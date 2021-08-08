Рогозин призвал казнить за коррупцию в ОПК

Как полагает Рогозин, коррупция в ОПК - это подчас многомиллиардные хищения Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что по его мнению за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе надо не сроки давать, пусть и немалые, а приговаривать к высшей мере.

Как полагает Рогозин, коррупция в ОПК — это не просто многомиллионные, а подчас и многомиллиардные хищения.

- Эти люди воруют у обороны, у безопасности страны. Фактически, это потворство агрессору! - заявил руководитель Роскосмоса в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

Рогозин напомнил что, еще работая в Госдуме, он предлагал максимально жесткое наказание для воров и жуликов в оборонно-промышленном комплексе.

Руководитель "Роскосмоса" пришедший к ее руководству несколько лет назад, сказал, что за три года в корпорации возбуждено несколько десятков уголовных дел.

«КП» попросила прокомментировать предложение главы Роскосмоса руководителя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова.

- Когда проводят опросы о смертной казни, те, кто голосуют за ее возвращение, чаще имеют ввиду убийц и насильников, не коррупционеров?

- Вопрос в том, что вообще творится в бюджетной сфере, в том числе связанной с ОПК. Коррупция в оборонке —она должна приравниваться к измене Родине. Когда гражданский сотрудник приходит на госслужбу - он подписывает соглашение. Фактически приводится к присяге. А нарушение присяги, в армии это что? Измена родине! Ну и чем коррупционные преступления в ОПК тогда отличаются от измены государству?

- Прежде была практика высшей меры для коррупционеров?

- Хищения в особо крупных размерах в Советском Союзе относились к ведению КГБ. И там была высшая мера. И мы уже предлагали президенту ужесточить законодательство в этой сфере. У нас до сих пор в уголовном кодексе нет статьи коррупционное преступление. Есть только коррупционное нарушение в административном кодексе.

- Это о чем говорит ?

- О противодействии наказанию по этому направлению. В СССР были крупные хищения и вредительство. Там были крупные несуны и были крупные дела. Но они были закрыты от общественности. Это, касалось, в том числе, и ракетной отрасли.

- Можно ли сравнивать пусть и большой ущерб от коррупции и ущерб для человеческой жизни от реальных убийц?

- Можно. Как только говорим о коррупции и хищениях в оборонке - мы говорим об ударе по всей стране. Мы в 2017-м году правительству Медведева предложили наш пакет мер. Его не стали рассматривать.

- Мотивировали чем?

- Тем, что у нас есть самое главное — то, что наказание неизбежно. А дальше говорим о гуманных принципах. Ну и потом кое-кто сел за решетку. Пока не ужесточим законодательство, толку не будет. Это не просто коммерческое преступление. Тут нажива, подрывающая основы. Человек от 10 до 25 лет должен получать. Дальше — он не сможет получить условное освобождение или амнистию, пока не возместит ущерб. И тогда он начнет понимать — он столько реально отсидит, пока из-за рубежа деньги не вернет, раскается, сделку с правосудием заключит. И суд утвердит сделку с правосудием.

- Чтобы миллиарды возвращались в бюджет?

- Примеры — когда люди добровольно шли на возврат миллиардов добровольно — уже есть. Людям инкриминирует миллиард - они возвращают 3-4 миллиарда. И получают условно. Люди из банковской сферы.

Впрочем, с ОПК ситуация иная.