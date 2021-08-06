Экс-преподаватель МГУ пропал в горах Памира: «Исчез на высоте 6000 метров»

В горах на территории Таджикистана пропал россиянин Александр Маслов. Фото: СОЦСЕТИ

В горах на территории Таджикистана пропал россиянин Александр Маслов. Он отправился в поход с турклубом МГУ. 11 июля группа вышла на маршрут высшей категории сложности (6 к/с) в Центральном Памире.

«ЖЕЛАТЕЛЬНО БЕЗ НЕОБРАТИМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ»

Руководил походом профессор Колледжа искусств и науки при Вандербильтском университете (США) Денис Осин. Ранее он учился в МГУ и преподавал на мехмате. Вместе с группой собиралась пройти от реки Абдукагор через несколько ледников и перевалов горной системы.

— Основная цель похода — отдохнуть и получить удовольствие от общения и гор, желательно без необратимых последствий, — написал Осин, анонсируя набор альпинистов в свою группу.

Он отправился в поход с турклубом МГУ. 11 июля группа вышла на маршрут высшей категории сложности (6 к/с) в Центральном Памире. Фото: СОЦСЕТИ

Маршрут должны были завершить через 27 дней. 26 июля группа шла по гребню пика Сент-Экзюпери — высота 6026 м. Он относится к самой высокой категории трудности горных препятствий 3Б.

— Произошел несчастный случай. При движении обрушился снежный карниз, на котором в этот момент находился Саша Маслов. Остальные члены группы не пострадали. Группа сейчас находится в Вандже, ждет рейса в Душанбе, — сообщили в турклубе МГУ.

Информацию о пропаже россиянина подтвердило и российское посольство в Таджикистане на официальном сайте.

— При восхождении группы российских альпинистов на вершину Сент-Экзюпери один из них, Маслов Александр Сергеевич, сорвался с обрыва. С момента происшествия посольство на связи с указанной группой, родственниками российского туриста, представителями турагентства и таджикскими коллегами, задействованными в спасательной операции.

Информацию о пропаже россиянина подтвердило и российское посольство в Таджикистане на официальном сайте. Фото: СОЦСЕТИ

НЕ ПЕРВАЯ ТРАГЕДИЯ

За день до необратимого руководитель группы Денис Осин отправил сообщение со спутникового телефона:

— Продолжаем траверс (прохождение по гребню — прим.ред.), много снега, который днем раскисает. Приходится идти с 3 ночи до 10 утра.

Изначально тургруппа пыталась сама найти напарника. Поиски вели с 26 июля по 4 августа. Но никакого результата. Тогда на помощь туристам отправился вертолет погранслужбы Таджикистана. Однако Ми-8 так и не прибыл к месту спасательной операции — потерпел крушение.

Александру Маслову 33 года. Он окончил юридический факультет МГУ, поступил в аспирантуру и несколько лет преподавал на родном факультете. Затем занялся своим делом, но по-прежнему состоял в турклубе МГУ — это не запрещено правилами сообщества. Он участвовал в походах шестой категории сложности — наивысшей. И сам водил группы на Памир в качестве руководителя похода.

Александру Маслову 33 года. Он окончил юридический факультет МГУ, поступил в аспирантуру и несколько лет преподавал на родном факультете. Затем занялся своим делом, но по-прежнему состоял в турклубе МГУ Фото: СОЦСЕТИ

Трагедии в горах Центрального Памира происходят часто. Самая известная была в 1989 году — пропала группа Клочкова, альпинистов из Ленинграда. Их тела так и не нашли. Если посидеть в блогах путешественников, которые также проходили маршруты в этих местах, то можно найти упоминания и о других пропавших тургруппах.

Три года назад в Центральном Памире потерпел крушение вертолет: погибли трое путешественников из России и два члена экипажа. Туристов забрали с пика Сомони и транспортировали в лагерь, однако, случилась авиакатастрофа.