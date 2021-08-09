ПЦР-тесты, маски, перчатки и экономия на пожилых родственниках: как играют свадьбы в условиях пандемии

Чем необычней свадьба, тем интересней и веселей и молодоженам, и гостям Фото: Станислав ШАХОВ

Не хочу жениться, хочу от коронавируса схорониться. По такому принципу жила… Вернее, кое-как выживала индустрия бракосочетаний в прошлом году. Как говорят организаторы праздников, первые полгода в 2020-м почти никто не женился, затем молодожены немного активизировались, но из-за осенней второй волны коронавируса очень многие переносили или вовсе отменяли церемонии.

Что происходит сегодня? Об этом «Комсомолка» поговорила с представителями ЗАГСов, ведущими и устроителями торжеств.

Первые полгода в 2020-м почти никто не женился, затем молодожены немного активизировались Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СЭКОНОМЛЮ Я ДЕНЬЖАТ – ВОЗЬМУ ПЛАТЬЕ НАПРОКАТ

Одна из главных свадебных тенденций нынешнего года - многие молодожены уже не сорят деньгами, как раньше, а стараются сэкономить. Оно и понятно, кризис на дворе. По данным Avito, весной 2021 года в сравнении с 2019-м на треть вырос спрос на бэушные свадебные платья. Секонд-хендовый наряд невесты можно купить в среднем за 7-15 тысяч рублей. А еще невесты в Москве стали в три раза чаще брать платья напрокат, стоит эта услуга от 3000 рублей в сутки. К слову, в аренду можно взять и костюм для жениха, цена - от 2000 рублей в сутки.

- Люди склонны больше экономить, это в духе сегодняшнего времени, - считает Николай Перепелкин, доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета им. Г. Плеханова, владелец агентства по организации праздников. – Молодожены экономят не только на аренде, но и за счет ограничения числа гостей. Пожилые родственники часто остаются дома, чтобы избежать опасности заражения, и это автоматически уменьшает бюджет.

Невесты предпочитают брать платье напрокат. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПРАЗДНИК В ЛЕСНОЙ ЧАЩЕ

Ведущий свадеб и корпоративов Сергей Зайцев подтверждает: шумных «пиров на весь мир» действительно стало меньше. А вот камерных свадеб - больше: молодожены хотят отметить событие узким кругом с по-настоящему близкими людьми. При этом некоторые молодожены не просто откладывают сэкономленные деньги, а пускают на «повышение качества» свадьбы.

- За счет этого можно выбрать и платье подороже, и место для проведения праздника покруче, - объясняет Зайцев.

Например, люди стали обращать больше внимания (и тратить больше денег) на декор: какой букет стоит на столе жениха и невесты, какой фон за их спиной, за столом родителей. И еще о «визуальных эффектах»: по словам Сергея Зайцева, некоторые молодожены настолько творчески подходят к выбору места, что гуляют свадьбу... Посреди леса. Забурятся в чащу, ставят генераторы и знай себе, пляши, только успевай волков от шашлыка отгонять.

Люди сейчас вообще стараются почаще устраивать свадьбы не в четырех стенах загса и ресторана, а именно на выезде.

- В этом году в Москве стало больше выездных площадок с официальной регистрацией брака. Это и старинные особняки, и стадионы, и «Москвариум», и башни Москва-Сити, - рассказывает начальник Дворца бракосочетания на ВДНХ Наталия Шарпар. - В июле впервые прошли церемонии в историческом павильоне Космос, на Московской канатной дороге, на Северном речном вокзале. В августе ночью пройдет первая регистрация на станции метро Маяковская.

- За время пандемии люди стали больше ценить жизнь в моменте. Ведь все настраиваются на то, что свадьбу играют раз и навсегда. А значит, нужно сделать так, чтобы всем запомнилось, - говорит Сергей Зайцев. - Поэтому и время подготовки к свадьбе тоже увеличилось. Например, пару часов назад у меня заказали свадьбу на июль 2022 года. Обычно звонят за 7-8 месяцев, а сейчас - за все 12!

Популярны свадьбы в национальном стиле. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПО «ЗУМУ»

За время пандемии виртуальное общение проникло во все сферы нашей жизни. И свадьба тоже не осталась в стороне.

