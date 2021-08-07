Двоюродный брат князя Монако претендует на престол

Вокруг правящего князя Монако Альбера II кипят нешуточные страсти Фото: REUTERS

В княжестве Монако вновь бушуют страсти. Во-первых, до сих пор не утихают разговоры о предстоящем разводе правителя карликового государства Альбера II с его супругой Шарлен, которая вот уже несколько месяцев находится в Южной Африке якобы с гуманитарной миссией.

Во-вторых, двоюродный брат Альбера II Луи де Козанс утверждает, что именно он, а не кто-либо другой, является законным наследником престола.

Кузен князя уже подал судебный иск с целью получить компенсацию за годы «простоя», оценив свои страдания колоссальной суммой в размере €350 миллионов.

Чтобы разобраться в сложных родственных связях княжеской семьи, нужно вернуться в начало прошлого века. В то время Монако правил принц Альбер I, и у его единственного сына Луи не было детей.

Старинные договоры предусматривают, что в случае, если у действующего правителя княжества не будет наследников, то Монако потеряет независимость и станет частью Франции.

Тогда было решено, что Луи признает свою незаконнорожденную дочь Шарлотту, которая позднее вышла замуж за французского аристократа, графа Пьера де Полиньяка, ставшего князем Гримальди.

В 1944 году Шарлотта отказалась от прав на престол в пользу своего сына Ренье, ставшего отцом Альберу II.

Луи де Козанс считает, что признание незаконнорожденного отпрыска противоречило как здравому смыслу, так и протоколу передачи престола, и затеял судебную тяжбу.

Его первый иск был отклонен. Но княжеский кузен не намерен останавливаться и подал второй иск, который принят к рассмотрению.

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