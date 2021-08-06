Майка Помпео обвинили в присвоении бутылки виски стоимостью в $5800

Согласно записям в соответствующих реестрах, подарок был преподнесен Помпео от имени правительства Японии в 2019 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдеп США начал расследование с целью выяснить – куда делась бутылка элитного виски стоимостью в $5800, подаренная в свое время бывшему госсекретарю Майку Помпео.

Согласно записям в соответствующих реестрах, подарок был преподнесен Помпео от имени правительства Японии в 2019 году. Там же стоит отметка – «распоряжение неизвестно».

Американским чиновникам и государственным деятелям можно получать подарки. Но если стоимость подарка превышает $390, то его можно либо выкупить, внеся в казну из своего кармана его фактическую стоимость, либо передать в Национальный архив.

После прозвучавших обидных для Помпео намеков в присвоении виски, с заявлением в прессе сначала выступил его адвокат. Он заявил, что его клиенту ничего не известно ни об этой бутылке, ни об ее поисках, и что Помпео вообще не помнит о таком подарке, сообщает Fox News.

Затем экс-госсекретарь лично выступил на одном из американских телеканалов, намекнув, что пропажа – итог некомпетентности нынешней команды внешнеполитического ведомства США.

- Если бы это был ящик диетической колы, то я бы на него набросился. – пошутил Помпео, заявив, что будет счастлив помочь отыскать бутылку.

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