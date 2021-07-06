Вячеслав Зайцев дал показания в Следственном комитете: «Дом моды» он терять не хочет»

Модельер Вячеслав Зайцев на презентации своей книги "Провидение", июнь 2021 г. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Чуть больше недели прошло с момента обращения знаменитого кутюрье Вячеслава Зайцева в Следственный комитет. Напомним, 28 июня, 83-летний модельер написал заявление, в котором попросил разобраться в легитимности сделок купли-продажи пристройки к «Дому Моды». В общей сложности в апреле и мае этого года с молотка пустили 300 квадратных метров. При этом сам кутюрье и главный акционер компании (у Зайцева более 55 процентов акций) уверяет, что в голосовании участия не принимал. Кроме того, Вячеслав Михайлович заявил об угрозах в свой адрес со стороны заместителя гендиректора «Дома Моды» Расула Ахмедова.

Первый обыск в здании «Дома моды», а это 10 000 квадратных метров в самом центре столицы напротив метро Проспект Мира, прошел 29 июня. В этот же день в Следственном Комитете четыре часа брали показания у Расула Ахмедова. Позже объяснения пришлось дать единственному сыну Вячеслава Зайцева, Егору. Вот уже почти два года именно он возглавляет компанию знаменитого отца. Планы были грандиозными: хотели производить одежду под легендарным бредом, выпускать сувенирку, фарфор и даже обои. Но в итоге еще прошлым летом все цеха встали, сотрудников уволили, а само здание весной этого года разделили на 24 части, две из которых уже продали.

Здание Дома Моды Вячеслава Зайцева в Москве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главные вопросы: была ли подпись Вячеслава Зайцева на документах, голосовал ли он по подозрительным сделкам о продаже недвижимости во время собраний акционеров, насколько серьезно кутюрье воспринимал угрозы в свой адрес?

Во вторник, 6 июля, ответы на них дал сам Вячеслав Михайлович. Больше двух часов его опрашивали в Следственном комитете. Содержание показаний держат в секрете в интересах следствия. Однако известно, что саму беседу со следователем кутюрье выдержал стойко.

- Вячеслав Михайлович морально был готов к вызову к следователю и даже ждал этот день. Могу сказать, что он воспрянул духом и даже стал лучше себя чувствовать после обращения в органы. Он не на эмоциях принял это решение, обдумывал его и сама ситуация с «Домом моды» его тяготила, он не хочет терять свое детище. Сейчас он понимает, что во всем детально разберется следствие и это не может его не радовать, - рассказал kp.ru Николай Головин, гендиректор «Дома моды» до 2013 года и друг Вячеслава Зайцева.

На вопрос о том, общается ли сейчас кутюрье с родным сыном, Головин отказался отвечать.

- Я просто не знаю ответа. У нас уже 8 лет табу на обсуждение этой темы. Мы с Вячеславом Михайловичем просто не говорим никогда о Егоре. В самой этой ситуации я не исключаю, что Егор оказался просто заложником чьих-то махинаций. Вы поймите, он не бизнесмен, не делец, - добавил Николай Головин.

Напомним, доследованную проверку по факту финансовых махинаций в «Доме моды» и угроз в адрес Вячеслава Зайцева на личный контроль взял руководитель Следственного комитета России, Александр Бастрыкин.

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