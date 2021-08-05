Британские ученые предположили, что против штамма «дельта» понадобится новая вакцина

Против штамма «дельта» может понадобиться новая вакцина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые в Англии провели исследование, согласно которому указали на снижение эффективности существующих вакцин против коронавируса. Это связано с распространившимся в мире "дельта-штамма". Об этом в среду со ссылкой на исследование сообщило агентство Bloomberg.

В исследовании, проведенном в период с 24 июня по 12 июля, приняли участие порядка 98 тысяч человек по всей Англии. Согласно данным специалистов, эффективность вакцин против заражения коронавирусной инфекцией снизилась до 49%, хотя этот показатель месяц назад составлял 64%.

Ученые уверенны, что для борьбы с распространением "дельта-штамма" могут понадобиться новые препараты.

Как ранее писал kp.ru, "дельта-штамм" был впервые обнаружен в Индии в октябре 2020 года. В мире его окрестили индийским. Всеиндийский институт медицинских исследований сообщил, что этот вариант вируса способен поражать даже привившихся людей. В Индии используют две вакцины: Covaxin и Covishield.

Ранее Роспотребнадзор посоветовал гражданам РФ пройти ревакцинацию, чтобы защитить себя от нового "дельта-штамма". По данным Минздрава, всего в РФ привились более 37 миллионов человек за весь период эпидемиологической программы, направленной на защиту россиян от инфекции.