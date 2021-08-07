Ушёл отец "Кузькиной матери"

Академик Юрий Трутнев. Фото: Российский федеральный ядерный центр

Его еще при жизни коллеги справедливо называли то гением ядерного оружия, обеспечившим мир, то легендарным ученым, внесшим решающий вклад в разработку основ современного российского ядерного оружия и достижение стратегического паритета с США. В кругах физиков-ядерщиков его нередко называют фигурой, которая по своим заслугам превосходила даже знаменитого академика Андрея Сахарова.

Понятное дело, люди такого «калибра» и их работы были засекреченными, сведения о них крайне скупы. Сегодня же у нас есть возможность приоткрыть завесу тайны и над биографией великого ученого, и над его работами.

ДОСЬЕ «КП»

Юрий Алексеевич Трутнев родился 2 ноября 1927 года в Москве.

Детство провел в Ленинграде. Во время Великой Отечественной войны находился в эвакуации в Челябинской и Горьковской (ныне Нижегородской) областях. В Ленинград вернулся в мае 1944 года.

В 1945 году поступил на химический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ). После второго курса перевелся на физический факультет.

После окончания ЛГУ был направлен в секретное конструкторское бюро №11 в Арзамасе-16 Горьковской области (впоследствии Всесоюзный, ныне Всероссийский НИИ экспериментальной физики, ВНИИЭФ, г. Саров). Был привлечен к работам по ядерной программе СССР. Работал под началом таких выдающихся физиков-ядерщиков, как Юлий Харитон, Яков Зельдович, Андрей Сахаров.

Юрия Трутнева не стало на 94-м году жизни. Фото: сайт «Росатома»

С февраля 1951 года был инженером, с апреля 1964 года - руководителем отдела, затем заместителем начальника сектора КБ-11. С октября 1965 года по 1999 год возглавлял объединенное теоретическое отделение ВНИИЭФ. Одновременно с 1966 года был заместителем, с 1978 года - первым заместителем научного руководителя института.

С 1999 года занимал должность первого заместителя научного руководителя ВНИИЭФ по перспективным исследованиям. Доктор технических наук (он стал им без защиты, минуя кандидатскую ступень).

В 1964 году был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 1991 году - академиком Российской академии наук (РАН). Член Отделения физических наук (секция ядерной физики) и президиума Нижегородского научного центра РАН.

НАГРАДЫ

Герой Социалистического Труда (за разработку серии термоядерных зарядов). Лауреат Ленинской и Государственной премий СССР. Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, золотой медалью "Серп и молот" (1962), медалью "За доблестный труд".

Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Имел почетную грамоту и благодарность правительства РФ.

"За совокупность закрытых работ, имеющих важнейшее научное, военно-стратегическое и народнохозяйственное значение и обеспечивших стране современный надежный ядерный щит" был награжден золотой медалью им. И. В. Курчатова. Среди его наград - медаль "За подъем АПК "Курск" Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин", медаль Совета безопасности РФ "За заслуги в обеспечении национальной безопасности", медаль Минобороны России "За укрепление боевого содружества", знак отличия госкорпорации "Росатом" "За заслуги перед атомной отраслью" I степени.

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ

В 1954 году совместно с Андреем Сахаровым и Яковом Зельдовичем Трутнев разработал принцип радиационной имплозии (заключается в импульсном сжатии ядерного заряда) и стал одним из создателей первого термоядерного (водородного) заряда на основе этого принципа - двухступенчатой водородной бомбы РДС-37 (испытана в 1955 году).

В 1955 году совместно с Юрием Бабаевым сформулировал идею усовершенствования радиационной имплозии и предложил новую схему - миниатюризированную конструкцию двухступенчатого водородного заряда. Его испытание было успешно проведено в 1958 году в рамках "проекта 49". Эта идея была использована для серии других термоядерных зарядов различной мощности, разработанных в 1958-1962 годы под руководством Трутнева и ставших основой для системы ракетно-ядерного вооружения СССР.

