зеленский и никаких отеческих ноток в его голосе не было. А был там металлический тембр бандитского батьки, ворвавшегося в беззащитное местечко. Этакий разговор на площади с вражеским населением перед началом большого и кровавого погрома.

А то, что вся беседа шла на русском языке, лишь добавляло шизофреничности и драматургии. Но какой тон! Таким тоном только требовать срочно выдать «жидов, комиссаров и золото»:

- Неважно, сколько это времени будет оккупировано. Как стена в Германии. В любом случае люди, история, воспользуются моментом и стена рухнет... Любишь Россию и считаешь, что всю жизнь чувствовал, что территория Украины - это Россия - нужно во имя своих детей и внуков ехать и искать себе место в России - это правильно, - прохрипел Зеленский.

И в конце беседы вдруг вспомнил, что канал-то пропагандистский! И нужно объяснить заблудшим людям, зачем им переобуваться в щирых украинцев? Аргументов оказалось небогато:

- Без Украины цивилизации на этой территории не будет. Украина будет расти вверх… - страстно солгал Зеленский. И порекомендовал на прощание держаться:

- Если ты чувствуешь, что ты - украинец, что Донбасс - украинский, если ты уважаешь этот флаг, украинскую мову, будь там, держись, все равно эта земля будет деоккупированна.

Когда и кто деоккупирует Донбасс и Крым, Зеленский уточнять не стал. И даже журналист не стал спрашивать, чтобы не ставить президента в совсем неудобное положение.