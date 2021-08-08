Отпуск за границей в августе 2021: 10 самых бюджетных пляжных курортов

Российских туристам доступны уже больше 40 стран Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Взялась я за изначально безнадежное дело: искать, где дешево позагорать и искупаться в августе. Из доступных заграничных курортов (о российских читайте нашу публикацию на kp.ru). Хотя август в принципе не то время, когда можно сэкономить на отдыхе. Пик пляжного сезона, когда цены и на наших, и на европейских курортах взлетают выше, чем солнце в полдень. А тут еще и коронавирусные ограничения на перелеты сыграли не на руку путешественникам (см. комментарий эксперта).

Но все же — попробуем. Критерии для поиска такие: летим на неделю во второй половине августа, вдвоем, прямым рейсом. Для сравнения мы взяли цены на пакетные туры нескольких крупных туроператоров, в них входит перелет, проживание, трансфер, медстраховка. Самостоятельно организовать путешествие во все эти страны, конечно, тоже можно. Но главная проблема сейчас – в авиабилетах. Если они не куплены заранее, сэкономить реально разве что на сложных стыковочных вариантах перелета.

Рейтинг августовских бюджетных (а точнее, условно бюджетных) зарубежных пляжей получился с одной стороны, очевидным – доступнее всего Турция. Кто б сомневался? С другой стороны, удивительным: на Карибах, куда перелет занимает чуть ли не полсуток, позагорать не особо дороже, а иногда и дешевле, чем в Греции и Болгарии.

В августе, в пик пляжного сезона, отдыхать дорого, это аксиома. А в 2021 году еще дороже, чем обычно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Отдых за рубежом подорожал на 25 процентов

Российских туристам доступны уже больше 40 стран (список и условия въезда в каждую из них см. на kp.ru). Со многими из них наша страна возобновила авиасообщение. Но почти везде Оперативным штабом ограничено количество рейсов и аэропортов, куда разрешено летать. В итоге билетов не хватает всем желающим.

- Средняя стоимость отдыха за рубежом по сравнению с допандемийным 2019 годом выросла на 25 процентов, - признает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. – Бюджетный отдых, по сути, сейчас реален только на российских курортах и в Турции. Дешевых горящих туров, больших скидок летом 2021 года нет в принципе – спрос на зарубежных направлениях превышает предложение. Чартерные рейсы разрешены только в Турцию и Албанию (при этом в Албанию в реальности их нет. - Ю. С.). А в Грецию, Хорватию, на Мальдивы, Кубу и другие страны возможны только регулярные рейсы.

С возобновлением прямых рейсов на курорты Египта полноценной радости и счастья тоже не получилось, так как разрешены только регулярные рейсы в Хургаду и Шар-эль-Шейх. Мечта о том, что у нас появится еще один массовый курорт вдобавок к Турции, пока далека от реальности. Емкость рейсов, заявленных авиакомпаниями (а на Красное море с 9 августа летают «Россия» и Egypt Air. - Авт. ) - около 30 тысяч пассажиров в неделю.

В любом случае открытие каждой страны - радость для туристов. Можно еще куда-то поехать, пусть и не по тем ценам, что хотелось бы. В целом же в сезоне 2021 года спрос на отдых за рубежом на 10 – 15% выше, чем в 2019 году.

ТУРЦИЯ

3 звезды: неделя отдыха в «трешке» с All inclusive стоит от 40 тысяч рублей на двоих. Дешевле всего – в Кемере, Сиде и Аланье. Если брать гостиницу только с завтраком, можно уложиться в 35 – 36 тысяч рублей, то есть экономия по сравнению со «Все включено» не существенная. На Эгейском побережье, в Мармарисе и Бодруме, минимальные цены выше, от 52 – 54 тысяч рублей.

4 звезды: практически за те же деньги, 42 – 43 тысячи рублей, в Кемере и Аланье можно провести отпуск и в четверке «Все включено».

5 звезд: 55 тысяч рублей на двоих – и пятизвездочная неделя в Турции у вас в кармане. Конечно, есть и множество более дорогих вариантов.

Кстати, по ценам Турция в августе выигрывает не только у других зарубежных курортов, но и у черноморского побережья России. Неделя в трех звездах в Анапе или Сочи обойдется минимум в 45 тысяч рублей, и это только с завтраками. А пятизвездные отели на наших курортах стоят от 120 – 150 тысяч рублей, и “Все включено” за эти деньги никто не обещает.

