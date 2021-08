Поможет ли черный тмин в борьбе с коронавирусом: что на самом деле выяснили ученые

Речь идет о растении Nigella sativa, или чернушка посевная. Фото: Shutterstock

Ученые открыли перспективное средство, способное спасти от коронавируса - заголовками в таком духе сейчас пестрят многие электронные СМИ. Речь идет о растении Nigella sativa, или чернушка посевная. Его родина - Северная Африка и и Западная Азия. При этом весь мир давно знаком с семенами чернушки - речь идет об известной приправе черный тмин. С древних времен (упоминания встречаются еще в Ветхом Завете) растение применяли как в кулинарии, так и для помощи больным с самыми разными проблемами - от диареи до сердечно-сосудистых и бронхо-легочных заболеваний. После прихода новой напасти, COVID-19, исследователи непрерывно ищут средства борьбы с вирусом, в том числе, тестируя различные биологически активные вещества. Среди них оказался и тимохинон, который содержится в семенах и добываемом из них масле черного тмина.

Ученые Технологического университета Сиднея (University of Technology, Sydney) опубликовали работу под названием «Роль тимохинона, основного компонента Nigella sativa, в лечении воспалительных и инфекционных заболеваний» (The role of thymoquinone, a major constituent of Nigella sativa, in the treatment of inflammatory and infectious diseases).

Как пишут авторы статьи, исследования указывают на потенциальную роль масла семян черного тмина и конкретно тимохинона в улучшении состояния при ряде распространенных болезней. Среди них - артериальная гипертензия (гипертония), дислипидемия (аномально повышенный уровень холестерина в крови), сахарный диабет 2 -го типа, артрит, астма, бактериальные и вирусные инфекции, неврологические расстройства и дерматологические патологии. Сразу обращает на себя внимание осторожное выражение: «потенциальная роль» - про излечение, спасение от чего бы то ни было речи не идет. Тем не менее, с учетом богатого и столь разностороннего потенциала тимохинона сотрудники университета предположили, что он может помогать и в противостоянии коронавирусу.

За счет чего? Исследователи отмечают, что, с одной стороны, ценное вещество из семян черного тмина способно «прилипать» к знаменитым шипикам коронавируса, связывать их и тем самым тормозить распространение инфекции в организме. С другой стороны, в лабораторных опытах тимохинон показал способность замедлять и даже предотвращать высвобождение провоспалительных химических веществ, интерлейкинов. За счет этого может снижаться риск опасной гиперреакции иммунитета, угрожающей при ковиде - так называемой цитокиновой бури.

Есть ли подтверждение таких спасительных эффектов у людей или хотя бы у лабораторных животных? Пока нет. Имеются лишь гипотеза и некоторые лабораторные эксперименты на клеточных культурах. Что, впрочем, не мешает применять черный тмин, смешивая его с медом, для «лечения» ковида на практике в некоторых восточных странах. Убедительных данных об успехах такой терапии, правда, пока тоже нет. При этом всем нам, конечно же, хочется надеяться, что настоящее, работающее лекарство против ковида все-таки появится. И не исключено, что оно придет из мира растений, как когда-то кора ивы «подсказала» формулу аспирина, а полынь позволила создать первое эффективное средство против малярии.

ВАЖНО

Не переборщите с БАДАми на основе черного тмина!

Сегодня на российском рынке можно встретить биодобавки на основе черного тмина или его масла. Лекарственных препаратов с таким составом нет. Напомним, эффективность обязательно требуется доказывать только у лекарств, для регистрации БАДов достаточно подтвердить безопасность. Таким образом, вопрос о том, на самом ли деле имеют чудодейственные свойства биодобавки с тмином, остается открытым. Вполне возможно, что положительные эффекты есть (это показывают, в том числе, некоторые исследования с не самым высоким уровнем доказательности), отмечают эксперты по доказательной медицине. Однако для убедительных подтверждений лечебных свойств тимохинона, безусловно, нужны полноценные клинические исследования.

В любом случае, применяя такие биодобавки, обязательно обращайте внимание на дозировки, указанные в инструкции, и список противопоказаний, подчеркивают врачи. Если использование черного тмина в виде приправы вреда точно не нанесет (вы его столько просто не съедите), то злоупотреблением приемом концентрированных форм может навредить. В первую очередь - органам желудочно-кишечного тракта и почкам.

