Тихон, митрополит Псковский и Порховский: Еще в 90-е страшилок о вакцинации стало хоть отбавляй

Митрополит Псковский и Порховский Тихон.

- Владыка, каково отношение РПЦ к вакцинации?

- Могу сказать о себе: убежден, что профилактическая вакцинация от ковида безусловно необходима для спасения жизни и здоровья наших сограждан. В целом значительная часть духовенства поддерживает такую позицию. Другая часть относится к вакцинации скептически-настороженно либо негативно. Картина такая же, как в других сообществах по всей стране.

ОТКУДА БЕРУТСЯ СТРАШИЛКИ?

- Насколько в церкви распространены страхи по отношению к вакцинированию от ковида?

- В немалой степени. Зачастую авторами одна за другой возникающих катастрофальных гипотез являются одни и те же люди. Вспомните: полтора года назад нам доказывали, что никакого ковида вообще не существует. Ссылались на огромное количество вдруг откуда-то взявшихся статей в интернете, на мнения немалого количества врачей, утверждавших, что ковид не более страшен, чем сезонные ОРВИ или грипп. Самым скверным являлось, что людей настойчиво отговаривали соблюдать санитарные нормы. Такое происходило, к сожалению, и в наших храмах. Мы в Псковской епархии сразу призвали паломников из городов России на время воздержаться от поездки в наши монастыри, вывели богослужение на улицы, закрыли храмовые помещения. К несчастью, там, где такие меры предосторожности не были приняты, порой ситуация заканчивалась человеческими трагедиями.

Затем, когда отрицать новую эпидемию стало бессмысленно, появились страшилки о «жидких наночипах», якобы вводимых вместе с вакциной. Когда же специалисты объяснили, что это попросту бред и даже лучшие подобного рода современные устройства хоть и малы, но видны обычным невооруженным глазом и, конечно же, не могут быть в составе вакцины, началась работа по дискредитации отечественных вакцин, как из-за рубежа, так и внутри страны. Возможно, мы сейчас переживаем пик именно этой совсем небезобидной активности, уносящей жизни тысяч и тысяч наших людей.

Впрочем, такое происходит не впервые. Недоверие к прививкам началось еще при Екатерине II. Но вот что удивляет меня, человека, которому уже за шестьдесят: в советское время нас прививали всеми необходимыми прививками и в этом не видели абсолютно никакой проблемы. Не помню ни сам, ни из рассказов моего окружения, чтобы у кого-то возникали проблемы по этому вопросу. Не помню, чтобы кто-то упоминал о побочных явлениях, болезнях или смертях после прививок. Вполне допускаю, что и побочки, и даже летальные исходы могли быть, но, судя по всему, такое происходило столь редко, что эта тема просто не фигурировала в обществе. Зато в 90-е годы страшилок о вакцинации стало хоть отбавляй.

Митрополит Тихон навещает больных коронавирусом в красной зоне псковского госпиталя.

ОБ АНТИХРИСТЕ и упрямстве

- Говорят о катастрофических духовных последствиях вакцинации.

- И это тоже не ново. В начале XX века в Подмосковье в Гуслицах отказались прививаться от оспы старообрядцы. В их среду была вброшена мысль, что прививка от оспы - печать антихриста. В результате - тысячи бессмысленных мучительных смертей и очередной горький опыт вульгарного и начетнического прочтения Апокалипсиса.

С моей точки зрения, главной этической проблемой ковида для православного христианина является страшная возможность заразить кого-то. Даже не собственная болезнь или смерть. Риск из-за своего упрямства, дремучести, безответственности стать причиной болезни или даже смерти ближнего - вот что должно по-настоящему волновать христианина.

Вот недавний пример из жизни, опубликованный московским священником Дмитрием Агеевым: «Сегодня в храм пришла женщина. У нее умерла мать. От ковида. Мама неоднократно просила ее помочь ей привиться, но женщина была категорически против прививки.

Мама заболела и умирала долго и мучительно. Месяц в больнице. Навещать ее, разумеется, дочь не могла. Мама просилась домой умереть, но и это было невозможно. Попрощаться с мамой она не смогла, гроб будет закрыт.

Сама женщина тоже, конечно, заболела. Но выжила. Правда, заразила соседку. Та также умерла.

И вот эта женщина не знает, как теперь с этим жить. Я слушал ее и не знал, что сказать.

