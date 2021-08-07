В Киеве и предсказали раздел страны, и озвучили "мирный" план "возвращения Крыма и Донбасса"

На Украине продолжают смотреть в сторону Крыма Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Украине продолжают обсасывать, словно собака косточку, разные способы, как вернуть Крым и Донбасс. Варианты предлагаются от самых агрессивно-фантастических (мощным ударом ВСУ "освободить" территории от войск "страны-агрессора") до якобы "мирных и реальных". Последний озвучила в эфире телеканала "НАШ" бывшая соратница Виктора Януковича экс-депутат Верховной рады Анна Герман.

По ее мнению, Украине вполне реально вернуть себе и Крым, и Донбасс, но для этого Киеву надо выполнить одно важное условие – помириться с соседями.

- Нужно, чтобы мы, три братских народа, которые всегда жили в согласии, у которых общая родословная и корни, чтобы мы думали, как жить вместе, уважили наши особенности, развитие, культуру, язык и так далее, - заявила она. Безусловно, такой настрой можно только приветствовать, хотя даже последнему "нелоху" понятно, что к такому вариант развития ситуации нынешние власти не то, чтобы не готовы, а они будут всячески препятствовать движению в этом направлении. Что, в частности, доказало последнее интервью переплюнувшего по части русофобии даже своего предшественника Петра Порошенко нынешнего президента Незалежной Владимира Зеленского.

Но и даже такой фантастический вариант, который обрисовала Анна Герман совершенно нереализуем. Во-первых, господа украинцы, Крым вам возвращать лучше даже не мечтать. Он уже вернулся к себе домой. И сделал это через всенародное волеизъявление, о чем население полуострова в большинстве своем не пожалело с тех пор ни разу. Не случайно в Крыму появилась шутка, что даже при начале разговоров о возможности "возвращения" в состав Украины, креститься начинают даже татары. Крым – неотъемлемая часть Российской Федерации, что закреплено и в Конституции нашей страны, и никто никогда не позволит даже попытаться отторгнуть его от России.

Что касается Донбасса, то и тут "рецепт" от Анны Герман уже запоздал. Донбасс не простит тысячи убитых военнослужащими ВСУ и карателями нацбатов, в первую очередь, мирных жителей региона. ЛДНР либо станут независимыми, либо войдут рано или поздно в состав России. У Киева был шанс, называвшийся "Минские соглашения", но Киев его проигнорировал, пойдя по пути эскалации конфликта и ужесточения противостояния.

Однако это вовсе не означает, что слова Анны Герман не имеют права на существование. Наоборот, это единственный вариант, который дает шанс Украине не вернуть утраченные регионы, а остаться государством в его нынешних границах. О чем Киеву действительно надо думать, а не о мифическом "возвращении Крыма и Донбасса".

Другой бывший депутат Евгений Мураев, выступая в эфире все того же телеканала "НАШ", предупредил, что в ближайшее время может быть произведен раздел Украины.

- Я не хочу никогда пугать, но я думаю, что нас готовят к разделу. Готовится глобальное гражданское противостояние, - сказал Мураев. - Меня даже не интересует, что его перевернут. В случае глобального противостояния нас "спасут" все. Поляки "спасут" Галичину, венгры "спасут" Закарпатье, румыны "спасут" Бессарабию и Буковину.

Толчок к этому, по словам экс-депутата, обеспечит активизация сбивающихся в стаи националистов-радикалов, которая сейчас происходит. Мураев также предположил, что юго-восток страны может забрать себе Россия, озвучив уже ставшую традиционной для Украины страшилку.

Будет ли произведен раздел Украины? При сохранении нынешней государственной политики это даже не самый худший вариант. И Польша, и Румыния, и Венгрия, не говоря уже о России – это вполне состоявшиеся государства, которые могут позаботиться о своих гражданах. Но гораздо хуже для этих регионов станет, если никто из соседей не будет ничего забирать себе, а Украина порвется, словно лоскутное одеяло, и разделится на множество квази-государств, с самостийным гетманом во главе каждого из них. К чему все потихоньку идет.

Попытаться помириться с соседями – Россией и Белоруссией – и жить так, чтобы "уважать наши особенности, развитие, культуру, язык и так далее" – это, пожалуй, единственный шанс сохранить ту Украину, что еще осталась сейчас. Но для этого Незалежной надо бы в корне измениться, и не только в риторике, но в своем сознании.

Иного не дано.

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