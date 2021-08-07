Похороны Юрия Трутнева пройдут в Сарове

Академик РАН, профессор Юрий Трутнев. Фото: rosatom.ru

Похороны Юрия Трутнева, выдающегося советского и российского ученого-физика, который стоял у истоков создания ядерного и термоядерного оружия, пройдут в городе Саров Нижегородской области.

«Похороны Юрия Алексеевича Трутнева пройдут в Сарове, где в ядерном центре он работал всю свою жизнь», - сообщил РИА Новости представитель госкорпорации «Росатом».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в пятницу, 6 августа, на 94-м году умер Юрий Трутнев, доктор технических наук, академик Российской академии наук (РАН), профессор кафедры теоретической физики МИФИ. До последних дней он работал первым заместителем научного руководителя Российского федерального ядерного центра – научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ – ВНИИЭФ).

Ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев выразил соболезнования родным, близким и коллегам Юрия Трутнева, отметив, что «его достижений хватило бы на целую плеяду ученых».