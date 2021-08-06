Годовалая внучка Пугачёвой стала хозяйкой салона красоты

Знаменитая тетя на связи с родственниками, помогает им, поддерживает Фото: Личный архив

В прошлом году у Аллы Пугачёвой родилась ещё одна внучка. Племянник звезды Влад и его жена Гузель стали родителями очаровательной девочки Аллы. Малышку назвали в честь знаменитой бабушки.

Влад - сын покойного брата Аллы Борисовны, полковника запаса Евгения Борисовича Пугачева.

Знаменитая тетя на связи с родственниками, помогает им, поддерживает.

Правда на день рождения внучки Пугачева не смогла приехать, но передала свои поздравления родителям. На торжестве присутствовали еще и крестный Аллы - младшей Алексей, а также сын Гузель от первого брака Талгат.

Родители сделали маленькой Алле сюрприз на день рождения

- Мы решили отметить день рождения Аллы на кораблике, в ресторане. Заказали торт, собрали наших близких. Подарили дочке наш новый проект — салон красоты. И назвали его в ее честь -«АП» (Алла Пугачева, — ПРим. Авт). Думаю, в будущем дочке будет интересно заниматься этим бизнесом, поскольку даже в годик Алла настоящая модница. Любит мамину косметику и красивые наряды, — рассказывает «Комсомолке» Влад Пугачев. - Сейчас занимаемся ремонтом и обустройством салона, работаем с женой сами, без помощи модных дизайнеров. У нас вообще семья простая - воспитываем ребёнка без нянь.