В Европе резко выросли цены на электричество: «На грани энергетической нищеты»

В скачке цен виноват как резкий рост потребления после пандемии, так и растущие «зеленые» требования властей Евросоюза. Фото: Shutterstock

В Евросоюзе настоящая паника. И малый бизнес, и жители в шоке от новых счетов за электроэнергию. В некоторых странах они выросли в разы и стали сильно бить по кошелькам европейцев.

- Стоимость природного газа и электроэнергии резко выросла по всей Европе, достигнув рекордных показателей в некоторых странах. В Германии оптовые цены на электроэнергию в этом году выросли более чем на 60%, а в Испании - более чем вдвое. Второе за год повышение планируется в Великобритании, - перечисляет в своей публикации агентство Bloomberg.

Тому виной как резкий рост потребления после пандемии, так и растущие «зеленые» требования властей Евросоюза. В частности, декарбонизация. ЕС поставил целью чуть ли не вдвое снизить потребление углеводородного топлива. Через три месяца соглашение об этом должны подписать все члены ЕС - на заседании в Шотландии. Но часть мер уже начала работать. Так, энергокомпании вынуждены платить повышенные налоги за то, что используют ископаемое топливо - даже экологически чистый природный газ. Естественно, повышенные расходы они перекладывают на потребителей. У тех растут коммунальные счета, цены в магазинах и кафе. И население уже начинает бунтовать.

- Власти опасаются негативной реакции избирателей, которые вряд ли захотят оплачивать более высокие счета за коммунальные услуги ради перехода на «зеленые» источники энергии. К примеру, швейцарские избиратели отвергли в этом году амбициозный закон о климате, который должен был повысить налоги на автолюбителей, - пишет Bloomberg.

Эксперты предрекают появление «желтых» жилетов на улицах европейских городов, как это случилось во Франции в конце 2018 года после резкого повышения цен на бензин. Коммунальные счета в Евросоюзе и так немаленькие, жители экономят по максимуму, рост тарифов может поставить часть людей на грань «энергетической нищеты», констатирует один из опрошенных Bloomberg экспертов. Тем более что в некоторых странах жителей хотят обязать не только платить больше, но и принуждают заменить оборудование в своих домах. За свой счет. Получается, заботу об экологии власти перекладывают на граждан.

- До сих пор не ясно, как правительство Великобритании намерено достичь поставленных целей, в том числе каждый год убеждать по 600 тысяч человек выводить из строя свои газовые котлы и заменять их дорогими тепловыми насосами, - недоумевает Bloomberg.

Очень может быть, что именно нынешнее положение дел и приближение холодов вынудило европейцев стать более сговорчивыми и разрешить достройку трубопровода «Северный поток - 2». Прошлая зима была очень холодной. «Зеленые» источники энергии (ветряки и солнечные батареи) подвели и вышли из строя. В итоге европейские страны исчерпали запасы газа в хранилищах и вынуждены наращивать жирок, что создает дополнительный дефицит на энергетическом рынке. Для России нынешнее положение вещей может быть выгодным. Потому что цены на газ зависят как от ситуации на рынке нефти, так и от баланса спроса и предложения на конкретном рынке. А отказаться от нашего «голубого топлива» в ближайшие годы европейцы не смогут при всем желании.