Вступительная кампания-2021: 100-балльникам не хватает бюджетных мест в вузах

Большинство вузов обнародуют списки поступивших в середине августа. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Такого у нас еще не было, побиты все рекорды! Ректоры трех ведущих российских вузов – МГИМО, ВШЭ и МФТИ – не скрывали радостного удивления, рассказывая о предварительных итогах приемной кампании 2021 года.

Списки зачисленных еще не утверждены – большинство вузов обнародуют их в середине августа. Но основной набор уже состоялся. Первыми принимают без вступительных испытаний призеров и победителей олимпиад школьников и медалистов, потом – 100-балльников ЕГЭ, тоже вне конкурса, и далее всех остальных. Всех – в одну волну, это новшество 2021 года. Так вот не то что «всем остальным», даже некоторым 300-балльникам бюджетных мест не хватило. Как же так вышло?

Журналисты еле успевали записывать цифры, которыми сыпал руководитель Московского государственного института международных отношений Анатолий Торкунов.

- Количество абитуриентов в последние годы заметно выросло - на 20%. Конкурс на бюджет - 36 человек на место, на платное - 20 человек. Побиты все рекорды по числу стобалльников ЕГЭ - 575 человек! - перечислял ректор. - В общем наборе на первый курс медалистов больше половины - 55%. Такого у нас еще не было. Более двухсот ребят имеют сто баллов ЕГЭ по двум, трем, даже четырем предметам. Как Алика Осадчая из Ростова, которая поступает к нам на юрфак. Более половины абитуриентов – немосквичи, приехали из 83 субъектов РФ. Средний балл нынешней кампании - около 96 на бюджет и 86 на платное. Баллы выросли по всем факультетам на 10-15%, это серьезный рост.

Такой точно ажиотаж и в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики». Новоназначенный ректор Никита Анисимов назвал нынешнюю вступительную кампанию самой успешной в истории вуза.

- Общее количество заявок на бюджет и на платное выросло на 28%. Бюджетных мест у нас 57%, из них 48% заняли ребята, поступающие без вступительных испытаний.

В «вышку» в этом году подали документы столько олимпиадников, что по некоторым направлениям не хватает бюджетных мест даже для стоболльников!

- Университет за свой счет добавил 25% мест для ребят, кто не попал в квоту из-за олимпиадников, - рассказал Никита Анисимов. - Вчера на заседании приемной комиссии рассматривали уникальный случай: не проходили на бюджет трое ребят, получившие по сто баллов по трем ЕГЭ, потому что проходной балл был выше 300! Но мы не можем терять таких высокомотивированных ребят, уже всем позвонили, сообщили, что места для них нашли. Не буду называть фамилии, чтобы они не стали предметом охоты других вузов.

В Московском физико-техническом институте есть нюанс: заранее ограничивают баллы по профильным физике, химии (нынче – не ниже 70), с которыми можно подавать заявления на поступление, готовят школьников к Международным олимпиадам – стараются сразу «захватить» лучших. Но и у них приемным комиссиям головы поднять некогда этим летом от наплыва.

- Отмечаем рост числа заявлений и качества приема, - заверил ректор Дмитрий Ливанов. - Тех, кто поступает без вступительных испытаний, больше 40%. Средний проходной балл почти 98, очень высокий. В этом году приняли почти двадцать ребят-иностранцев – участников сборных команд на международных олимпиадах. Из Белоруссии, Украины, Эстонии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана. По этому показателю занимаем второе место в мире, впереди только Пекинский университет.

НА ЗАМЕТКУ

Тренды этого года

- Обучение полностью онлайн. ВШЭ уже набирает на такие программы - «цифровой кампус университета, люди будут учиться в совершенно другом пространстве», - говорит ректор ВШЭ.

- Айтишные специальности. В ВШЭ, например, самые популярные направления нынешней кампании - программная инженерия, компьютерная безопасность, информатика и вычислительная техника. Конкурс на айтишные программы зашкаливает и в колледжах.

- Создание совместных образовательных продуктов с региональными вузами поддерживают и другие крупные столичные вузы. В МФТИ придумали, как подержать иногородних абитуриентов, которым не хватило баллов для поступления. Открывают программы бакалавриата в партнерстве с ведущими региональными вузами, в основном технического профиля, чтобы абитуриенты там могли учиться по физтеховским программам, с участием физтеховских преподавателей. Дипломы получат не московские, а регионального вуза, зато смогут поступать в магистратуру в МФТИ хорошо подготовленными и таким образом осуществить свою мечту.

- Персонализация в обучении, когда студенты смогут выбирать модули обучения в разных вузах, а вузы - меняться студентами. Об этом, правда, пока только говорят.

ВОПРОС РЕБРОМ

С прививками строго?

Руководители всех трех вузов заверили, что с допустят к очным занятиям и к заселению в общежития все студентов, независимо от того, есть сертификат о вакцинации от ковида или нет. К тому же многие первокурсники еще не достигли 18 лет, и прививку им просто не сделают. Но в университетах будут убеждать молодежь пройти вакцинацию, даже открыли прививочные кабинеты прямо в кампусах. Остальные противоковидные меры также в силе: маски, социальная дистанция, ограничения на очные занятия до 50 человек, проведение части занятий онлайн.

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