ОАЭ

3 - 4 звезды: от 65 – 68 тысяч рублей на двоих. За эти деньги можно найти отель в Дубае или Шардже, из питания – завтраки.

5 звезд: в Шардже и Аджмане реально отдохнуть в пятерке с завтраками за 83 – 85 тысяч рублей, в Дубае цены начинаются от 86 тысяч. Если хочется “Все включено”, - готовьте не меньше 110 тысяч рублей на пару. И отправляйтесь в эмираты Рас-аль-Хайма, Шарджа или Аджман.

ЕГИПЕТ

3 звезды: от 75 – 78 тысяч рублей за неделю отдыха в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. Из питания, правда, включены только завтраки.

4 звезды: 82 – 86 тысяч рублей, «Все включено», цены примерно одинаковые в Хургаде, Марса-Аламе, Шарм-эль-Шейхе.

5 звезд: от 95 тысяч рублей за All inclusive в Шарм-эль-Шейхе. В этом сегменте Страна пирамид выгоднее, чем Эмираты.

КИПР

3 звезды: от 90 тысяч рублей за неделю на двоих, без питания. Что ж, слово “недорого” начиная с этой позиции нашего августовского рейтинга можно забыть.

4 звезды: от 115 тысяч рублей, из питания – завтраки.

5 звезд: минимум 140 – 150 тысяч рублей, с завтраками. Прямо как в Алуште!

БОЛГАРИЯ

3 звезды: меньше чем за 91 – 93 тысячи рублей «трешку» с завтраками на болгарском берегу Черного моря нынче не найти. Гостиницы 2 звезды без питания стоят от 85 – 87 тысяч рублей за неделю. Если трехзвездочные отели, работающие по системе “Все включено”, - от 120 тысяч рублей.

4 звезды: 120 тысяч рублей – с завтраками и ужинами, от 135 тысяч – All inclusive.

5 звезд: 180 тысяч рублей “Все включено”.

ГРЕЦИЯ

3 звезды: о греческих каникулах можно мечтать, имя в кармане минимум 100 – 105 тысяч рублей на двоих. За эти деньги купите тур в 3-звездочный отель с завтраками в Глифаде, пляжном пригороде Афин.

4 звезды: тут уже бюджетнее выйдет на острове Крит, от 140 тысяч рублей с завтраками и ужинами, и от 145 тысяч “Все включено”.

5 звезд: от 170 – 190 тысяч рублей, опять же на Крите, из питания завтраки и ужины.

ХОРВАТИЯ

3 звезды: минимальная цена вопроса 102 – 105 тысяч рублей, за такую сумму реально найти, например, апартаменты без питания или гостиницу 3 звезды в Сплите или на острове Хвар.

4 звезды: 134 – 135 тысяч за неделю в четверке с завтраками в Дубровнике или Опатии.

5 звезд: меньше чем за 200 тысяч рублей ничего нет.

КУБА

4 звезды: за 132 – 133 тысячи рублей можно провести неделю в четверке «Все включено» на кубинском курорте Кайо-Коко, куда летают прямые рейсы из Москвы. Дешевле, чем тот же вариант в Греции или Болгарии! На Варадеро, главном курорте Острова свободы, цены выше, - от 150 тысяч рублей в трешке и от 162 – 163 тысяч рублей в четырезвездочном отеле All inclusive.

5 звезд: от 150 тысяч рублей на Кайо-Коко и от 150 – 160 тысяч рублей на Варадеро, «Все включено». Сравнимо с Кипром или Ялтой, и явно бюджетнее Греции и Болгарии.

ОСТРОВ МАРГАРИТА

3 звезды: от 130 тысяч рублей, из питания включены завтраки. Принадлежащий Венесуэле карибский остров Маргарита – новинка сезона, с августа туда запущены прямые рейсы из Москвы.

4 звезды: 140 – 142 тысячи рублей по системе «Все включено».

5 звезд: за 160 – 165 тысяч рублей на двоих вас ждут в пятерке с ол инклюзивом.

ИОРДАНИЯ

3 звезды: за 120 - 130 тысяч рублей можно найти отель с завтраками и в Акабе, иорданском курорте на Красном море, и на берегу Мертвого моря.

4 звезды: 130 – 140 тысяч рублей стоит неделя отдыха как на Красном море, так и на Мертвом. Опять же с завтраками.

5 звезд: готовьте минимум 160 – 170 тысяч рублей, и за эти деньги только проживание с завтраками.

МЕЧТЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Куда ищут авиабилеты самостоятельные путешественники и куда в итоге покупают Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

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