Вопрос дня: А вы за собак или за кошек? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:

- Судьба наградила меня аллергией на кошек, хотя про них написал книгу. Прежде в семье было две собаки, сейчас есть йоркширский терьер, и собираемся заводить вторую. В семье есть негласное соревнование, кто кого больше любит. У собаки фантастическое имя по паспорту - Матрица.

Елена ДРАПЕКО, депутат Госдумы, заслуженная артистка России:

- Мне на съемках «Безотцовщины» в Виннице девочки принесли в подарок щенка, которого я не хотела брать, но в итоге собака Топа прожила в нашей семье 20 лет. Сколько-то лет назад на Рождество в деревне, в мороз, к нам пришел кот Басик. А еще у меня были хомяк и ворон.

Вася ЛОЖКИН, художник:

- Я бы собак и кошек не разделял. У меня кошек парочка и собака. Они друг друга терпят, но жрут из чужих мисок. А если на даче появляется соседский кот - его атакуют вместе. Вообще я больше за кошек. С собакой приходится гулять, причем чаще мне. Жене больше нравится кот, потому что кошка по ночам орет.

Александр ШАГАНОВ, поэт-песенник:

- Я и за собак, и за кошек. У меня на воспитании три прибившиеся собаки и три прибившиеся кошки. Они думают, что я - Юрий Антонов, его однажды спросили, знает ли он, сколько у него кошек, он ответил, что знает, но не скажет. Чтобы не подумали, что он сумасшедший. Кошка одна подобрана на Таганке. 12 лет с нами. Другая - соседская (соседка уехала и кошку бросила). Быть другом кошки и понимать, что ты с ней на равных, - это огромное счастье. А собака - это настолько свойское существо... Если у меня бессонница, я начинаю их по очереди вспоминать - и засыпаю с улыбкой.

Николай СВАНИДЗЕ, историк, журналист, профессор РГГУ:

- Я собачник. Держал очень долго крупных собак. После того как их не стало, решил больше никого не заводить. Да, собака тебя любит беззаветно, это ни с чем нельзя сравнить. К кошкам, в общем, спокойнее отношусь, хотя могу сказать, что их тоже люблю.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Причин завести собаку у меня было две - у внучки друга проявилась аллергия на шерсть, а вторая причина - маленький друг лучше, чем отсутствие друга.