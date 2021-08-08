Цены на нефть упали. Ждать ли обвала рубля в августе

В ближайшее время страны-экспортеры начнут повышать добычу нефти - и это может отразиться на ценах Фото: EAST NEWS

С начала августа цены на нефть упали на 7%. Сейчас за баррель «черного золота» дают чуть больше $70. Тоже немало. Но в ближайшее время страны-экспортеры начнут повышать добычу - и это может отразиться на ценах. Тем более, если посмотреть статистику, в августе у рубля почти всегда возникают неприятности.

- Самые негативные месяцы для рубля - это август и ноябрь. Статистика насчет августа действительно пугает. За все время с 1998 года только в 2016 и 2018 годах рубль показывал хоть сколько-нибудь существенное укрепление - порядка 2%. Во все остальные годы курс рубля в этом месяце либо падал, либо болтался около нуля, - говорит Кира Юхтенко, частный инвестор, блогер, автор ютуб-канала Investfuture.

Курс рубля образуется на бирже - как баланс спроса и предложения. И на него всегда действует множество факторов: политических, экономических, сезонных и даже психологических. Многие из них именно в августе смещают баланс рисков в пользу ослабления нашей валюты.

- Во-первых, на август часто приходятся дивидендные выплаты крупных российских компаний, в акции которых вложены немалые деньги иностранными инвесторами. Те получают рублевые выплаты, конвертируют их в валюту и вывозят за границу. Во-вторых, сезон отпусков. До пандемии он оказывал заметное влияние на курс рубля. Чтобы поехать за границу, нам нужна валюта. Мы ее покупаем и создаем дополнительное давление на курс рубля, - объясняет Кира Юхтенко.

Тем не менее, по ее словам, сейчас поводов для серьезного падения в августе не наблюдается. Есть даже предпосылки для укрепления. Во-первых, цены на энергоносители относительно высокие. Во-вторых, мало кто поехал в отпуск за границу. В-третьих, ключевая ставка ЦБ в последние полгода резко выросла - до 6,5% годовых. Это повысило спрос на нашу валюту.

- В таких условиях для обвального падения нужна серьезная причина. Но предсказать их невозможно. Такие обычно возникают внезапно и абсолютно не обращают внимания, какой месяц на календаре, - резюмирует Кира Юхтенко.

Кстати, статистически самые благоприятные для нашей валюты месяцы тоже есть - это февраль, март и апрель. Причем пик укрепления приходится на март, когда осуществляется основная масса налоговых выплат. Компании конвертируют долларовую выручку в рубли, тем самым создают повышенный спрос на отечественную валюту и повышают ее курс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Закредитованность россиян - одна из самых низких в мире. Но стоит ли этому радоваться

Эксперты считают: важен не столько размер долга, сколько способность его отдать (подробности)