В 1961 году под руководством Андрея Сахарова участвовал в создании самой мощной в мире водородной бомбы - "изделия 602" (50-мегатонная "Царь-бомба" была испытана в том же году 30 октября). В 1962 году совместно с Юрием Бабаевым высказал идею использования атомных и термоядерных взрывов в технических и научных целях. Эта идея легла в основу программы "мирных атомных взрывов".

Спектр научных интересов Юрия Трутнева был чрезвычайно широк. Фото: сайт РАН

В последние годы жизни Юрий Трутнев вел работы по созданию современных оригинальных видов неядерных вооружений, повышению возможностей стратегических подводных лодок и др.

1954 год. Первого марта США испытали на атолле Бикини новое, более мощное (15 мегатонн) устройство и одновременно более компактное термоядерное устройство. Стало понятно, что США вновь угрожающе вышли вперед, найдя способ существенно повысить эффективность конструкции водородных бомб. И почти сразу в ответ в КБ-11 родилась своя идея, как лучше всего использовать принцип радиационной имплозии. Символично, что прорывной подход предложил именно Юрий Трутнев — представитель молодого поколения физиков, приехавших в Саров.

В КБ-11 новый подход восприняли как сенсацию. Стало ясно — ключ к решению проблемы создания мощных водородных зарядов найден. На основе нового принципа разработали термоядерный заряд РДС-37. Расчетная мощность РДС-37 составляла три мегатонны, но Семипалатинский полигон на нее не был рассчитан, поэтому заряд пришлось «уполовинить». Его успешное испытание прошло 6 ноября 1955 года. Итоговая мощность при взрыве составила 1,6 мегатонны. Советский прорыв к полноценному термоядерному оружию состоялся.

Американцы на рубеже 1960-х годов активно проводили испытания своих мощных термоядерных зарядов на фоне возрастающей международной напряженности.

Чтобы в какой-то мере компенсировать пока еще сохранявшееся тогда отставание СССР от США в объеме термоядерного арсенала, по идее Трутнева в 1961 году началось создание сверхбомбы мощностью до 100 мегатонн.

Испытание самой мощной в истории водородной бомбы, получивший официальный индекс АН602, а в обиходе названной «Царь-бомбой» и «Кузькиной матерью», успешно прошло на Новой Земле 30 октября 1961 года.

То испытание имело колоссальный политический результат: стало ясно, что СССР может создавать термоядерные заряды любой мощности. И именно тогда США прекратили гонку за все большей мощностью своих водородных бомб. Тем самым стал очевиден баланс взаимного сдерживания, по существу, до сих пор обеспечивающего мир.

Летом 2016 года вице-премьер Дмитрий Рогозин приехал в Саров поздравить коллектив по случаю 70-летия ядерного центра. Особые слова благодарности Рогозин тогда адресовал Юрию Трутневу (он тогда занимал пост первого научного заместителя ядерного центра).

- Служу России, как раньше служил Советскому Союзу! — под бурные овации переполненного зала ответил ученый.

МНЕНИЯ

Александр Сергеев, президент Российской академии наук:

- Изучая биографию Трутнева, приходишь к выводу, что его научный успех был предначертан заранее. Юрий Алексеевич с самых молодых лет имел огромное любопытство ко всему. Это качество, которое должно быть свойственно любому настоящему исследователю. Было видно, что этот человек станет великим ученым. Конечно, то, что Юрий Алексеевич оказался в ядерном комплексе, может быть, имело некоторый элемент случайности. Но эта случайность стала счастливой для нашей страны.

Владимир Губарев, писатель, в свое время «открывший» для массового читателя многих ведущих разработчиков отечественного ракетно-ядерного щита:

- Все современное термоядерное оружие связано прежде всего с именем Юрия Трутнева. В нашем ядерном центре в Сарове всегда собирались очень талантливые люди. Среди них были и гении. Так вот Трутнев принадлежит к категории таких гениев. Для того, чтобы понять исключительность сделанного Трутневым, надо учесть военно-политический контекст, сложившийся при разработке термоядерного оружия в СССР и США к середине 1950-х годов.

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