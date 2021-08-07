Алина Кабаева высказалась об обидном поражении Дины Авериной на Олимпиаде

Легенда художественной гимнастики Алина Кабаева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Легенда художественной гимнастики Алина Кабаева крайне редко делает публичные высказывания. Однако молча пройти мимо скандальной ситуации на Олимпиаде в Токио прославленная спортсменка не смога. Олимпийская чемпионка прокомментировала обидное поражение российской гимнастки Дины Авериной.

Настоящей драмой завершились соревнования по художественной гимнастике в личном многоборье на Олимпийских играх-2020 в Токио. По итогам выступлений судьи отдали россиянке Дине Авериной второе место, а победу присудили Линой Ашрам из Израиля. Чемпионка стала первой, несмотря на серьезную ошибку в заключительном упражнении с лентой. Золотая медаль, которая сенсационно досталась израильской "художнице", вызвала огромный резонанс в мире спорта. Многие посчитали судейство несправедливым.

Судьи занизили оценки российской спортсменке Дине Авериной. Фото: REUTERS

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева прокомментировала исход финала личного первенства на Играх-2020. "Олимпиада в Токио зафиксировала сегодня опасный прецедент в истории художественной гимнастики, а может быть, и в истории спорта. Когда победителем становится тот, кто допустил ошибку, а тот, кто выступил безупречно, тот проигрывает. Это, конечно, не спорт. Это далеко за его пределами", - заявила Кабаева.

Она не исключила, что однажды "появятся мемуары, где об этом будет рассказано с подробностями". "Я сочувствую судьям, которые, как мне кажется, долго боролись со своей совестью и одержали над ней победу. На художественную гимнастику нельзя «повесить» допинг, а значит, и нельзя под этим предлогом притеснять наших спортсменок. Но сегодня нам показали, что это можно сделать с помощью судей", - сообщила Олимпийская чемпионка.

Алина отметила, что никогда не критиковала действия судей. Но сегодня - другой случай. "Его, безусловно, можно отнести к разряду вопиющей несправедливости. И похоже, что главной задачей на сегодняшних соревнованиях по художественной гимнастике было не оценить, кто быстрее, выше и сильнее, а найти возможность лишить Россию золотой медали", - сказала, как отрезала, знаменитая спортсменка.

По ее мнению, если так будет повторяться в дальнейшем, это разрушит олимпийские принципы. "Надеюсь, этого не произойдет. Не получится! Настоящий спорт будет жить до тех пор, пока есть настоящие спортсмены и судьи, пока есть те, кто спорт любит больше, чем политику, себя и свои частные интересы в спорте", - цитирует ее "Спорт-Экспресс".

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала все произошедшее позором. "Художественная гимнастика с таким судейством стоит на грани вылета из Олимпийских игр. Все то, что сегодня произошло, - позор. Лента всегда все решает на Олимпиаде. Дина справилась со своими нервами и сделала блестящий спектакль о любви. Линой же сделала ошибку, за которую должны снимать баллы. А она получила такую же оценку, как на предварительных соревнованиях. Без ошибок она получила такую же оценку, как с вопиющей ошибкой", - резюмировала Ирина Александровна.

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