Умер создатель "Царь-бомбы" академик Юрий Трутнев

Юрий Алексеевич Трутнев - легендарный и выдающийся ученый. Фото: сайт РАН

На 94-м году умер академик Юрий Трутнев, легендарный и выдающийся ученый, один из тех, кто создавал и ковал то, что принято называть "Ядерным щитом Родины". Соратник не менее легендарных Харитона, Зельдовича, Сахарова.

- Пришла горькая весть: не стало Юрия Алексеевича Трутнева. Это большая потеря не только для атомной отрасли России, но и для всей нашей страны, обеспечению обороноспособности которой Юрий Алексеевич посвятил свою такую долгую и яркую жизнь, - сообщил РИА Новости представитель госкорпорации "Росатом". Трутнева похоронят там, где он провел практически всю свою сознательную жизнь, где работал до последнего дня, с 1999 года являясь бессменным первым заместителем научного руководителя Российского федерального ядерного центра – в городе Сарове, который относительно недавно появился на карте страны, а до того был одним из самых засекреченных центров, проходящим под названием Арзамас-16.

Спектр научных интересов Юрия Трутнева был чрезвычайно широк. Фото: сайт РАН

О масштабе его личности говорит хотя бы тот факт, что еще в 25-летнем возрасте он предложил такую конструкцию термоядерного заряда, которая позволила создать компактную водородную бомбу. Первыми термоядерный заряд испытали американцы, но у них он получился величиной с трехэтажный дом, требовал мощной сопутствующей инфраструктуры для его стабилизации, чтобы взрыв не произошел в нерасчетное время, а Трутнев выступил с идеей, которая позволила скомпоновать термоядерный заряд таким образом, что готовое изделие по своим параметрам стало возможным применять на авиационных и ракетных носителях.

Он – один из отцов "Царь-бомбы", ужаснувшей весь мир. Тогда советские ученые нашли самый адекватный ответ американцам, грезящим о создании сверхмощного термоядерного оружия, конструируя и испытывая бомбы все большей и большей мощности. Трутнев выступил с идеей создания бомбы мощностью 100 мегатонн, и в октябре 1961-го "Царь-бомба" была испытана на полигоне Новая земля. Причем, по предложению наших ученых, на половину своей мощности. Взрыв мощностью 58,6 мегатонны стал шоком для всего мира. Взрывная волна три раза обогнула земной шар, а сами испытания произвели отрезвляющее воздействие на Пентагон и американских ученых, которые перестали гнаться за всё большей мощностью своих зарядов.

Его невозможно назвать ни "пацифистом", каким, к примеру, стал с годами тот же Сахаров (кстати, не разделяя политических взглядов последнего, Трутнев до конца жизни продолжал уважать его как ученого), ни "слепым ястребом", как любят величать физиков-ядерщиков "борцы за мир во всем мире".

Юрия Трутнева не стало на 94-м году жизни. Фото: сайт «Росатома»

- Модно ругать ядерное оружие, тех, кто занимался военной тематикой. Но не надо забывать, что в нашем мире - сложном, охваченном кризисами - страна в обороне все равно нуждается. А ядерное оружие, с моей точки зрения, самый дешевый способ предотвратить любые угрозы, любые трудности. Ядерное оружие - это оружие и политическое. Оно заставляет возможного агрессора серьезно задуматься прежде, чем начать конфликт со страной, где оно есть, - объяснял он свою позицию в одном из интервью в 2005-м году. - Для нас ядерное оружие имеет особое значение - таково геополитическое положение страны. Американцам хорошо - они сидят за тремя океанами, а мы находимся в самом центре материка. И кто сказал, что на нем спокойно?! Вспомним о границах, о территориальных претензиях. Я говорю не с точки зрения каких-то имперских амбиций, а просто констатирую реальность.

- Я не собираюсь оправдываться, более того - ничуть не жалею, что принимал участие в создании оружия. Мы работали ради укрепления обороноспособности страны, причем не жалея себя. Вместе со всей страной, потому что ядерное оружие - это труд многих тысяч людей. И совесть у нас чиста, так как у нас не было Хиросимы и Нагасаки. И аварий с оружием не случилось ни разу, - констатировал он в другом месте той же беседы.

Вместе с тем, он был одним из тех, кто задумался об использовании ядерного оружия в, что называется, мирных целях. Главная задача здесь заключалась в том, чтобы снизить уровень радиационного заражения местности после взрыва.

- Мы с самого начала думали о том, как использовать ядерные взрывы для мирных целей. Что для этого нужно было сделать? Очень сильно уменьшить, фактически ликвидировать радиоактивность осколков, возникающих при взрыве. Я и здесь проявил инициативу — как сделать чистый заряд, в термоядерном узле которого нет делящихся материалов. И мы спроектировали такой заряд, - поделился он в другом интервью. И такой заряд был не просто сделан, но и применен в русле реки Чаган, где на месте воронки образовалось озеро, а потом была построена гидроэлектростанция. Сам академик спустя какое-то время и купался в этом озере, и ловил рыбу, из которой варил уху.

Академик Юрий Трутнев был награжден многочисленными орденами и медалями. Фото: пресс-служба Кремля

Спектр его научных интересов был чрезвычайно широк и не ограничивался лишь созданием грозного оружия. И в Советском Союзе, и позже в, в России его труд был оценен по достоинству. Лауреат Ленинской и Государственной премий, Герой Соцтруда, кавалер орденов Ленина – это его награды в СССР, а в России он стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" и был награжден золотой медалью имени И. В. Курчатова "за совокупность закрытых работ, имеющих важнейшее научное, военно-стратегическое и народнохозяйственное значение и обеспечивших стране современный надежный ядерный щит".

Юрий Алексеевич был одним из тех, кто обеспечил ядерный паритет между СССР и США, а, значит, невозможным применение ядерного оружия в военных конфликтах. И тем самым он обеспечил саму возможность продолжение жизни на нашей планете.

Даже сейчас мы вряд ли знаем больше десятой части того, чем занимался академик Трутнев. Может быть, через несколько десятилетий будем знать больше и сможем оценить его настоящий вклад в обеспечение обороноспособности страны. А, может, и не узнаем. Но и даже того, что известно, достаточно, чтобы понять – вклад этого человека по-настоящему бесценен.

Спасибо! От ныне и в будущем живущих.