Михаил Мурашко: Люди осознают, что нужно сделать, чтобы обезопасить себя и близких

- Михаил Альбертович, заболеваемость ковидом в нашей стране сейчас достаточно высокая, в некоторых регионах продолжает расти. Почему?

- С начала эпидемии прошло уже полтора года. Был период, когда инфекция пошла на спад, стало казаться, что опасность отступила, люди расслабились. Это можно понять, потому что сложно долго находиться в напряжении и страхе. Но мы вынуждены снова и снова напоминать о важности профилактики, ношения масок, о которых многие забывают или носят, спустив на подбородок. Вместе с тем мы видим, что появляются новые штаммы коронавируса. Теперь тяжело болеют не только люди в возрасте, но и молодые. Болезнь хуже поддается лечению, вирус становится более заразным. Эти процессы идут во всем мире.

Чтобы вирус перестал распространяться и мутировать, необходимо прервать цепочку передачи. Если раньше мы могли этого добиться только с помощью ограничения контактов, то теперь есть способ намного эффективнее и надежнее - вакцинация. Важно, чтобы каждый человек понимал ответственность за свое здоровье и здоровье, а может быть, и жизнь окружающих. Пока кто-то тянет с вакцинацией, угрозы очень высоки.

- Какие у нас главные направления борьбы с ковидом?

- Прежде всего принимаются меры для увеличения темпов вакцинации. По всей стране в общей сложности развернуто более 13,5 тысячи прививочных пунктов, их пропускная способность значительно выросла. Первым компонентом вакцинировались уже более 35 миллионов жителей России.

Для оказания качественной и своевременной медпомощи пациентам с COVID-19 перепрофилирован и расширен коечный фонд. На сегодня это более 235 тысяч специализированных коек. При необходимости мы можем гибко управлять коечной сетью, расширять ее. Но койки - это конечный ресурс. Поэтому не нужно проверять систему на прочность. Гораздо проще пойти и привиться, чтобы в большой степени быть защищенным от опасного заболевания.

Еще одно важное направление - углубленная диспансеризация населения. Необходимые ресурсы уже выделены по указанию президента. В регионах, где позволяет эпидобстановка, такая диспансеризация уже началась. В первую очередь на нее приглашаются пациенты, перенесшие

COVID-19, имеющие хронические неинфекционные заболевания, или те, кто вообще не обращался за медицинской помощью в течение последних двух лет.

По результатам диспансеризации в случае выявления заболеваний пациенты будут поставлены на диспансерное наблюдение. Или им будет оказана необходимая медпомощь, в том числе высокотехнологичная, а также организована медицинская реабилитация.

- Из некоторых регионов приходят сообщения, что за прививками выстраиваются очереди, вакцины заканчиваются. Почему так происходит?

- Темпы вакцинации выросли в целом по стране почти в два раза. Регионы расширяют сеть прививочных пунктов, их пропускная способность увеличивается, растет число мобильных бригад. Производство вакцин от коронавируса тоже растет, расширяется число производственных площадок и их мощность. За счет всех этих мер вакцинация станет еще более доступной.

- Если человек пришел на прививку и ему приходится ждать, особенно в людном помещении, как себя обезопасить?

- Наша задача - сделать вакцинацию максимально доступной, но при этом, конечно, позаботиться о безопасности наших граждан. Пункты вакцинации открываются там, куда людям удобнее всего будет прийти и получить прививку. Например, во многих регионах они открыты в торговых центрах. По сути, такой прививочный пункт - это полностью оборудованный кабинет врача-терапевта.

Что касается безопасности в очереди на прививку, то мы просим всех проявить заботу об окружающих и о себе. Нужно строго соблюдать все те меры профилактики, о которых мы говорим вот уже полтора года. Это дистанция 1,5 - 2 метра и ношение масок. Для очистки воздуха в пунктах вакцинации применяются бактерицидные лампы. Кроме того, в большинстве случаев доступна предварительная запись на прививку, например, через «Госуслуги» или поликлинику. Это позволяет разделить потоки пациентов, снизить вероятность возникновения очередей и риски заражения.

Интервью опубликовано в спецвыпуске «Комсомольской правды» "Только вместе мы победим!"