«Дееспособный и трудоспособный»: Вячеслав Зайцев оформил инвалидность, но может и готов работать в «Доме моды»

Модельер не раз говорил, что продажа «Дома моды» в его планы не входит Фото: Борис КУДРЯВОВ

После разразившихся весной скандалов вокруг имени Вячеслава Зайцева вся страна пристально следит за его судьбой. Началось все с семьи тиктокеров Гарафутдиновых, взорвавших интернет видео с танцами на фоне практически обездвиженного модельера. Потом бахнула новость про банкротство знаменитого «Дома моды», 10-этажное здание на Проспекте Мира до сих пор пустеет, а часть помещений уже пустили с молотка. А закончилось все заявлением кутюрье в Следственный комитет. В нем Вячеслав Михайлович попросил проверить законность сделок купли-продажи и сообщил об угрозах в свой адрес со стороны заместителя директора «Дома моды» Расула Ахмедова. Уголовное дело пока не возбуждено, идет проверка. Уже опросили не только господина Ахмедова, но и единственного сына модельера, Егора Зайцева, который занимает пост генерального директора акционерного общества «Московский Дом Моды Вячеслава Зайцева».

10-этажное здание на Проспекте Мира до сих пор пустеет, а часть помещений уже пустили с молотка Фото: Михаил ФРОЛОВ

РАБОТАТЬ ХОЧЕТ И МОЖЕТ

Вячеславу Зайцеву 83 года и он всерьез переживает за судьбу своего детища. Модельер не раз говорил, что продажа «Дома моды» в его планы не входит. Он сам готов работать над новыми коллекциями, правда, пока здоровье не позволяет.

В мае этого года кутюрье прошел обследование в Российском Институте Мозга. Попасть в клинику ему помогли коллеги с Первого канала, где кутюрье был ведущим программы «Модный приговор». После выписки врачи рекомендовали модельеру пройти курс реабилитации. И тут-то выяснилось, что у Зайцева, который много лет не может передвигаться без посторонней помощи, до сих пор нет инвалидности.

- Когда стали искать реабилитационный центр, оказалось, что люди без инвалидности могут там находиться только на коммерческих условиях. Сумма заоблачная - от 25 тысяч рублей за сутки. Тогда я связался с Департаментом социальной защиты Правительства Москвы и уже через три дня получил ответ, что они готовы взять все расходы на себя. Но для этого Вячеславу Михайловичу нужно было пройти медицинский осмотр и отправить документы на оформление инвалидности, положенной ему по закону, - рассказал «КП» Николай Головин, друг кутюрье, экс-директор «Дома моды».

Трое суток модельера водили по врачам в поликлинике №69, что в районе Новогиреево. Именно в этом округе в далеких 60-х простой парень из Иванова, Слава Зайцев, получил первые столичные квадрантные метры, кстати, не без участия Министра культуры Екатерины Фурцевой. По врачам же модельер ходить, как оказалось, не большой охотник.

- Он до последнего времени как-то наплевательски к своему здоровью относился, не занимался собой. Честно скажу, боялись, что найдут какие-то серьезные проблемы со здоровьем. Но все обошлось. В итоге Вячеслав Михайлович получил 1 группу инвалидности, - рассказал «КП» Николай Головин.

Эта группа инвалидности позволяет работать. «Комсомолке» удалось заглянуть в медицинские документы Зайцева - и там черным по белому: «трудоспособен, дееспособен».

Вячеславу Зайцеву 83 года и он всерьез переживает за судьбу своего детища. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

- Было важно установить факт дееспособности Вячеслава Михайловича. До этого не раз звучало мнение, что он не может принимать решения, но сейчас четко установлено — это не так, - добавил Николай Головин.

Уже в августе Вячеслав Зайцев отправится в реабилитационный центр. Прогнозы врачей весьма оптимистичны.

- Его ждет курс интенсивной реабилитации. Это 5-6 часов занятий в день. Это будут в том числе логопеды, которые помогут Вячеславу Михайловичу восстановить речевую активность. Ну, и конечно, у нас есть и массаж, и бассейн, и специальный тренажерный зал, - рассказал «КП» Дмитрий Сумин, врач-реабилитолог клиники «Три сестры».

ПЕРЕСТАЛ ЕСТЬ И ПОТЕРЯЛ СОН

А пока Зайцев пытается решить другие проблемы со здоровьем.

- Две недели назад из-за жутких зубных болей он полностью потерял аппетит и перестал спать. На Вячеслава Михайловича было больно смотреть, - рассказал «КП» Николай Головин.

О проблемах с зубами, которые мучают кутюрье, «КП» уже рассказывала внучка модельера Маруся Зайцева. Она признавалась, что мечтает помочь дедушке избавиться от болей. И теперь ей не стоит волноваться. Зайцев сейчас проходит лечение у одного из лучших стоматологов Москвы.

- Он запустил ротовую полость, тянул, как это бывает, до последнего. Сейчас часть проблем мы уже решили, пришлось удалить несколько зубов. Впереди этап перепротезирования, - рассказал «КП» Игорь Лемберг, стоматолог. - Из уважения к великому кутюрье все это мы делаем бесплатно.

Сам Вячеслав Зайцев сейчас чувствует себя бодро.

- Он после похода к стоматологу стал лучше говорить и это не может не радовать. Буквально вчера обсуждали его предстоящий юбилей. До 85-летия еще полтора года, но мы уже начинаем подготовку, - добавил Николай Головин.

Смотреть видеосюжет Скандал вокруг Дома моды Вячеслава Зайцева продолжается. В адрес знаменитого кутюрье стали поступать угрозы.

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