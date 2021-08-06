«Выборгский крендель» и «Изварские сыры»: Ленинградские бренды участвуют в конкурсе «Вкусы России»-2021

Выборгский крендель – один из брендов-участников, представляющий Ленинградскую область на конкурсе «Вкусы России»-2021. Фото: Ирина СУХАНОВА.

Ленинградская область во второй раз примет участие в конкурсе «Вкусы России»-2021. В этом году заявки от региона на Национальный конкурс лучших брендов продуктов питания отправили восемь производителей. Пять из них уже участвовали в гастрономическом состязании в прошлом году, а три предприятия попробуют свои силы впервые.

Среди участников-новичков - «Изварские сыры»: продукцию семейной сыроварни Галановых деревни Извара из Волосовского района хорошо знают в Ленинградской области. Изварские сыры делаются только из натуральных ингредиентов. Для них используется цельное молоко, которое отправляется в сыроварню уже через несколько часов после дойки, закваски, состоящие из живых бактерий, и натуральный сычужный фермент животного происхождения. В ассортименте сыроварни Галановых - полутвердые и твердые сыры, домашний мягкий сыр, сладкие сыры. Вся продукция изготавливается вручную.

Еще один дебютант на конкурсе «Вкусы России» - бренд «Волосовские молочные продукты». Под ним представлена продукция ООО «Молочная культура» из поселка Сельцо Волосовского района. Предприятие расположилось в здании старинной усадьбы барона Корфа, для производства молочной продукции здесь используют мощности бывшего совхоза «Сельцо» с тысячным поголовьем рогатого скота и полями площадью 2000 га. «Волосовские молочные продукты» уже не раз завоевывали призы на различных конкурсах, и вот теперь вступят в борьбу за звание лучшего гастрономического бренда России.

Третий бренд-новичок - «Выборгский крендель» от ООО «Приморская пекарня». Кроме того, свои крендели на «Вкусах России» представит и ООО «Таверна», уже участвовавшая в конкурсе прошлого года. В 2020 году крендель из Выборга официально получил статус регионального бренда Ленинградской области. Роспатент запатентовал его, вписав в государственный реестр НМПТ (наименование места происхождения товара). Это звание присваивается продуктам, которые производятся только в данном регионе, и нигде больше. Для того, чтобы получить этот статус, нужно подтвердить, что уникальные свойства продукта связаны именно с природными особенностями, традициями и навыками жителей определенной местности. Еще один региональный бренд Ленинградской области - минога из Ивангорода, так же была запатентована в 2020 году.

На всероссийском кулинарном состязании регион представят восемь производителей. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Заявки на конкурс «Вкусы России»-2021 будут приниматься от производителей из всех регионов страны до 1 сентября. До 18 октября продукцию будет оценивать компетентное жюри, а с 20 октября по 7 ноября на сайте проекта пройдет народное голосование. Победа в конкурсе «Вкусы России» - это возможность для производителей заявить о себе на федеральном уровне. Участие во всероссийском гастрономическом состязании помогает региону популяризировать местные гастрономические бренды и способствует их продвижению в торговле, туризме и экспорте.

В 2020 году Ленинградскую область на конкурсе «Вкусы России» представляли Воейковские древесные сиропы, Волосовский картофель, Выборгский крендель, Ивангородская минога, Копорский чай, Ладожские сухари. Во время народного голосования ленинградские бренды в совокупности набрали более 36 тысяч голосов. Предприятия – участники конкурса получили возможность пройти онлайн-обучение по продвижению региональных брендов продуктов питания.

Напомним, Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» был основан по поручению Президента РФ в 2020 году для популяризации уникальной продукции российских регионов и поддержки малого агробизнеса. Его главная цель - познакомить потребителей с разнообразными продуктами из различных уголков нашей страны и показать потенциал развития региональных брендов. Участники конкурса могут представить сырье для производства продуктов питания, готовые продукты или рецепты их приготовления. Главное условие – оригинальность и привязка к региону или его местности. В конкурсе могут участвовать органы управления агропромышленным комплексом субъектов Российской Федерации, отраслевые союзы, объединения производителей и сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Продукцию, представленную участниками, оценивает конкурсная комиссия. В нее входят представители ресторанного бизнеса, ритейла, институтов развития и органов власти. Они определят финалистов в восьми номинациях.