Смена спортивного амплуа, сайентолог-женомуж, оракул Божественной Бутылки, когда дряхлеющие силы нам начинают изменять, томское козлогласие

История с олимпийской бегуньей из Белоруссии К. С. Тимановской, которую руководители сборной хотели принудить к бегству на неиспытанную ею дистанцию, да к тому же еще прыгая через барьеры, имела прототип еще в 1966 г. Он был воспет В. С. Высоцким в "Песне о конькобежце на короткую дистанцию, которого хотели заставить бежать на длинную, а он не хотел" –

"Я ж на длинной на дистанции помру -- не охну.

Пробегу, быть может, только первый круг -- и сдохну!

Но сурово эдак тренер мне -- мол, надо, Федя!

Главно дело, чтобы воля, говорит, была к победе".

Конькобежец не устоял перед напором руководства и, в соответствии с обещанием, сдох на третьем круге – "Подвела меня -- ведь я предупреждал! – дыхалка".

Не желая подвергать себя бессмысленному изнурению, К. С. Тимановская избрала себе другую, хотя и тоже длинную эстафету "Токио – Вена – Варшава". Из последнего пункта она провозгласила, что "Вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут". Хотя был и другой вариант смены спортивного амплуа, использованный героем Высоцкого --

"Я ведь нынче занимаюся борьбой и боксом.

Не имею больше я на счет на свой сомнений --

Все вдруг стали очень вежливы со мной -- и тренер".

Теперь и дамы борются и боксируют, а Тимановская упустила неплохой шанс.

Но самую радикальную смену амплуа произвел новозеландский штангист Л. Хаббард. Он оскопился – "Был я юношей, девою стал", – после чего предстал уже олимпийской штангисткой. Хотя и не преуспел. То ли после оскопления он утратил мышечную силу, то ли сроду ее не имел, но отстоять спортивную честь Новой Зеландии у него не получилось – результат толкания снаряда был незавидный.

Но МОК вступился за Хаббард(а), потребовав от гендиректора Первого канала К. Л. Эрнста объяснений по поводу оскорбления ЛГБТ-спортсменки. Ибо ведущий канала А. А. Кузичев предстал перед зрителями в образе спортивного скопца и не пожелал дать за это сатисфакцию, дерзко ответив: "Вы превратились в горкомовских душнил каких-то".

Невежество Кузичева особенно возмутило прогрессивное человечество, поскольку Л. Хаббард тезоименит(а) основателю сайентологии. Основатель скончался в 1986 г., однако его верные-праведные последователи убеждены, что он всего лишь отправился на другие планеты, дабы и там благовествовать о современной науке душевного здоровья, а после этой своей миссии он обещал вернуться. Так что все сходится: Л. Хаббард вернулся из космоса в Новую Зеландию в образе чудесного женомужа, и всякие шутки на этот счет совершенно неуместны.

Таинственное вознесение в космические сферы произошло и в Госдепартаменте США. Бывший госсекретарь Помпей получил в подарок от японского императора бутылку виски стоимостью 5,8 тыс. долл. Как законопослушный человек, Помпей, чтобы не было коррупции (и соблазна выпить), сдал бутылку на хранение в госдеп, где она и пропала бесследно – "Великолепный случай с пропавшей бутылкой. Ко мне она не попадала. Я понятия не имею, как госдепартамент потерял эту вещь, хотя я сталкивался с неимоверной некомпетентностью в госдепартаменте в период моего пребывания там".

В России можно было бы предположить, что МИДовские или гохрановские клерки выкушали императорский подарок – душа горела, что тут поделаешь? Но в Сияющем Городе невозможно предположить, чтобы тт. Блинкен и Нуланд на рабочем месте выпили казенный самогон – нужно иное объяснение. Судя по цене пузыря, речь идет не о простом алкоголе, а о воспетом Рабле оракуле Божественной Бутылки, местонахождение которой таинственно. Вероятно, подобно Л. Хаббарду, бутылка тоже улетела в космос, но пока еще не вернулась.

Но вряд ли Помпею и Блинкену следует особо тужить о бутылке – ведь грядут такие катаклизмы, которые заставят забыть о дорогом пойле. Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями А. Б. Чубайс предсказывает скорую смену мировых элит. По его мнению, причиной кадровых пертурбаций станет зарождающаяся революция в энергетике.

Насчет энергетики все неясно. Улита едет – когда-то будет, а может быть, и вовсе не будет. А. Б. Чубайс уже столько раз забивал последний гвоздь в гроб коммунизма, что теперь, когда он с не меньшим рвением проделывает то же самое с углеводородным гробом, реакция скорее насмешливая – "Углеводород в гробу, я пристроился etc.".

Между тем скорая смена мировых элит может произойти независимо от условий отопительного сезона. Меркель 67 лет, Путину - 68, Си Цзиньпину - 68 ... а сколько лет Трампу и Байдену, страшно даже и спрашивать, да и самому Чубайсу - 66. Мальчиков в розовых штанишках тут совсем не наблюдается. Если же говорить о мировой закулисе, там публика совсем древняя годами – Соросу 90 лет etc. Тут хоть дрова, хоть зеленый водород, хоть пердячий пар – а смена грядет просто в силу физиологии.

А то, как дряхлеющие силы нам начинают изменять, можно видеть по кинохронике, где спикер Томской облдумы О. В. Козловская выступает в качестве начальника хора при исполнении гимна РФ. Зрелище довольно жалобное, но в том ли ее вина? Процедурный опыт давно указывает, что при исполнении гимна какой угодно страны в собраниях следует пресекать попытку петь более одного куплета, потому что тогда неразбериха и козлогласие будут гарантированы.

Хоть с "Мазуркой Домбровского", хоть с "Марсельезой", хоть с гимном России v3.0. Кто-нибудь, кроме специально обученных певцов, помнит третью строфу –

"Широкий простор для мечты и для жизни

Грядущие нам открывают года.

Нам силу дает наша верность Отчизне.

Так было, так есть и так будет всегда!"?

Очень сомнительно. Украинцам тут явно легче – их гимн столь краток, что переврать его трудно.