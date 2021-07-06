Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды
Эксклюзив kp.rukp.ru
6 июля 2021 19:33

Вячеслав Зайцев дал показания в Следственном комитете: «Дом моды» он терять не хочет»

После заявления кутюрье ход проверки под личный контроль взял Александр Бастрыкин
Анастасия ВАРДАНЯНАнастасия ВАРДАНЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Модельер Вячеслав Зайцев на презентации своей книги "Провидение", июнь 2021 г. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Модельер Вячеслав Зайцев на презентации своей книги "Провидение", июнь 2021 г. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Чуть больше недели прошло с момента обращения знаменитого кутюрье Вячеслава Зайцева в Следственный комитет. Напомним, 28 июня, 83-летний модельер написал заявление, в котором попросил разобраться в легитимности сделок купли-продажи пристройки к «Дому Моды». В общей сложности в апреле и мае этого года с молотка пустили 300 квадратных метров. При этом сам кутюрье и главный акционер компании (у Зайцева более 55 процентов акций) уверяет, что в голосовании участия не принимал. Кроме того, Вячеслав Михайлович заявил об угрозах в свой адрес со стороны заместителя гендиректора «Дома Моды» Расула Ахмедова.

Первый обыск в здании «Дома моды», а это 10 000 квадратных метров в самом центре столицы напротив метро Проспект Мира, прошел 29 июня. В этот же день в Следственном Комитете четыре часа брали показания у Расула Ахмедова. Позже объяснения пришлось дать единственному сыну Вячеслава Зайцева, Егору. Вот уже почти два года именно он возглавляет компанию знаменитого отца. Планы были грандиозными: хотели производить одежду под легендарным бредом, выпускать сувенирку, фарфор и даже обои. Но в итоге еще прошлым летом все цеха встали, сотрудников уволили, а само здание весной этого года разделили на 24 части, две из которых уже продали.

Здание Дома Моды Вячеслава Зайцева в Москве.

Здание Дома Моды Вячеслава Зайцева в Москве.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главные вопросы: была ли подпись Вячеслава Зайцева на документах, голосовал ли он по подозрительным сделкам о продаже недвижимости во время собраний акционеров, насколько серьезно кутюрье воспринимал угрозы в свой адрес?

Во вторник, 6 июля, ответы на них дал сам Вячеслав Михайлович. Больше двух часов его опрашивали в Следственном комитете. Содержание показаний держат в секрете в интересах следствия. Однако известно, что саму беседу со следователем кутюрье выдержал стойко.

- Вячеслав Михайлович морально был готов к вызову к следователю и даже ждал этот день. Могу сказать, что он воспрянул духом и даже стал лучше себя чувствовать после обращения в органы. Он не на эмоциях принял это решение, обдумывал его и сама ситуация с «Домом моды» его тяготила, он не хочет терять свое детище. Сейчас он понимает, что во всем детально разберется следствие и это не может его не радовать, - рассказал kp.ru Николай Головин, гендиректор «Дома моды» до 2013 года и друг Вячеслава Зайцева.

На вопрос о том, общается ли сейчас кутюрье с родным сыном, Головин отказался отвечать.

- Я просто не знаю ответа. У нас уже 8 лет табу на обсуждение этой темы. Мы с Вячеславом Михайловичем просто не говорим никогда о Егоре. В самой этой ситуации я не исключаю, что Егор оказался просто заложником чьих-то махинаций. Вы поймите, он не бизнесмен, не делец, - добавил Николай Головин.

Напомним, доследованную проверку по факту финансовых махинаций в «Доме моды» и угроз в адрес Вячеслава Зайцева на личный контроль взял руководитель Следственного комитета России, Александр Бастрыкин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В «Доме Моды» Вячеслава Зайцева проходит обыск. Кутюрье «бодр и настроен по-боевому»

После заявления кутюрье о мошенничестве в знаменитое здание на Проспекте Мира нагрянули следователи, а самого Зайцева для дачи объяснений вызвали в СК (подробности)

«Так проще продавать»: Риелтор рассказал, зачем «Дом моды Вячеслава Зайцева» разделили на 24 части

Два помещения общей площадью в 900 квадратных метров уже пустили с молотка: законность сделок сейчас проверяет Следственный комитет и прокуратура (подробности)

Шоу-бизнесСКАНДАЛВячеслав Зайцев: досье KP.RU