Пора ли менять российские вакцины от коронавируса под дельта штамм

Модификация российских вакцин под дельта линию коронавируса возможна. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Великобритании ученые задумались над разработкой новых модификаций существующих вакцин от коронавирусной инфекции. Исследования Имперского колледжа Лондона, в которых участвовали 100 тысяч британцев, показали, что активность вакцины AstraZeneca относительно дельта варианта коронавируса падает.

В то же время компания Pfizer заявила, что идут работы по модификации вакцины с прицелом на дельта вариант. Возможно ли перезаточить российские вакцины под дельта штамм и стоит ли это делать? Kp.ru спросила у иммунолога, кандидата медицинских наук, генерального директора контрактно-исследовательской компании Николая Крючкова.

ИЗМЕНИТЬ ВАКЦИНЫ МОЖНО ЗА 3 – 4 МЕСЯЦА

- Модификация российских вакцин под дельта линию коронавируса возможна. Для этого нужно принять решение о составе вакцин и это можно сделать достаточно быстро, ведь мы знаем основные характеристики дельта линии. Однако до внедрения модифицированных вакцин в производство пройдет не менее 3-х – 4-х месяцев. То есть, если решение будет принято, обновленную вакцину мы получим к декабрю этого года – январю следующего, - говорит Николай Крючков.

Почему процесс может затянуться? Проблема в законодательстве. Право каждый сезон менять составы вакцин, не переделывая при этом весь комплекс исследований, сейчас закреплено, в том числе, на уровне Евразийского экономического союза, относительно противогриппозных вакцин. Соответствующего законодательства по коронавирусной инфекции пока нет. Однако эксперт предполагает, что изменения, которые позволят адаптировать вакцины против коронавирусной инфекции относительно новых штаммов, как это происходит с вакцинами против гриппа, будут внесены.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЙМЕМ ЛИШЬ ПОСТФАКТУМ

- В некоторых случаях сам производитель может вносить изменения в состав вакцины. Это возможно, если не заявлялся полный состав белков или генетических последовательностей, которые входят в вакцину. С учетом действующего законодательства, такой вариант возможен для «Спутника V», - говорит Николай Крючков. – Правда, заранее мы не узнаем, какова будет эффективность новой модификации вакцины, правильно ли был сделан выбор для адаптации. Мы поймем это только постфактум.

В теории потребность в изменении существующих вакцин против ковида есть, подчеркивает наш эксперт. Стратегия увеличивать количество доз вакцинации уже разработанными вариантами имеет пределы по своей эффективности, и не будет срабатывать до бесконечности. Если коронавирус продолжит изменяться и будет меняться существенно, то вакцины будут снижать свою эффективность даже в случае трех инъекций.

ДЛЯ КОВИВАКА ПОТРЕБУЕТСЯ НОВЫЙ ИСХОДНЫЙ ШТАММ ВИРУСА

- Чтобы модифицировать под дельта линейку коронавируса цельновирионную вакцину КовиВак, придется брать новый исходный штамм коронавирса, на котором создается вакцина. Это серьезная история, поскольку уже есть определенные наработки и запасы, и произошла стандартизация качества. Процесс займет время. Что же касается новых вакцин, которые сейчас еще в разработке, то они уже должны делаться с прицелом на новые линии коронавируса, - говорит Николай Крючков.

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