Зеленский поручил «пойти туда, не знаю куда, и сделать то, не знаю что»

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Лучшие интеллектуальные силы Украины сейчас пытаются разгадать смысл поручения, которое президент Зеленский дал секретарю СНБО Украины Алексею Данилову на последнем по времени заседании СНБО, прошедшем в пятницу на контролируемой Украиной территории Донбасса.

То есть сначала они пытались разгадать смысл проведения заседания именно на Донбассе. Логично было бы предположить, что если проводится выездное заседание, то оно будет связано с какими-то проблемами данной территории. Но ничего подобного на этом совещании не рассматривалось. Так, вычленили пару-тройку то ли контрабандистов, то ли олигархов, которым высказали парочку новых угроз, но не озвучили ни одной конкретной фамилии, поговорили о тарифах в ЖКХ, о медицине и вакцинации. Спрашивается, что здесь относится к Донбассу, и почему нельзя было все эти вопросы рассмотреть на Банковой в Киеве. Ничего. И лучшие умы Украины бьются лбом о стену, тщетно пытаясь понять тайный смысл и стратегический замысел.

А он весьма прост. Зеленскому просто надо было куда-то уехать в прошедшую пятницу. Желательно, по делам. Потому что он рисковал попасть между двух огней. С одной стороны, ЛГБТ-активисты и пассивисты пообещали провести вечеринку под окнами его резиденции в Киеве. С Другой – правые националисты пообещали это мероприятие сорвать. Между ними и оказался Зеленский. ЛГБТ разгонять он не мог – это не по-европейски, в Брюсселе и Вашингтоне не поймут, там уже многомесячники гордости гендеров проводят. Но отдать приказ на разгон ультрарадикалов-националистов, что пришлось бы ему сделать, останься он в столице, он тоже не мог. Потому что националисты могут повернуться в другую сторону в таком случае и вместе с ЛГБТ взять ту же Банковую штурмом.

Вот он и умыл руки, отправившись на Донбасс. И очень кстати, потому что тут еще объявился ранее похищенный и вывезенный с территории Молдовы украинскими спецслужбами судья Чаус, СБУ и НАБУ устроили разборки между собой по поводу того, кому достанется столь «жирный» арестант. Вплоть до погонь по столичным улицам, ДТП, в котором пострадал ни в чем не виноватый мотоциклист. Будь президент в столице, с него бы спросили и за это, а теперь он может сделать удивленные глаза и воскликнуть: «Да вы что? Действительно, такое было?!»

Сейчас же удивленные глаза «делают» все аналитики и эксперты. Потому что как рассказал глава СНБО Алексей Данилов, Зеленский дал ему очень важное поручение.

- На заседании были рассмотрены в режиме «секретно» отдельные вопросы реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы, принято соответствующее решение. Есть задача, которую поставил президент: в ближайшее время привести в боевое соответствие все наши границы, - «пышаясь» от гордости, заявил Данилов журналистам по окончании заседания. Но что такое «привести в боевое соответствие границы», объяснять не стал. Потому что вряд ли бы смог. Вообще, Зеленский и его команда еще больше, чем его предшественники во главе с Порошенко, любят употреблять термины, которые не понимают, но звучащие очень воинственно. А бывает, даже придумывают их. А еще, как многие из откосивших в свое время от армии, он очень любит напяливать на себя камуфляж, шлем, бронелифчик (бронежилет, наверное, слишком тяжел), находясь за многие километры от того места, откуда может прилететь пуля или мина.

Действительно, как привести границы в это самое состояние? Чем оно характеризуется? Поставить вышки с пулеметами на границе, вырыть траншеи, построить новую «стену» на границе с Россией или закончить старую, на которую не осталось денег? Может быть, выкопать траншеи, блиндажи, окопы, на худой конец, волчьи ямы с заостренными кольями на дне? В конце концов, «заминировать» навозом? Или же это просто надо над границей тучи разогнать? Помните песню: «На границе тучи ходят хмуро»? Это же советская песня, коммунистическая, а на Украине сейчас декоммунизация. Но и этот вариант исполнения поручения нереализуем, получается.

И теперь всему аппарату СНБО, пограничникам и, может быть, даже командованию ВСУ и Минобороны придется думать и гадать, что такое боевое соответствие границы. И о каких границах с какими странами идет речь? Да еще в условиях, когда фактически никакая граница не определена. Потому что за 30 лет своей независимости Киев так и не озаботился вопросом демаркации границ. И если внешняя с другими странами осталась по умолчанию западная граница СССР, то вот с бывшими советскими республиками ничего так и не было решено. Что приводить-то? Куда и к чему? Приказы в стиле наступать в направлении «северо-юга» и посейчас, похоже, остаются на Украине весьма востребованными.