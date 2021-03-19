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Цена на нефть резко упала на глобальных биржах. Такого стремительного падения не было с прошлой осени. Это стало тем более неожиданно, что еще пару недель назад международные эксперты были полны оптимизма и говорили о начале нового сырьевого суперцикла. А страны-производители, входящие в картель ОПЕК+, подбросили топлива в этот резкий рост котировок, продлив решение о заморозке добычи до конца апреля.

Инвестиционные дома наперебой советовали покупать нефть. Мол, в ближайшем будущем она будет только дорожать. Цена на «черное золото» на этих новостях пробила отметку в $70 за баррель. Но выше не пошла. А в четверг вечером котировки резко пошли вниз. Нефть упала почти на 10% - до $62 за баррель. Что же такое произошло? Возможных причин, как всегда, несколько.

Во-первых, пандемия. Ситуация во многих странах мира не улучшается. К примеру, продолжает расти число заболевших в Бразилии. Надежды на полное открытие экономик в ближайшие месяцы не оправдываются. Вакцин на всех не хватает. Даже некоторые страны Европы планируют снова закрывать границы и ограничивать передвижения граждан, опасаясь третьей волны коронавируса. А значит, и спрос на топливо вряд ли будет от этого расти.

- Новости о вакцинах в Европе вызывают беспокойство. Это заставляет людей думать, что время для нефти по $70 за баррель еще не пришло, - считает Майкл Линч, президент компании Strategic Energy & Economic Research.

Во-вторых, сланцевые компании в США стали наращивать производство на фоне высоких цен на нефть. Они выходят в плюс уже при $50 за баррель. А развернуть добычу могут в течение нескольких недель. Это увеличит предложение на сырьевом рынке и, соответственно, снизит цену. Особенно в условиях сниженного спроса.

- Настроения инвесторов изменились, - говорит Тамас Варга, аналитик PVM Oil Associates Ltd. - Нынешние соображения насчет баланса спроса и предложения бросают тень на светлое будущее, которое теперь, вероятно, наступит не раньше, чем в третьем квартале этого года.

И третья причина – техническая. Дело в том, что на 19 марта запланировано исполнение нефтяных фьючерсов. Это производный финансовый инструмент, которым любят торговать спекулянты. Они не хотят покупать реальную нефть, поэтому сбрасывают эти ценные бумаги перед днем исполнения. Видимо, на этот раз число спекулянтов оказалось больше, чем число продавцов, желающих купить нефть по рыночным ценам. Это и привело к резкому снижению котировок.

- Это технический момент. Часть инвесторов на фоне нынешней ситуации решили выйти из рискованных активов, - объясняет Роб Хэуорт, старший инвестиционный стратег U.S. Bank Wealth Management.

Напомним, очень похожая ситуация была 20 апреля прошлого года. Но тогда настроения спекулянтов были куда хуже. Спрос в мире упал катастрофически, нефтехранилища были переполнены. И в момент исполнения очередного фьючерса нефть даже ушла в минус – на 37 долларов. Это стало беспрецедентным случаем на бирже. Торги после этого приостановили. На следующий день «черное золото» торговалось уже по нормальной, плюсовой цене – по $20 за баррель. А с 1 мая страны-экспортеры нефти стали закручивать вентили – и «черное золото» стало постепенно дорожать.

Вполне возможно, что в ближайшие дни цена на нефть снова скорректируется вверх. Небольшое падение после длительного роста – это нормальная история на глобальных биржах. Спрос на сырье рано или поздно должен восстановиться. Увеличивать производство нефти основные страны-экспортеры не собираются, а пандемия хоть и не так скоро, но все-таки закончится.

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