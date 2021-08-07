Дмитрий Рогозин призвал вернуть смертную казнь для коррупционеров в ОПК Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин призвал вернуть смертную казнь за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе.

- Я, когда еще в Думе работал, говорил, что, с моей точки зрения, коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелами, а не посадками. Здесь речь идет не только о преступлениях, связанных с хищением государственных средств, но воруют у обороны, у безопасности страны. Фактически, это потворство агрессору, — заявил глава Роскосмоса в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

Ранее ВЦИОМ провел среди россиян опрос, показавший, что большинство граждан страны выступили бы за ужесточение наказания за коррупцию, упразднение пенсионной реформы и ЕГЭ, отмену моратория на смертную казнь. Также россияне хотели бы уменьшить налоги. За отмену пенсионной реформы проголосовало 14 процентов респондентов, изменить налоговую систему хотели бы 6 процентов, за возврат старой формы Конституции - 3 процента, за отмену моратория на смертную казнь - 2 процента.