Кто готов прийти и сказать ей, что она поступила правильно, и все нормально и хорошо, и во всем виноват Собянин - приходите завтра, пожалуйста, к нам в храм. Будем отпевать маму. Заочно».

ПРИВИЛСЯ ТРИЖДЫ

- Вы сами вакцинировались?

- Сделал и, к счастью, смог убедить вакцинироваться почти всех моих самых близких родных, друзей и знакомых. Первую прививку сделал в конце августа прошлого года. Затем в апреле, когда антитела упали до минимума. И, наконец, три недели назад, несмотря на средний и приемлемый для барьера против «уханьского штамма» уровень антител, врачи все же посоветовали сделать еще одну ревакцинацию, поскольку новый штамм «дельта» преодолевает этот средний уровень антител и теперь необходим не просто хороший, но высокий. Болезнь новая, изучение и противостояние ей происходят, что называется, в военном режиме.

- Среди ваших знакомых кто-то заболел после вакцинации?

- Из нескольких сотен - один человек. Он заболел после второй вакцинации через два дня. По-видимому, подхватил сильную порцию вируса до формирования необходимого иммунитета. Болезнь проходит в легкой форме, лечится дома.

- У вас есть какое-то сложившееся представление о самом явлении этой эпидемии?

- Не побоюсь показаться кому-то конспирологом, но то, с чем мы столкнулись, - это бактериологическое оружие. А посему мы живем сейчас в состоянии третьей мировой войны. Я сказал об этом еще полтора года назад, в самом начале пандемии, призывая людей быть ответственными и не преуменьшать значение происходящего.

- Но ведь кто-то же тогда развязал эту войну?

- На это у меня, как, наверное, и у большинства людей на земле, пока ответа нет.

КЛЮЧЕВОЕ ПОНЯТИЕ - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- А каковы прогнозы?

- Как утверждают вирусологи, вирус будет продолжать мутировать, человечеству придется искать новые вакцины, как происходит при ежегодном гриппе, но в случае с ковидом, судя по всему, все будет развиваться стремительнее и, как мы видим, более трагически.

Благоприятный прогноз: Россия справится с эпидемией в своей стране и, будем надеяться, найдет лекарство против этого вируса.

Вариант неблагоприятный. Сплетни, глупость, домыслы и страх, а главное, безответственность возьмут верх. В этом случае в России не смогут добиться коллективного иммунитета, препятствующего и распространению эпидемии, и развитию новых штаммов ковида. Тогда мы превратимся в «питательный бульон», «питомник» для новых смертоносных штаммов. Тогда может совершиться исполнение мечты наших завзятых недругов: будет поставлен вопрос о санитарном кордоне вокруг России. Не говоря уже о множестве смертей и тяжких последствиях болезни, исчисление которых не хочется даже предполагать.

И главное, о чем хотелось бы сказать. Это главное заключается в слове «ответственность». Одобряя и благословляя профилактическую вакцинацию от ковида в своей Псковской епархии, я понимаю, что беру на себя ответственность. Она зиждется в первую очередь на вере в промысел Божий, а также на уверенности, что наши эпидемиологи, инфекционисты, вирусологи являются ведущими специалистами в мире. И уж их-то ответственность перед народом, государством, законом, наконец, и, конечно же, перед их совестью сегодня, в период пандемии, высока, просто не сравнима ни с чем. Они не имеют права на ошибку. Об этих людях я знаю не понаслышке: все мое детство и юность прошли в среде этих ученых-подвижников, нередко рисковавших своей жизнью. Моя мать, например, добровольно заразила себя смертельной болезнью, чтобы в процессе эксперимента доказать эффективность разработанного ею препарата.

С другой стороны, ответственность за жизнь и смерть людей лежит и на тех, кто отговаривает, препятствует людям профилактически прививаться.

В Псковской епархии до всех священников донесены два принципиальных момента. Во-первых, вакцинация должна быть только добровольной. Никаких наказаний или преследований за отказ вакцинироваться категорически быть не может. В арсенале только убеждение и диалог.

Но, с другой стороны, если священник по каким-либо причинам, тем более не будучи врачом, убедит доверившегося ему человека не вакцинироваться и такой человек, не дай бог, заболеет с тяжкими последствиями или умрет, священник должен будет нести каноническую ответственность за инвалидность или смерть. Ответственность в сегодняшних условиях мировой войны, эпидемии, как хотите называйте, - ключевое понятие для всех нас.

Интервью опубликовано в спецвыпуске «Комсомольской правды» "Только вместе мы победим!".