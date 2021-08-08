В НИИ эпидемиологии рассказали, можно ли делать прививку от ковида людям с букетом хронических болезней

Определиться с типом вакцины, которая вам подойдет лучше всего, поможет лечащий врач Фото: REUTERS

Продолжаем отвечать на самые частые народные вопросы о последствиях COVID-19 и вакцинации от коронавируса. Сегодня наш консультант - заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Наталья Пшеничная.

? Моя жена не болела, прививку не делала, но анализ показал антитела к S-белку коронавируса. В бланке с результатами теста написано: антитела к RBD-домену спайкового (S) белка SARS-CoV-2 IgG 4358,6 ед./мл, информация по интерпретации: меньше 50 ед\мл- отрицательный, больше или равно 50 ед\мл- положительный. Объясните, пожалуйста: что все это может значить? Нужно ли вакцинироваться при таких показателях?

С уважением, Владимир.

- В настоящее время считается, что через полгода после перенесенной коронавирусной инфекции можно вакцинироваться несмотря на наличие антител.

Вероятно, ваша супруга перенесла COVID-19 в легкой или бессимптомной форме. Когда это произошло, примерно можно определить, если проанализировать свои возможные контакты с больными COVID-19. Спустя 6 месяцев после времени предположительного контакта можно вакцинироваться.

? Подскажите, пожалуйста, можно ли делать прививку от коронавируса, если у меня в анамнезе трансплантация почки? До лечащего врача достучаться не получается, вся надежда на ваш ответ. Если да, то какой вакциной?

Михаил

- Прививку вам нужно делать обязательно, так как ваше заболевание может способствовать осложненному течению инфекции. Выбрать вакцину поможет лечащий врач.

? Нам с женой по 75 лет, имеем приличный «букет» болячек — от гипертонии и атеросклероза до хронического гайморита и онкологии в 2002-м. Понимаем, что оба в группе риска, но побаиваемся вакцинироваться по названным доводам… Что посоветуете?

Инвалиды 2-й группы, Краснодар.

- Вам обязательно нужно пройти вакцинацию, так как вы в группе риска по тяжелому течению COVID-19. Ваш «букет» болезней не является помехой для прививок. Вакцинация безопасна для лиц с хроническими заболеваниями. Необходимо только, чтобы перед вакцинацией вы находились в стабилизированном (компенсированном) состоянии. Определиться с типом вакцины, которая вам подойдет лучше всего, поможет лечащий врач.

? Я переболела коронавирусной инфекцией в июле 2020 г., находясь в реанимации на ИВЛ 6 дней в тяжелом состоянии. 1 марта 2021 г. сдала кровь на антитела к SARS-CoV-2 IgG — 12,23. Надо ли мне сейчас ставить прививку? Или снова сдать кровь на антитела? И до каких показателей нужно дойти, чтобы прививка была показана?

Спасибо.

Елена Иванова

- Для принятия решения о проведении вакцинации тест на антитела не является обязательным. Так как вы перенесли инфекцию год назад, необходимо провакцинироваться в ближайшее время.

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