- Сейчас модно устраивать виртуальные включения - связь творит чудеса, - рассказывает Николай Перепелкин.

Например, если свадьба в Москве, а родственники - в Калининграде, Владивостоке или Тель-Авиве, то они запросто могут поучаствовать в торжестве по видеосвязи. И поздравить, и повеселиться, и выпить за здоровье молодоженов. И даже подарок отправить им на карту в прямом эфире.

- Даже те гости, которые присутствуют на свадьбе, все чаще организованно записывают тосты и поздравления на видео заранее. Особенно это любят делать те, кто не умеет выступать на публике, - продолжает Николай Перепелкин.

В Москве появилась возможность жениться ночью. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ КЕДЫ

Еще одна особенность нынешнего года - жениться стали чаще, а сами молодожены «повзрослели».

- По сравнению с первой половиной 2019 года свадеб в Москве стали играть больше на 3%. А если сравнивать с 2020 годом, так вообще на 40%, - рассказывает начальник Дворца бракосочетания на ВДНХ Наталия Шарпар. - Возраст молодоженов увеличивается. Невестам в среднем 25 лет, женихам - 30 лет.

Сейчас все церемонии в загсах проходят с соблюдением эпидемиологических мер безопасности. Все должны соблюдать социальную дистанцию и быть в масках. Исключение - молодожены и ведущие церемонии, которым маски надевать необязательно.

- И в прошлом, и в нынешнем году очень многие молодожены в своих нарядах используют атрибутику, связанную со средствами индивидуальной защиты. Начиная от нарядных масок и заканчивая стилизованными под свадебные защитными костюмами, которые носят в «красной зоне». Но маски приходится снимать перед регистрацией, чтобы мы удостоверили личности вступающих в брак, - говорит Наталия Шарпар.

Свадьба на канатной дороге на Воробьевых горах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Красивые маски - это вообще последний писк свадебной моды. В интернете можно найти тысячи необычных экземпляров. Чего только не выдумывают дизайнеры! Есть маски со стразами, с кружевами, с цветочками. На заказ интернет-рукодельницы могут вышить на масках имена или фамилии молодых. Цена свадебной маски - от 500 рублей и до нескольких тысяч в зависимости от фантазии и бюджета заказчика.

По словам Наталии Шарпар, сейчас вообще стало больше необычных нарядов. А еще нынче не стесняются жениться в одежде повседневного стиля.

- Была свадьба, где и жених, и все его друзья были в классических шортах. Но смотрелось все это замечательно, выглядело не фривольно, органично и совершенно не портило праздничной картины, - продолжает Наталия Владимировна.

По наблюдениям тамады Алексея Романовского, сейчас все больше невест в коротких платьях, кедах. Конечно, старые добрые свадьбы с выкупом, караваями, пышными платьями никуда не делись, но большинство все же предпочитает более современный стиль и старается придумать что-то необычное.

- Есть пары, полностью одетые в черное, и это не всегда готическая стилистика, - рассказывает Наталия Шарпар. - Играют байкерские свадьбы с кожаными элементами в платьях и корсетах невест. Мотоциклисты регистрируются и в классических нарядах, но с подставочками для колец в виде шлемов. Есть тематические свадьбы, основанные на профессиях: например, стюард-стюардесса.

Если невеста - горнолыжница Фото: Алексей БУЛАТОВ

КСТАТИ

Звездам эстрады без антител не рады

Артисты, которые выступают на свадьбах, тоже должны учитывать нынешние реалии.

- Все организаторы и артисты следуют букве закона. Поэтому артисты должны иметь либо сертификат о вакцинации, либо свежий отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, - говорит Николай Перепелкин.

Разброс цен у исполнителей очень большой. Звезды 90-х, которые уже не пишут новых песен, «стоят» от 1 тысячи долларов или евро за мероприятие. Знаменитости первой величины – в десятки раз дороже.

- Самые дорогие - Иван Ургант и Ольга Бузова, за выступление берут от 35 до 50 тысяч долларов или евро, - рассказывает Николай Перепелкин.

Кстати, артист может выступить на свадьбе не только «вживую», но и записать видеопоздравление. Стоит это в разы дешевле.

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